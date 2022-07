Trotz Feuerwehr-Antrags und Anwohner-Beleidigungen: Es bleibt bei Tempo 30 am Epfacher Feuerwehrhaus

Um sie ging es im Antrag der Epfacher Feuerwehr: Das ist die geschwungene Prof.-Dr.-Werner-Straße, die zum Epfacher Feuerwehrhaus führt. Gespräch mit Anwohner? © Jais

Dass ein Antrag vorliegt, eine Tempo 30-Zone im Dorf aufzuheben, ist außergewöhnlich. So war’s neulich, als die Epfacher Feuerwehr dies für die Professor-Dr.-Werner-Straße vorgeschlagen hatte. Denn mit so einem Schritt könne man den Beleidigungen eines Anwohners Wind aus den Segeln nehmen.

Epfach – Epfachs Feuerwehr-Kommandantin Claudia Deininger hat dem örtlichen Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung geschildert, dass es öfters Stress gebe, wenn Aktive der Wehr mit dem Auto zum Feuerwehrhaus kommen, um zu einem Einsatz auszurücken. Dabei würde Tempo 30 auf der Prof.-Dr.-Werner-Straße mitunter nicht eingehalten.

Mit einer Aufhebung dieser Geschwindigkeitsvorgabe leiste man einen Beitrag dazu, den Vorwürfen des Nachbarn am Feuerwehrhaus keine Nahrung mehr zu geben.

S-Kurve sei natürliche Bremse

Zur Verdeutlichung erklärte Deininger weiter: Am östlichen Ende der Straße gibt es seit Langem keine Schule mehr in Epfach. Die Bushaltestelle ist nach vorn an die Kreisstraße (Via Claudia) verlegt worden, heißt es in dem Antrag. Außerdem würde ein Autofahrer, der zu schnell unterwegs sei, durch die vorhandene S-Kurve auf natürliche Weise ausgebremst.

Zu dem Thema entwickelte sich eine Diskussion im Gemeinderat: Sie zeigte auf, dass die Meinungen dazu konträr sind. Barbara Reichhart (Epfacher Liste) sagte, sie sei für das Beibehalten von Tempo 30 auf dieser Straße. Man habe ohnehin viel zu wenige Zonen mit dieser Begrenzung. Florian Steinle meinte, es seien sehr wohl Kinder unterwegs auf der Straße zum Feuerwehrhaus. Darum sei der Hinweis auf Tempo 30 sinnvoll.

Streit zwischen Anwohner und Feuerwehr

Zum Hintergrund: Der Streit zwischen einem Anwohner und der Feuerwehr schwelt wohl schon mehrere Jahre. Da habe es schon ein Gespräch gegeben, an dem der frühere Bürgermeister Michael Kießling, Aktive der Feuerwehr und der Anwohner teilgenommen haben. Dies sei ergebnislos geblieben, hieß es im Denklinger Gemeinderat.

Michaela Killmann fragte, ob man mit dem Betroffenen nicht noch einmal reden könne. Dazu antwortete dann gleich Walter Heynen (ebenfalls von der Epfacher Liste): Das mache keinen Sinn. Der Anwohner sei gegen alles, nörgle an allem herum und beteilige sich nicht am Dorfgeschehen, befand Heynen.

Im Einsatz „pressiert‘s“

Martin Ahmon war davon überzeugt, dass sich ein Großteil der Aktiven an Tempo 30 halte, wenn sie mit dem Pkw auf der Prof.-Dr.- Werner-Straße zum Feuerwehrhaus kommen. Sonst gebe es in Epfach nirgends eine 30-er Zone. Wolfgang Martin zeigte Verständnis dafür, dass manche bei der Anfahrt das Tempo mal überschreiten. Wenn die Feuerwehr zum Einsatz gerufen werde, sei das ein Notfall. „Da pressiert’s meistens.“

Simon Hefele riet in der Diskussion zu konsequenter Linie. Man müsse aufpassen, dass zur nächsten Sitzung keine weiteren Anträge kämen, eine Tempo 30-Zone abzuschaffen.

Bei Stimmen-Gleichstand abgelehnt

Letztlich ließ Bürgermeister Andreas Braunegger abstimmen. Das Votum: sieben zu sieben Stimmen. Der Antrag der Feuerwehr ist damit bei Stimmengleichheit abgelehnt worden.

Johannes Jais

