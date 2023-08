Welt-Pfadfindertreffen wegen Taifun abgebrochen – Auch Teilnehmer aus dem Lechrain evakuiert

Von: Theresa Kuchler

Die jungen Pfadfinder aus dem Raum Denklingen waren zum Weltpfadfindertreffen nach Südkorea gereist. Nun mussten sie ihre Zelte abbauen. © Privat

Acht junge Menschen aus dem Lechrain waren zum weltgrößten Pfadfinder-Treffen nach Südkorea gereist. Wegen des sich nähernden Taifuns mussten nun alle den Zeltplatz verlassen.

Denklingen/Saemangeum – Aufregende Stunden haben acht Pfadfinder aus dem Raum Denklingen und Epfach hinter sich, die derzeit in Südkorea unterwegs sind. Die Jugendlichen des Verbandes christlicher Pfadfinder (VCP) Lechrain und ihr Stammesleiter Stephan Albrecht waren zu dem weltweiten Pfadfindertreffen „World Scout Jamboree“ nach Saemangeum gereist, an dem rund 50.000 junge Menschen aus 170 Ländern teilnehmen – und die nun alle das Gelände verlassen mussten. Ein anbrausender Taifun, der über dem Meer bei Japan tobt und am Mittwoch Korea erreichen soll, zwang die Veranstalter zur Evakuierung des gesamten Zeltplatzes.

Wie Stephan Albrecht am Dienstag (8. August) im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, sei die Situation auf dem Gelände von Anfang an „sehr chaotisch und unkoordiniert“ gewesen. Hinzu sei die extreme Hitze gekommen, die den Pfadfindern zu schaffen machte. „Es ist sehr heiß“, schilderte der 23-Jährige die Lage vor Ort. Zwar hätten die Koreaner klimatisierte Busse zum Abkühlen sowie Pavillons bereitgestellt – mit Blick auf den sich nähernden Taifun mussten sich die Veranstalter am Montag allerdings für die komplette Evakuierung des Geländes entscheiden.

Taifun zwingt Veranstalter zur Evakuierung – Pfadfinder nach Seoul gebracht

Rund 1000 Busse brachten die jugendlichen Pfadfinder und ihre Gruppenleiter am Dienstag in die südkoreanische Hauptstadt Seoul, wo sie bis Mitte August in festen Unterkünften bleiben können. „Die deutschen Teilnehmer kommen in Häusern, Universitäten und Schulen unter“, erklärte der Stammesleiter. Und er versicherte: „Es geht uns allen supergut.“ Sogar die Stimmung hätte nicht allzu sehr unter der Evakuierung gelitten. In Seoul soll nun ein alternatives Programm für die Pfadfinder organisiert werden.

Trotzdem ist die Enttäuschung über die Unterbrechung des Treffens, das bis 12. August dauern sollte, bei einigen Teilnehmern groß. „Ich bin schon enttäuscht, dass das Zeltlager wegen des Taifuns abgesagt werden musste“, meinte etwa Adrian Schlüpfinger. „Die letzten Stunden waren aufregend und stressig.“ Dennoch ist der 15-Jährige fest davon überzeugt, dass die restliche Zeit in Seoul „sehr cool wird“. Auch Albrecht ist optimistisch: „Wir werden das Beste aus der Situation machen.“