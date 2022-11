Die Waldgenossenschaft Dienhausen betreibt vorbildlichen Waldumbau

Teilen

Sie sind stolz auf die Waldbewirtschaftung in Dienhausen: (v.l.) AELF-Revierförster Michael Lang, Christian Unsin (Waldgenossenschaft Dienhausen, Josef Müller, (Vorstand der Waldgenossenschaft) und Lara Rösel (IZW-Fachkraft). © AELF

Die Wälder im südlichen Landkreis Landsberg gehören zu den deutschlandweit am schnellsten wachsenden Waldbeständen. Ein mustergültiges Beispiel für Waldpflege und Waldverjüngung ist die Waldgenossenschaft Dienhausen.

Dienhausen – Fichtenreiche Altbestände prägen den überwiegenden Teil des Dienhausener Genossenschaftswaldes. Zwölf Mitglieder mit Vorstand Josef Müller bewirtschaften gemeinsam 27 Hektar Wald. Eigenes Wissen und die Tatkraft der Waldgenossen sowie die Beratung durch Förster Michael Lang vom Forstrevier Lech des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) haben vorbildliche Waldbilder geformt. Deshalb gehört der Wald jetzt zu den vom AELF ausgewählten Musterwaldbeständen.

Neupflanzungen unter dem Schirm der Altbäume

Tiefgründige Lehmböden im Dienhausener Wald und immer noch sehr gute Niederschläge sorgen dort nach Aussagen des Amtes für hohe Wuchsleistungen. „Laufende Kontrolle auf Borkenkäferbefall und schnelles Handeln verhindern den vorzeitigen Ausfall. Die Pflanzung mit jungen Tannen und Buchen unter dem Schirm der Altbäume sichert so erste Mischungsanteile für die nächste Waldgeneration.“

Hier wachsen Tannenpflanzen unverbissen ohne Schutz auf. © AELF

Wo freie Flächen entstehen, kommen mit Bergahorn, Kirsche, Erle, Lärche oder Douglasie weitere Mischbaumarten hinzu, führte Müller bei einem Ortstermin aus. Junge Fichten verjüngen sich ausreichend natürlich. Die Natur liefert darüber hinaus Buchen, Vogelbeeren, deren Holzgüte wird oft unterschätzt, und einzelne Eichen.

Beim Schutz der jungen Bäume vor Verbissschäden ist laut Müller der örtliche Jäger eingebunden, damit die Verjüngung möglichst ohne Zäune und auf großer Fläche wachsen kann. Das spart nicht nur hohe Kosten. Waldvorstand Josef Müller betont: „Gegen Stürme oder Käfer ist die Verjüngung die beste Versicherung. Steht sie bereits in den Startlöchern, kann sie die Lücken rasch schließen.“

Sie achten auf Erhalt von Mischbaumarten

In Jungbeständen achten die Dienhausener Waldgenossen besonders auf den Erhalt der Mischbaumarten und lockern überdichte Fichtenteile auf. „Damit fördern wir den stabilen Wuchs“, erklärt Müller. Sobald Nutzholz anfällt, werden Rückegassen angelegt, um das Holz boden- und baumschonend aus dem Wald holen zu können. Aktuell hat das AELF für die Waldgenossen einen umfassenden Pflegeplan erstellt, der alle Maßnahmen der kommenden Jahre enthält.

Naturverjüngung erfolgt hier unter dem Fichtenschirm. © AELF

Revierförster Michael Lang freut sich über die fortschrittlichen Waldgenossen in und um Dienhausen herum: „Die laufende Beratung und staatliche Zuschüsse für Pflanzungen und Pflege sind hier bestens investiert.“

Die Waldgenossenschaft Dienhausen entstand im Zuge der kommunalen Gebietsreform in den 1970er-Jahren. Ursprünglich war der Wald im Besitz der damaligen Gemeinde Dienhausen, und die landwirtschaftlichen Anwesen in Dienhausen waren zur Nutzung des Waldes berechtigt. Dann wurden die Rechte in Eigentum an Wald umgewandelt. Heute gehen viele Rechtler ganz anderen Berufen nach und wohnen teils weit verstreut.



Wald-Vorstand ist seit 2019 Josef Müller, der viele Jahre als Forstwirtschaftsmeister im Staatswald gearbeitet hat und den Wald seit circa 2010 waldbaulich betreut. Er möchte auch anderen Waldbesitzern Mut machen, ihren Wald zu pflegen und so weit wie möglich an den Klimawandel anzupassen.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.