Als die Osteraufkirche bei Denklingen ausbrannte - Luftangriff traf Gotteshaus vor 80 Jahren

Teilen

Die Brandruine der Osteraufkirche bei Denklingen im September 1943. Turm samt Langhaus waren innen vollständig ausgebrannt. © Philipp Huber

Vor 80 Jahren wurde die Osteraufkirche nahe Denklingen bei einem Luftangriff zerstört. Nach dem Krieg entstand durch ein Besatzungsmitglied des Bombers eine besondere Beziehung zu diesem Ort.

Denklingen – Seit über 700 Jahren steht sie auf freiem Felde zwischen Denklingen und Dienhausen: die St.-Stephanus-Kirche, die Einheimische auch liebevoll Osteraufkirch nennen. In ihrer wechselvollen Geschichte ragt ein schicksalsträchtiges Ereignis besonders heraus. Es war einer von insgesamt 74 Luftangriffen, den die Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf München flogen. Dabei wurde in der Nacht auf den 7. September 1943 gegen 0.45 Uhr die Kirche unglücklicherweise durch den Bombennotabwurf eines britischen Bombers getroffen, der von einem deutschen Nachtjäger durch Treffer in den Benzintanks der rechten Tragfläche in Brand geschossen worden war.

Da der Bomber überwiegend Brandbomben geladen hatte, erlebten Augenzeugen dieses Ereignis wie das Abbrennen eines riesigen Feuerwerks in Form eines krachenden und flammenden Fackelteppichs. Turm samt Langhaus brannten innen vollständig aus. Nur die Außenmauern blieben stehen. Der Brand wurde von der Bevölkerung erst wahrgenommen, als gegen 3 Uhr ein einminütiger Dauerton Entwarnung gab und die Luftschutzunterstände wieder verlassen werden konnten. Vor Ort waren keine Löschmöglichkeiten vorhanden.

September 1943: Luftangriff auf München traf auch Osteraufkirche bei Denklingen

Dramatische Szenen spielten sich im Flugzeug ab: Nachdem der Bordingenieur dem Piloten gemeldet hatte, dass die Seile und Kabel zur rechten Tragfläche durchtrennt seien, der rechte Bombenschacht dadurch nicht mehr entleert werden konnte und die Flammen bereits auf den Rumpf des Flugzeuges übergriffen, befahl dieser der Mannschaft, das Flugzeug zu verlassen. Dabei hielt er das Flugzeug weiter auf Kurs, um es nicht ins Trudeln kommen zu lassen und seinen Kameraden den rettenden Absprung zu ermöglichen.

Zeitzeugen berichten, dass die Maschine lichterloh brannte und unter lautem Gedröhne und im Sinkflug begriffen, mehrere Male über dem Leederer Gemeindewald kreiste. Nach dem Abbruch des rechten Tragflügels, der in den Wald bei Schäfmoos fiel, kam es zum Absturz auf einen Acker ins Aschthal, den der Pilot und der bereits schwerstverletzte Heckschütze nicht überlebten. Die fünf überlebenden Besatzungsmitglieder gerieten auf ihrer Flucht bald in deutsche Kriegsgefangenschaft. Die Leichname der beiden getöteten Soldaten wurden in die damalige Kreisstadt Kaufbeuren gebracht, dort bestattet und nach dem Krieg auf den alliierten Soldatenfriedhof nach Dürnbach am Tegernsee überführt.

Ehemaliges Besatzungsmitglied begab sich nach Krieg auf Spurensuche

Ein ehemaliges Besatzungsmitglied des Bombers, Philip Jenkinson, begab sich nach dem Krieg auf Spurensuche und fand nach intensiver Recherche vor 40 Jahren an den Ort des Ereignisses zurück. Bei seiner Flucht hatte er sich den Namen ,,Welden“ eingeprägt, den er auf einem Ortsschild gelesen hatte. Er konnte ihn jedoch auf keiner Karte finden. Er landete stets bei der Ortschaft Welden bei Augsburg und nicht beim Weiler Welden bei Leeder.

Dass er die Absturzstelle schließlich doch noch ausfindig machen konnte, verdankt er dem Augsburger Hans Grimminger, dessen Hobby die Erforschung von Luftkriegsereignissen im Zweiten Weltkrieg in Schwaben und Oberbayern war.

Es entstand eine freundschaftliche Beziehung zwischen der Aschthaler Landwirtsfamilie Waldhör, deren Gehöft sich in der Nähe der ehemaligen Absturzstelle befindet und ihrem englischen Berufskollegen samt seiner Familie, die in jährlichen Besuchen und Gegenbesuchen ihren Ausdruck findet. Bis zu seinem Tod im Jahre 2011 stattete er dabei auch immer der Osteraufkirche einen Besuch ab und hielt dort eine stille Einkehr zum Dank dafür, dass er das damalige Ereignis und den Krieg überlebte.

Einige Original-Relikte der Kirche konnten erhalten werden

Die Kirche wurde vorerst mit Notsicherungs- und Behelfsmaßnahmen (neuer Dachstuhl, Turmsanierung) vor dem endgültigen Zerfall gerettet. Die Gegebenheiten der Nachkriegszeit ermöglichten keinen sofortigen Wiederaufbau. Erst Mitte der 1960er Jahre waren die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Unter Mitwirkung von vielen Einheimischen und Handwerksbetrieben wurde die Kirche wieder hergestellt. Zwar nicht mehr in ihrer ursprünglichen Ausstattung, dafür aber im Sinne des II. Vatikanischen Konzils neugestaltet. Ihre kirchliche Weihe erhielt sie am 20. April 1969 durch den damaligen Bischof Dr. Josef Stimpfle.

Vor allem der Sägewerksbesitzer Philipp Huber, der sich mit seinem Mitarbeiter Engelbert Vogt nach dem Krieg für den Wiederaufbau der Osteraufkirche einsetzte und der Unternehmer Anton Hirschvogel, der nach dem Tod von Huber im Jahre 1966 die Leitung der „Wiederaufbauvereinigung Osteraufkirche“ übernahm, haben sich dabei besondere Verdienste erworben.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Neben den beiden Kirchenglocken, die zur Verarbeitung von Kriegszwecken abgegeben werden mussten und nach Kriegsende in die Heimat zurückkehrten, sind noch drei weitere ausgelagerte Relikte aus der früheren Ausstattung der Kirche erhalten: Zwei Gemälde befinden sich seit 1917 in der Denklinger St.-Antonius-Kapelle sowie die Heilig-Geist-Taube, die zu Pfingsten in der Pfarrkirche St. Michael über dem Chorraum schwebt.

Ein Gedenkgottesdienst findet am 6. September um 19.15 Uhr in der Osteraufkirche statt.

Von Paul Jörg