Denklingen braucht ein Notstromaggregat für den neuen Brunnen

Teilen

Der Denklingen Rathausplatz bei Nacht: Für den neuen Brunnen im Stubental muss die Gemeinde ein Notstromaggregat anschaffen. © Jais

Es darf die Quelle nie versiegen, aber es darf auch die Energie zum Betrieb der Pumpen nie ausgehen: Das trifft auf die neue Wasserversorgung für die Gemeinde Denklingen zu. Darum wird für den Brunnen im Stubental ein stationäres Notstromaggregat angeschafft.

Denklingen – Zehn Millionen Euro kostet die Wasserversorgung mit neuem Brunnen im Sachsenrieder Forst – mit Hochbehälter, mit Anschluss an die Brunnen der Stadtwerke Schongau und mit zusätzlichen kilometerlangen Leitungen im Bereich Dienhausen und Denklingen. Ihren Niederschlag findet die Investition im Wasserpreis. Denn seit Januar 2023 rechnet die Gemeinde Denklingen dafür drei Euro und 15 Cent je Kubikmeter ab, die Mehrwertsteuer ist noch draufzuschlagen. Bis zum Jahresende 2022 waren es knapp 1,90 Euro.

Für die Notstromversorgung des Brunnens wird jetzt ein Aggregat gekauft, das mit Flüssiggas betrieben wird. Denn im Wasserschutzgebiet ist ein Gerät mit Benzin- oder Dieselmotor verboten. Der Einsatz eines mobilen Gerätes sei zu unsicher, antwortete Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf eine Frage von Gemeinderat Anton Stahl.

Kosten von rund 100 000 Euro

Für das Notstromaggregat am Brunnen sind 100 000 Euro zu investieren. Das entspricht einem Prozent der Gesamtinvestition für die neue Denklinger Wasserversorgung. Der Betrag fließt mit ein in die Kalkulation für das Großprojekt. Kämmerer Johann Hartmann geht davon aus, dass deswegen keine Erhöhung beim Wasserpreis erforderlich ist.

Der Denklinger Gemeinderat hat mit elf zu drei Stimmen entschieden, dass so ein Gerät gekauft wird. Ein Ingenieurbüro aus dem nördlichen Württemberg hat den Auftrag erhalten, die „Netzersatzanlage“ für den Brunnen Stubental – so heißt das im Fachjargon – demnächst auszuschreiben und anschließend einen Vergabevorschlag vorzulegen.

Gemeinde hofft auf Zuschuss

Über das Bayerische Landesamt für Umwelt erwartet sich die Gemeinde Denklingen einen Zuschuss. Die Behörde hat grünes Licht gegeben für einen vorzeitigen Beginn der Maßnahme. Der genaue Zuschuss ist noch nicht bekannt.

Der Antrag für das Notstromaggregat wurde an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weitergesendet. Hintergrund ist das Anraten an die Gemeinden, für einen „Blackout“ in allen Bereichen gerüstet zu sein. Das bisher vorgesehene Notstromaggregat zerstöre aufgrund der Frequenzschwankungen bei längerem Betrieb die Elektronik der modernen Wasserversorgungsanlage, heißt es dazu seitens der Gemeinde und des Fachplaners.

Pumpe läuft 24 Stunden am Tag

Die Stadtwerke Schongau, die drei neue Brunnen in der südlichen Denklinger Flur im Staatsforst errichtet haben, wollen heuer auch eine Anlage für den Netzersatz planen und ausschreiben. Im Gemeinderat wurde auch dazu nachgefragt, ob aufgrund des künftigen zweiten Standbeines – damit ist der Anschluss an die Schongauer Wasserversorgung gemeint – auf eine Notstromversorgung am eigenen Brunnen im Stubental verzichtet werden könne.

Die Mehrheit plädierte jedoch für ein eigenes Notstromaggregat. Am Brunnen im Stubental werden täglich 518 Kubikmeter Wasser gefördert, rief Denklingens zweiter Bürgermeister Norbert Walter in Erinnerung. Die Pumpe laufe 24 Stunden am Tag.

JOHANNES JAIS

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.