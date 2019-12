Wieder brennen zwei Stadel in der Region - Kripo hat schlimmen Verdacht

Langsam wird es unheimlich: Schon wieder brannte im Lechrain ein Stadel und wurde dabei völlig zerstört, aktuell brennt ein zweiter in Wessobrunn. Die Kripo ermittelt, Brandstiftung liegt auf der Hand.

Am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr kam der Alarm:

Eine Scheune in Guttenstall bei Epfach brennt.

Der Verdacht auf Brandstiftung „liegt nahe“.

Epfach/Wessobrunn - „Als wir eintrafen, stand der Stadel schon voll in Flammen“, so Tobias Kettner, Kreisbrandmeister aus Denklingen. Die Feuerwehr aus Epfach war als Erstes vor Ort, außerdem waren die Feuerwehren aus Hohenfurch und Schongau alarmiert worden, auch die Reichlinger Feuerwehrkräfte waren dabei. Von der Kreisstraße aus sei der Löschaufbau gut machbar gewesen, so Knettner, die Drehleiter aus Schongau wurde nicht benötigt und konnte wieder umdrehen, dafür aber das Tanklöschfahrzeug.

Stadel fiel in sich zusammen

Auch diverse Fässer von Landwirten kamen zum Einsatz. Viel zu machen war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr. Wie Herbst berichtet, fiel der Stadel in sich zusammen.

Kreisbrandrat Johann Koller hatte eine weitere Information: Am Vormittag brannte ein zweiter Stadel in der Umgebung, diesmal in Wessobrunn. Also gleich zwei weitere Brände in Serie?

Brandstiftung liegt nahe

Gehen diese alle auf das Konto eines Brandstifters? „Der Verdacht liegt nahe“, bestätigt Kettner auf Nachfrage, denn der Stadel im Außenbereich sei bis auf landwirtschaftliche Geräte und Stroh leer gewesen.

„Es gibt dort keinen Strom, auch keine Motoren“, so Kettner. Die Kripo ermittelt aktuell an beiden Brandstellen. Und in Wielenbach. Dort war in den Morgenstunden des Sonntags ein Feldstadel abgebrannt, davor hatte jemand am Donnerstagabend im Wald zwischen Birkland und Herzogsägmühle gezündelt.

Die Kripo ermittelt

Weil das unbeaufsichtigte Lagerfeuer rasch entdeckt worden war, kam es aber zu keinem größeren Schaden. Und auch der Verursacher war gefunden worden. Zeugen hatten einen Mann wegfahren sehen, die Polizei stoppte ihn noch auf dem Heimweg, gegen den 26-Jährigen wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt. Zuvor waren in der Region mehrere Stadel abgebrannt, insgesamt sieben Brände waren in vier Tagen gezählt worden.

