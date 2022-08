Trotz Solarkampagne: Keine Photovoltaik-Anlage aufs Dach des Denklinger Bürger- und Vereinezentrums

Knapp 100 Meter lang ist das Dach des neuen Bürger- und Vereinezentrums in Denklingen. Photovoltaik-Anlagen werden darauf aber nach einem Gemeinderats-Beschluss nicht gebaut. © Jais

Die Landsberger Energieagentur (Lena) hat eine Solarkampagne mit Informationsabenden in 31 Gemeinden gestartet und warb auch in Denklingen. Aber auf dem großen Dach des Bürger- und Vereinezentrums in Denklingen wird keine Photovoltaik-Anlage installiert. Stattdessen wird der Strom von einem privaten Anbieter bezogen, der 300 Meter entfernt eine Freiflächen-Photovoltaikanlage betreibt.

Denklingen – Den Beschluss, auf dem Dach des neuen Bürger- und Vereinszentrums (BVZ) in Denklingen keine Photovoltaikanlage zu realisieren, haben die Denklinger Gemeinderäte zunächst hinter verschlossenen Türen gefasst. Diese Entscheidung wurde mit 14 zu null Stimmen getroffen, heißt es unter den Punkten, die zur jüngsten Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurden.

Für die Entscheidung, auf dem Dach des BVZ auf eine eigene Photovoltaik-Anlage zu verzichten, werden mehrere Gründe angeführt. Die Firma „Ökostrom24“, die südöstlich von Denklingen Module auf einem Freiflächenfeld installiert hat, stehe zu ihrem Vertrag und würde das BVZ mit Strom beliefern.

Anschlussleitungen und Trafo geben es nicht her

Ein gleichzeitiges Liefern von Strom durch „Ökostrom24“ und das Betreiben einer eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des BVZ sei technisch nicht möglich, weil die Anschlussleitungen für eine so große Leistung nicht ausgelegt seien, heißt es zur Begründung. Selbst der Trafo habe nur 250 Kilowatt. Diese Aussage gelte sowohl für das Einspeisen des Stroms, als auch für den Selbstverbrauch des Stroms aus einer eventuellen Anlage auf dem Dach.

Bei Modulen auf dem Dach entfalle das Einspeisen, weil die Leitungen und der Trafo für die Lieferung von Strom an das BVZ benötigt werden. Ein Selbstverbrauch des auf dem Dach produzierten Stroms könne schon deshalb nicht mehr sinnvoll sein, weil die Entstehungskosten dafür nahezu identisch seien mit den an „Ökostrom24“ zu zahlenden Strompreisen, heißt es in der Begründung zum Gemeinderats-Beschluss. Beim Liefern durch „Ökostrom24“ würde die Gemeinde den Investitionsmaßnahmen auf dem Dach entgehen.

Stromverbrauch könnte sich verdreifachen

Noch im Juli hatte Berthold Lesch von der Landsberger Energieagentur (Lena) im Denklinger Gemeinderat über die Energiewende gesprochen und einen eigenen Informationsabend für die Bürger im September angekündigt. PV-Anlagen seien „heutzutage keine Spinnerei mehr“, hatte Lesch beim Vortrag im Bürgersaal gesagt.

Der Stromverbrauch werde sich insgesamt verdreifachen, hatte der Lena-Chef ausgeführt. Dies habe auch mit dem Trend zu E-Autos zu tun, die beim Fahren kein CO2 ausstoßen. Landsberg gehöre zu den sonnenreichen Landkreisen in Deutschland – auch dies spreche für PV-Module.

Eine Differenz von sechs Megawatt-Peak

Bei Experten wird von der Einheit Kilowatt-Peak gesprochen. Für ein Kilowatt-Peak benötigt man zirka drei Module auf dem Dach. Damit kann man 800 bis 1000 Kilowattstunden im Jahr erzeugen.

Lena-Chef Lesch hatte für Denklingen folgende Rechnung aufgemacht: Das nutzbare Potenzial bei Dachflächen in der Gemeinde liege bei 17 000 Kilowatt-Peak (KWp) beziehungsweise 17 Megawatt-Peak (MWp). Für die 2900 Einwohner zählende Gemeinde benötige man 23 MWp. Da bleibt eine Differenz von sechs MWp.

Strompreis wäre 20 Jahre konstant

Auf der Basis dieser Zahlen bräuchte es in der Gemeinde Denklingen bei bester Ausnutzung aller Dachflächen zusätzlich noch eine Anlage im freien Feld, die ungefähr sechs Hektar groß ist. Fast genauso groß wird das Solarfeld, das nördlich der Firma Hirschvogel entstehen soll.

Der Strom wird aber für den Firmen-Betrieb und nicht für die Denklinger Haushalte genutzt. Zudem möchte das Unternehmen, wie neulich berichtet, Strom von der Windkraft im Gemeindewald Leeder anzapfen – und zwar über die Leitung, die vom Forst zur Lechstaustufe bei Denklingen hinunterführt, wo Hirschvogel ein eigenes Umspannwerk hat.

Lena-Vorstand Lesch hatte beim Referat in Denklingen als Argument für Photovoltaik-Anlagen im Juli angebracht, dass für den Strom, der eingespeist werde, der Preis 20 Jahre konstant sei. Für den Info-Abend in den Gemeinden hatte er angekündigt, das Stichwort Klimawandel, Großanlagen auf Freiflächen und Solaranlagen für Hausbesitzer als die drei Schwerpunktthemen anzusprechen. Fragen hatte es nach dem Referat keine mehr im Gemeinderat gegeben.

Johannes Jais

