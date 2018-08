Traktor kippt um: Zwei Menschen begraben - Fahrer stirbt

Er wollte mit seinem Traktor nur einen Anhänger voll Mais abtransportieren, doch die Fahrt eines Landwirts am Dienstag bei Denklingen endete tragisch: Das Gespann kippte um und begrub den Fahrer und seine Tochter unter sich.

Denklingen – Kurz nach 13 Uhr ging der Notruf in der Einsatzleitstelle ein. Die Feuerwehr aus Denklingen war zuerst an der Unglücksstelle, die sich unweit des Ortes auf dem Buchweg direkt an der Bahnlinie Landsberg – Schongau befand. Den Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild. Der große Traktor lag auf der Seite, regelrecht eingekeilt zwischen dem ebenfalls umgestürzten Hänger. Sofort begann die Suche nach dem Fahrer des Gespanns. Wie sich dabei herausstellte, war der 60-jährige Landwirt aus Denklingen nicht allein unterwegs gewesen, sondern in Begleitung seiner 17-jährigen Tochter. Sowohl die junge Frau als auch ihren Vater fanden die Rettungskräfte eingeklemmt unter dem Traktor. Sie waren laut Polizei durch die Wucht des Unfalls aus dem Führerhaus gestürzt.

Für den 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine Tochter dagegen war bei Bewusstsein. Ihre Bergung gestaltete sich jedoch schwierig. Mit Hebekissen musste der schwere Anhänger vorsichtig angehoben werden, damit die Rettungskräfte zur Verletzten vordringen konnten. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. „Fest steht bislang nur, dass sich das Gespann aufgeschaukelt hat und dann umgekippt ist“, teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Hergang zu ermitteln. Der Schaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.

Erstmeldung von 13.45 Uhr

Kinsau/Denklingen - Ersten Informationen der Schongauer Nachrichten zufolge haben die Einsatzkräfte mühsam versucht, den eingeklemmten Fahrer und eine Frau unter dem Traktor zu befreien. Dazu musste erst einmal das Erntegut - vermutlich Mais - , dass den Mann und eine Frau ebenfalls unter sich begraben hatte, weggeräumt werden. Das gestaltete sich angesichts der Maismengen als extrem schwierig.

Traktor kippt um und begräbt zwei Menschen unter sich - Fotos Zur Fotostrecke

Inzwischen konnte der Mann geborgen werden. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.

sta

Lesen Sie auch: