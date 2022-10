Pater Lukas Bohn aus der Pfarreiengemeinschaft Lechrain zum Priester geweiht

Von: Manuela Schmid

Es war ein bewegender Moment: Pater Lukas Bohn aus der Pfarreiengemeinschaft Lechrain ist in Österreich zum Priester geweiht worden. Mit dabei waren rund 35 Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft.

Lechrain – Es war eine sehr feierliche Zeremonie, zu der Erzbischof Georg Gänswein höchstpersönlich aus Rom angereist war. Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. weihte Pater Lukas und zwei weitere Ordensmänner in der Stiftsbasilika St. Florian bei Linz in Oberösterreich zum Priester.

Die drei Neupriester gehören alle dem Orden „Diener Jesu und Mariens“ an, der in Blindenmarkt bei Amstetten in Niederösterreich seinen Hauptsitz hat. „Es war sehr eindrucksvoll“, sagte Pater Lukas nach seiner Weihe. Besonders die Handauflegung durch den Bischof sei ein „unvergesslicher Moment“ für ihn gewesen.

Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft waren mit dabei

„Besonders gefreut hat es mich, dass so viele Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft mit dabei waren“, erklärte der 30-jährige Neupriester. Die Pfarreiengemeinschaft Lechrain war mit einem ganzen Bus mit rund 35 Mitgliedern nach Österreich gereist. Sie alle durften miterleben, wie drei junge Männer – alle im Alter zwischen 29 und 31 Jahren – in der großen Stiftsbasilika zum Priester geweiht wurden und drei weitere Kandidaten die Diakonatsweihe erhielten, die letzte Vorstufe vor der Priesterweihe.

Erzbischof Gänswein wies in seiner Predigt darauf hin, dass es sich bei der Priesterweihe um eine Gabe des Heiligen Geistes handele, die dem Empfänger geschenkt werde. Der Priester werde dadurch befähigt, bei der Feier der Sakramente in Stellvertretung Christi zu handeln und so die Menschen zu Gott zu führen.

Bei der Weihe seien sehr viele Priester dabei gewesen, die anschließend gratulierten, berichtete Bohn. „Ich habe mich richtig aufgenommen gefühlt“, erzählte er. Der Neupriester war im November letzten Jahres als Diakon in die Pfarreiengemeinschaft Lechrain gekommen. Dort wird er auch weiterhin als Seelsorger tätig sein– künftig als Kaplan. An der Grundschule Rott und der Mittelschule Fuchstal wird er weiterhin als Religionslehrer tätig sein. Mit Pfarrer Michael Vogg, Kaplan Pater Janusch Wollnie und Kaplan Pater Lukas Bohn hat die Pfarreiengemeinschaft Lechrain nun aktuell drei Priester.

Nachprimiz und Primizsegen

Bohns Nachprimiz, zu der alle Gläubigen aus der Pfarreiengemeinschaft eingeladen sind, wird in der Pfarrkirche Heilig Geist in Apfeldorf am Freitag, 7. Oktober, um 19.15 Uhr bei der Messe zum Rosenkranzfest gefeiert. Die Pfarreiengemeinschaft wird bei der Nachprimizfeier den Neupriester gemeinsam beglückwünschen. Es gibt dabei Gelegenheit, den Primizsegen zu empfangen.

Nach der Feier in Apfeldorf ist ein Beisammensein in geselliger Runde geplant. Der Neupriester wird im Oktober in allen Orten der Pfarreiengemeinschaft Lechrain eine Heilige Messe feiern und den Primizsegen spenden: Am Samstag, 1. Oktober, um 19.15 Uhr in Reichling; am Montag, 3. Oktober, um 19.15 Uhr in Kinsau; am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.15 Uhr in Epfach; am Samstag, 22. Oktober, um 19.15 Uhr in Rott und am Samstag, 29. Oktober, um 19.15 Uhr in Ludenhausen.

