Neuer Tresor fürs Denklinger Rathaus

Zur Sonderausstattung im neuen Denklinger Rathaus gehört auch ein neuer Tresor. Das hat zwei Gründe. Die Umzugskosten für den alten großen Panzerschrank würden höher ausfallen als der Preis für ein neues, kleineres Modell. Außerdem reicht ein kleines Modell aus.

Denklingen – So oder so werden für die Entsorgung des bisherigen tonnenschweren Stahlschrankes Entsorgungskosten anfallen. „Der geht durch keine Türe durch“, gab Verwaltungschef Johann Hartmann den Gemeinderäten in der letzten Sitzung zu verstehen. Es sei damit zu rechnen, dass zur Entfernung evtl. ein Fensterstock aufgeschlagen werden müsse, damit man das große Exemplar aus dem Gebäude herausbekomme.

Die Kosten für die Entfernung seien nicht weg zu debattieren, fuhr Hartmann fort. Allerdings werden sie nicht in der Auflistung für den sechs Millionen Euro teuren Umbau des denkmalgeschützten Gasthofs Hirsch zum Rathaus gebucht. Vielmehr fallen die Aufwendungen zu dessen Beseitigung unter die Ausgaben für den Umbau zu einer Arztpraxis. Zahlen muss freilich immer die Gemeinde.

Den neuen Tresor, der wesentlich leichter ist, liefert eine Firma aus Essen. Er kostet knapp 3000 Euro. Seitens der Gemeinde wurden fünf Angebote eingeholt. Er wird im November bestellt und nächstes Jahr aufgestellt. Eine weitere Sonderausstattung ist ein Aktenvernichter, der für 4200 Euro gekauft wird. Der bisherige ist über 30 Jahre im Einsatz und verstopft des Öfteren.

Klarheit besteht inzwischen über die Details zur Gestaltung des Rathausplatzes. Dazu hat Architekt Martin Wich vom Büro terra.nova aus München die endgültige Ausführungsplanung vorgestellt. Unmissverständlich hat er darauf hingewiesen, dass wegen der aktuellen Situation in der Baubranche eine Preissteigerung von sechs Prozent bei den Kosten angesetzt werden müsse, weil das Projekt im nächsten Jahr realisiert wird. Heißt konkret: Auf die 1,7 Millionen Euro für Material und Handwerker sind nochmals 103 000 Euro draufzuschlagen. Insgesamt sind für die Gestaltung des Rathausplatzes mit Kriegerdenkmal und mehreren Maßnahmen in der Dorfmitte annähernd 2,5 Millionen Euro zu veranschlagen. Dabei gewährt die Städtebauförderung einen 60-prozentigen Zuschuss.

Ende März soll mit dem Bau begonnen werden. Der Brunnen auf der Südseite des neuen Rathauses wird aufwändig gestaltet. Er kostet 24 000 Euro. Das Material ist Granit. Der Brunnen hat ein Einlaufrohr, eine Taststeuerung und ein aufwändiges Filtersystem. Was bei der Gestaltung des Rathausplatzes neu dazu käme, aber sinnvoll erscheine, sei eine Rampe vor dem Haus an der Hauptstraße 18, wofür 15 000 Euro fällig werden. Dies sei ein Vorschlag, so Martin Wich. Das sei für Fußgänger, vor allem für Menschen mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwagen, sinnvoll, ergänzt Bürgermeister Braunegger auf Nachfrage. So könnten die Längsparkplätze erhalten werden, die auch mit Blick auf den gegenüberliegenden Dorfladen genutzt werden.

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, wie denn im Frühjahr und Sommer 2019 verfahren werde, wenn die Leederer Straße zur Großbaustelle werde und gleichzeitig weiter oben im Dorf an der Hauptstraße gewerkelt werde, antworteten Bürgermeister Andreas Braunegger und Architekt Wich, dass die Sperrungen bei den Maßnahmen am früheren Gasthof Hirsch „möglichst kurz“ gehalten werden.

VON JOHANNES JAIS