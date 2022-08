Gemeinderat Denklingen sagt „Nein“ zu Wohnungen in der alten Molkerei

Ein markantes Gebäude: Die frühere Molkerei am Buchweg in Denklingen, also an der Straße vom Rathaus zum neuen Bürger- und Vereinszentrum. © Jais

Ein klares „Nein“ kommt vom Denklinger Gemeinderat zu dem Vorhaben, das frühere Molkereigebäude am Buchweg – bekannt durch die markante rote Fassade – zu einem Wohnhaus umzubauen.

Denklingen – Zwei Begründungen werden aus dem Denklinger Gemeinderat für die Ablehnung des Umbau-Antrages vorgebracht. Zum einen: Die Zahl der Stellplätze reiche nicht aus. 14 würden für sieben Wohnungen benötigt, nur zehn könne man nachweisen. Zum anderen: Auch der Bürgerentscheid vom zurückliegenden Mai soll eine weitere Erklärung für die ablehnende Haltung liefern.

Das Grundstück mit dem roten Haus hat gut 1200 Quadratmeter. Das Bauvorhaben überschreite die Vorgabe von 225 Quadratmeter je Wohneinheit, heißt es seitens der Gemeinde zu dem Antrag auf sieben Wohnungen. Dieses Kriterium für die Bebauung im Ortskern war beim Bürgerentscheid im Mai von der Mehrheit der Wähler begrüßt worden. Freilich war im Vorfeld nicht die alte Molkerei der Anlass für das Bürgerbegehren.

Bürgerentscheid betraf Areal an der Bahnhofstraße

Vielmehr betraf der Bürgerentscheid konkret das Bauleitplanverfahren für das Quartier zwischen Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Buchweg und Industriestraße. Die zwei Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohnungen, die Investor Stefan Friebe auf einem freien Grundstück westlich der bereits 60 neu errichteten Wohnungen bauen will, sind aber nach der Entscheidung des Landratsamtes nicht mehr zu verhindern.

Immerhin sehen die Initiatoren den Ausgang des Bürgerentscheids als klares Signal an die Gemeinde, die notwendigen Schritte in der Bauleitplanung einzuleiten, „damit sich sowas nicht wiederholt“. Dass aber nun ausgerechnet beim früheren Molkereigebäude am Buchweg auf eines der im Bürgerentscheid geforderten Kriterien zur Begründung verwiesen wird, findet Manfred Gayer mehr als komisch.

Gebäude aus dem Jahr 1907

Gayer (70) war zusammen mit Anita Gropp Motor des besagten Bürgerbegehrens. Er war auch 16 Jahre lang – von 1984 bis 2000 – in der Nachfolge seines Vaters Betriebsleiter der ehemaligen Molkerei, die als Genossenschaft betrieben wurde.

Gayer betont gegenüber unserer Redaktion, dass die Kriterien des Bürgerbegehrens primär auf Neubauten im Ortskern abzielten. Bei der früheren Molkerei am Buchweg handle es sich jedoch um ein Gebäude, das schon lange besteht. An der Nordfassade ist auch die Jahreszahl zu lesen: Es ist aus dem Jahr 1907.

Initiatoren finden es merkwürdig

Zusätzlich zum Stellplatznachweis wird also als Begründung zur Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens auch das Argument herangezogen, das Bauvorhaben sei „mit analoger Anwendung des Bürgerentscheides nicht im Interesse der Bürger“. So stand es im Beschlussvorschlag, dem die Räte schließlich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zustimmten. Die Initiatoren des Begehrens finden dies merkwürdig.

Nach vielen Jahrzehnten der Milchanlieferung und der Verarbeitung hat sich die Molkereigenossenschaft vor 22 Jahren aufgelöst. Das Gebäude am Buchweg wurde veräußert. Den Erlös aus dem Verkauf der Immobilie, wo noch bis 2007 produziert wurde, haben die Bauern damals vorwiegend dafür verwendet, um Anteile bei einer anderen, großen Molkerei in Kimratshofen im Oberallgäu zu zeichnen. So schildert es Landwirt Ludwig Preisinger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zwei Stellplätze, egal wie groß die Wohnung ist

Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger erinnerte im Gemeinderat daran, dass zu dem Gebäude am Buchweg schon im Jahr 2016 ein Ausbau beantragt wurde. Das wäre damals nicht genehmigt worden. Doch eine Wohnnutzung im Dachgeschoss finde bereits statt.

Die Stellplatzsatzung für die Gemeinde Denklingen sieht zwei Parkflächen je Wohnung vor. Dabei ist es - anders als in manch anderen Städten und Gemeinden – ganz egal, wie groß eine Wohnung ist. Für ein Apartment mit knapp 50 Quadratmetern müssen also ebenso zwei Stellflächen nachgewiesen wie für eine Wohnung mit 100 Quadratmetern.

Johannes Jais

