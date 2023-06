Tempo 30 soll rund um den neuen Denklinger Kindergarten gelten

Teilen

Gebäude und Freigelände der neuen Denklinger Kindertagesstätte: Sie soll Ende Juni bezogen werden. © Jais

„Zwingend geboten“ ist nach Auffassung der Denklinger Gemeinderäte, dass auf den Straßen nahe der neuen Kindertagesstätte Tempo 30 angeordnet wird. Für die Birkenstraße auf der Ostseite ist dies bereits geschehen.

Denklingen – Die Birkenstraße verläuft auf der Ostseite des neuen Kindergartens. Sie stellt im Oberdorf von Denklingen eine rege frequentierte Nord-Süd-Verbindung dar, wenngleich die Belastung bei Weitem nicht mit der auf der Hauptstraße im Westen vergleichbar ist. Tempo 30 gilt künftig auch für die Dorfstraße auf der Südseite des Grundstücks, wo die Kindertagesstätte errichtet worden ist.

Vergleich mit dem Denklinger Rathausplatz

Bürgermeister Andreas Braunegger informierte darüber, dass die Gemeinde beim Landratsamt Landsberg zudem beantragt hat, auf der Hauptstraße in Höhe der Kita Schilder mit Tempo 30 aufzustellen. Es handelt sich dabei um eine Nord-Süd-Achse, für die der Landkreis zuständig ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Aber eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung ist auf wichtigen Straßen nicht so einfach zu erwirken: Das hatte sich in Denklingen auch bei der Neugestaltung des Rathausplatzes gezeigt, wo ein Abschnitt der Hauptachse gepflastert wurde. Da fand der Vorschlag für Tempo 30 in der Kreisbehörde kein Gehör.

Nahe Kindergärten und vor Schulen wird die Situation jedoch anders betrachtet. So hat es zum Beispiel die Stadt Marktoberdorf erreicht, dass in der Ortschaft Bertoldshofen sogar auf der früheren Bundesstraße B 472 in einem kurzen Abschnitt in Höhe des Überweges zum Kindergarten Tempo 30 gilt. Das war vor fünf Jahren. Inzwischen führt seit Ende 2022 die B 472 von Schongau nach Marktoberdorf nach der Eröffnung des Tunnels an Bertoldshofen vorbei.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Wie aus dem Rathaus in Denklingen zu erfahren war, wird der Umzug des Kindergartens vom alten Standort an der Bischof Müller-Straße hinauf ins neu errichtete Gebäude an der Birkenstraße in der letzten Juni-Woche erfolgen. Für Samstag, 23. September, ist dann ein „Tag der offenen Tür“ in der neuen Kindertagesstätte geplant, wo die Handwerker derzeit noch die letzten Arbeiten ausführen.

JOHANNES JAIS

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.