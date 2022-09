Kfz-Handel an der B 17 hinterm Lustberghof erlaubt?

Beim Lustberghof an der B 17 wird ein Kfz-Handel betrieben. Die Frage ist, ob der dort überhaupt erlaubt ist. © Jais

Am Lustberghof an der B 17 zwischen Landsberg und Schongau gibt es eine griechische Taverne. Aber was hat es mit dem Kfz-Handel an der Nordseite des Geländes auf sich? Dafür ist weder ein Gewerbe angemeldet, noch ein Bauantrag eingereicht worden.

Denklingen – Gut zwei Dutzend gebrauchte Autos stehen auf der geschotterten Fläche zwischen der B 17 auf der Ostseite und der Waldfläche im Westen am Lustberghof an der B 17 bei Denklingen. Vereinzelt sind Transporter darunter. Auch kleine Lkw sind abgestellt. Am Platz befindet sich ein Container. Der ist wohl für Verkaufsgespräche.

Den Kfz-Abstellplatz beim Lustberghof hat seit dem vergangenen Jahr ein Händler angelegt. Er sagt, er sei in Kaufering zuhause und habe diese Fläche nördlich des Lustberghofs erworben. Die Lage sei gut. Auch erklärt er auf Nachfrage, dass er dafür ein Gewerbe angemeldet habe.

Die Redaktion fragte bei der Gemeinde Denklingen nach, die Antwort aus dem Rathaus kommt schnell und ist eindeutig. „Bei der Gemeinde Denklingen liegt keine Gewerbeanmeldung vor“, heißt es in der Antwort.

Container mit Mobilfunknummer

Zuvor hatte sich die Redaktion bereits im Landratsamt Landsberg erkundigt. Anna Diem von der Pressestelle beschreibt die Situation so: Ob ein Kfz-Handel auf dieser Freifläche neben der Bundesstraße temporär oder dauerhaft erlaubt ist, müsste in einem Baugenehmigungsverfahren geklärt werden. Bislang liege dem Landratsamt jedenfalls kein Antrag vor.

Auf einem einfachen Blatt Papier hinter einer zerknitterten Folie, die an den Container geklebt wurde, ist zu lesen: AM-Automobile, An- und Verkauf von Pkw, Transportern und Lkw (Baumaschinen). In der letzten Zeile steht noch eine Mobilnummer.

Aus Tankstelle wurde nichts

Der Händler schildert am Telefon, dass er die gebrauchten Autos, Transporter und kleinen Lastwagen vorwiegend ins Ausland verkaufe. Lokale und regionale Kunden würden von ihm kaum bedient.

Auf der großen geschotterten Fläche nördlich des Lustberghofs gab es früher Bestrebungen, Baurecht für eine Tankstelle an der B 17 zu schaffen. Das ist inzwischen sechs Jahre her. Doch daraus ist nichts geworden. Das Bauleitplanverfahren ist still und leise eingestellt worden.

Blick in die Geschichte des Gebäudes

Die Geschichte des Lustberghofs ist wechselhaft und zugleich ziemlich undurchsichtig. Ein Denklinger formuliert es so: Da sei ziemlich viel „im Graubereich“ gelaufen. Die frühere Stallung sei mal bei Schneelast eingedrückt worden. Und in den letzten 30 Jahren seien Grundstücke, die zur früheren Ökonomie gehörten, Stück für Stück verkauft worden.

Eigentümer des Lustberghofs ist seit einigen Jahren ein Mann aus dem Landkreis Dachau. Er hat die Gaststätte verpachtet. Auch den Kfz-Handel führt der Eigentümer des Lustberghofs nicht selbst.

Mit An- und Umbauten am Lustberghof hatte sich vor gut einem Jahr der Denklinger Gemeinderat befasst. Mit den beantragten baulichen Veränderungen am Gasthof und am Nebengebäude zeigte sich das Gremium einverstanden. Es sei keine Splittersiedlung zu befürchten, wenn eine Umnutzung in Hotelzimmer und Ferienwohnungen erfolge. Das Stichwort dafür sei eine vorübergehende, nicht dauerhafte Beherbergung. Einverstanden zeigte man sich auch mit einer Wohnung für den Betriebsleiter. Die Nutzung der geschotterten Fläche war in diesem Zusammenhang kein Thema.

Johannes Jais

