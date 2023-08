Vorwurf der Untreue: Verfahren gegen Denklinger Bürgermeister zieht sich

Andreas Braunegger ist Denklingens Bürgermeister. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren. © Jais

Die Ermittlungen dauern schon mehr als ein Jahr, in deren Verlauf gab es auch eine Hausdurchsuchung bei Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger

Denklingen – Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den Denklinger Bürgermeister Andreas Braunegger ziehen sich in die Länge. Inzwischen sind 16 Monate vergangen. Nach Informationen unserer Redaktion kam es dabei auch zu einer Hausdurchsuchung.

Gegenstand der strafrechtlichen Ermittlungen ist der Tatvorwurf der Untreue im Zusammenhang mit einem Grundstücksgeschäft, erklärt Andreas Dobler, Pressesprecher bei der Staatsanwaltschaft Augsburg. Das Verfahren dauert an.

Die Redaktion hat Bürgermeister Braunegger im August auf das laufende Verfahren und auf die Hausdurchsuchung angesprochen. Sein Kommentar: „Dazu sage ich gar nichts.“ Er könne auf den zeitlichen Fortgang des Verfahrens keinen Einfluss nehmen. Aus der Antwort des Oberstaatsanwaltes ist herauszuhören, dass man während der Ermittlungen zu dem relevanten Grundstücksgeschäft noch auf „was Anderes“ gestoßen ist, was den Verkauf gemeindlicher Flächen angeht. Dabei brauche man ein Wertgutachten, was sich auf die Dauer auswirke. Eine zeitliche Prognose könne er nicht geben, so Dobler.

Denklingerin hat zuvor bei Gemeinde und Kommunalaufsicht nachgefragt

Eine Bürgerin aus Denklingen hatte sich im Frühjahr 2022 an die Staatsanwaltschaft Augsburg gewandt. Konkreter Anlass war für sie, dass auf ihre Nachfrage hin weder bei der Gemeinde Denklingen noch bei der Kommunalaufsicht am Landratsamt Landsberg eine Klärung zu einem Grundstücksgeschäft mitten in Denklingen erfolgt sei.

Wie die SN schon 2021 berichteten, wurde ein Streifen des sogenannten Meditationsweges an der Lorenz-Paul-Straße – es handelte sich um 240 Quadratmeter – einem Beschluss des Gremiums zufolge verkauft. Beteiligter an diesem Grundstücksgeschäft war Gemeinderat Anton Stahl. Er ist verwandt zu Bürgermeister Braunegger. Der Streifen, der von dem Grüngürtel abgezwickt wurde, war schon Ende 2020 abgegeben worden – für nur 89 Euro je Quadratmeter.

Die Beschwerdeführerin erachtete den Preis als klaren Verkauf unter Wert, zumal der Bodenrichtwert in Denklingen schon damals bei 240 Euro je Quadratmeter gelegen habe. Kritik entzündete sich auch daran, dass der nördliche Nachbar, der vor Jahrzehnten den Grund für den Meditationsweg abgetreten hatte, nicht zuerst angefragt worden war.

Noch weitere Grünstreifen wurden verkauft

Außerdem habe das im Süden angrenzende Grundstück des Gemeinderates Stahl mit dem Streifen eine erhebliche Aufwertung erfahren. Der Verkauf sei mit Verbesserungen für den künftigen Bauherrn einhergegangen, monierte die Denklinger Bürgerin, die zunächst auf die Kommunalaufsicht am Landratsamt zugegangen ist und später bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Veruntreuung gestellt hat, die sich gegen Braunegger als Privatperson richtet.

Wie im Herbst 2021 schon veröffentlicht, wurden 2020 bzw. Anfang 2021 noch mehrere Streifen entlang von Straßen an die angrenzenden Eigentümer abgetreten. Nutznießer waren einige Anlieger, darunter Gemeinderäte. Auch bei diesen Abtretungen hatte die Gemeinde nur 89,50 Euro je Quadratmeter verlangt.

In Denklingen, Dienhausen und Epfach ist man gespannt darauf, wann die Ermittlungen zum Abschluss kommen. Erst dann zeigt sich, ob eine Anklage gegen Braunegger erhoben wird oder ob das Verfahren eingestellt wird.

Bis zur Bürgermeisterwahl am 3. Dezember sind es noch gut vier Monate. Braunegger (55) hat erklärt, dass er erneut kandidiert. Von einem weiteren Bewerber ist nichts bekannt. Vorschläge können bis 52 Tage vor dem Termin der Wahl eingereicht werden. Im Januar 2018 hatte Braunegger die Nachfolge von Michael Kießling angetreten, der im Herbst 2017 für den Stimmkreis Starnberg/Landsberg erstmals in den Bundestag eingezogen war.

JOHANNES JAIS