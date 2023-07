3000 Trachtler sorgen für Demonstration bayerischer Lebensart

97. Lechgaufest in Epfach

„Endlich wieder Gaufest!“ Das hörte man am vergangenen Wochenende nicht nur, das spürte man. Nach dreijähriger Pause konnte am Wochenende endlich wieder das Lechgaufest stattfinden. Das ganze Wochenende über wurde das Brauchtum hochgehalten, etwa beim Festball und beim Heimatabend, ehe das Fest mit dem großen Umzug mit 3000 Teilnehmern am Sonntag seinen Höhepunkt erlebte.

Epfach - Zum 97. Gaufest, das offiziell am Samstag mit dem traditionellen Heimatabend begann, luden die „Lechroaner“ Epfach. Und die hatten sich wirklich ins Zeug gelegt, mit einem tollen Programm und einer perfekten Organisation. „Wir freuen uns, dass alles so toll klappt, dass alle im Dorf so super zusammengeholfen haben, um das Fest zu etwas Besonderem zu machen“, war Vorstand Matthias Schelkle voll des Lobes und der Dankbarkeit. Da habe sich einfach jede Mühe gelohnt.

+ Bereits am Freitag herrschte beste Stimmung beim Lechgaufestball mit den „Brauhaus Musikanten“ und dem „Krainer Express“. © Wölfle

Voll ins Zeug hatten sich auch die Plattlergruppen des Lechgaus gelegt, die am Heimatabend alles darboten, was die Tradition zu bieten hat: Beinahe jeder Verein zeigte einen anderen Tanz, von der Sternpolka, dem Zwoastreirer, dem Mühlrad über die Kreuzpolka und dem Gamssprung bis hin zu den jeweiligen Vereinsplattlern. Und als krönender Abschluss der Kronentanz des gastgebenden Vereins „Lechroaner“ Epfach.

„Man sieht, dass ihr es trotz der Schwierigkeiten in den letzten Jahren geschafft habt, euer Feuer weiterzutragen“, freute sich auch Gauvorstand Franz Multerer sichtlich über die Darbietungen der stark besetzten Plattlergruppen. Und: „Macht alle bitte weiter so, nur so kann unsere Tradition leben.“

+ Die Festkapelle Denklingen führte den langen Umzug durch den Ort an. © Geiger

Beim großen Festsonntag am Sonntag gab es schließlich ideale Temperaturen, Sonnenschein und ein bisserl Wind. So herrschte unter den 3000 Trachtlern beim Festzug eine fröhliche Stimmung. „Das ist ja jetzt schon ein riesen Festzug“, staunte ein Feuerwehrmann frühmorgens, als sich der Kirchenzug mit einigen Trommlerzügen und Musikkapellen auf den Lorenzberg bewegte. Geistlicher Rat Michael Vogg nutzte in seiner Predigt die Gelegenheit, nach den vielen negativen Meldungen die wichtigen positiven Aufgaben der katholischen Kirche herauszustellen. „Wir müssen unsere Werte hochhalten und da nehme ich auch die Trachtler in die Pflicht“, rief er den gut 1000 Gläubigen vor der herrlichen Kulisse von Epfach zu.

+ Trotz der vielen Arbeit bei der Organisation ließen es sich die „Lechroaner Epfach“ nicht nehmen, mit großer Mannschaft beim Festzug dabei zu sein. © Geiger

Das Festzelt in der Au hatten die Gottesdienstbesucher fest im Blick und nach der wunderbaren Messe konnten sich alle eine frische Mass genehmigen. Mit unverfälschter bayerischer Blasmusik sorgte die Lechgaukapelle über die Mittagszeit auch für die passende Musik dazu.



+ Ein tolles Bild gaben die Trachtler der „Alpenrose Peiting“ ab. © Geiger

Als um 13 Uhr die Aufstellung zum Festzug angekündigt wurde, waren die Menschenmassen rund um das Festzelt längst in Bewegung und wie von Zauberhand ordnete sich das Durcheinander mit den Böllerschüssen zum Beginn des Festzugs. Angeführt von drei Vorreitern und einer stark aufmarschierenden Musikkapelle Denklingen, reihten sich zahlreiche Ehrengäste, wie der Landesvorsitzende des Bayerischen Trachtenverbandes Günther Frey oder der Landrat des Landkreises Landsberg Thomas Eichinger, ein.



Von Weißensee bei Füssen bis Mammendorf bei München kamen 49 Vereine nach Epfach, die in langen Trachtlerreihen durch das Dorf zogen. Bei dem optimalen Wetter und nach der dreijährigen Pause waren alle voller Freude, endlich wieder ein Lechgaufest feiern zu können.



Die Musik der 23 Trommlerzüge oder Blaskapellen hallte durch das Dorf und am Straßenrand beklatschten mehrere tausend Zuschauer diese Demonstration des Brauchtums. Zurück im Zelt, wurde die bayerische Lebensart gefeiert, mit alten Bekannten ein Ratsch gehalten und beim Festausklang mit der Stadtkapelle Schongau die Gemeinschaft gepflegt.

Christine Wölfle und Rosi Geiger