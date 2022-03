50 Jahre in die Pedale getreten, was das Zeug hält

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das ist lange her: Die Sieger in der Schüler- und Jugendklasse bei der Vereinsmeisterschaft 1994. © RC-72

Der Peitinger Radclub RC-72 feiert Geburtstag: Vor 50 Jahren wurde der Radclub als neunte Abteilung des TSV aus der Taufe gehoben.

Peiting – Fünf Jahrzehnte Radclub Peiting: Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Schließlich verdanken ihm viele ambitionierte Hobby-Radler weit über Peitings Grenzen hinaus die Pfaffenwinkel-Rundfahrt, die nach einer Corona-Pause in den vergangenen zwei Jahren in diesem Jahr vielleicht wieder stattfinden kann.

Das waren noch Zeiten: Ein Schnappschuss des RC-72 aus den 1970er Jahren. © RC-72

Tatsächlich steht der RC-72 aber für weitaus mehr als nur für die Pfaffenwinkel-Rundfahrt. Diverse Vereinsrennen, Rennen im Ausland, Trainingstouren über Grenzen hinweg bis hin zur Gründung einer Seniorengruppe, die seit 2009 sehr aktiv ist, prägen die Geschichte des Vereins.

Der Radsport hat in Peiting Tradition

Ein Rückblick: Am 14. März 1972 wird auf Initiative von Erwin Vöst, seinen Söhnen Manfred und Erwin, sowie Franz Schelhammer und Rainer Werner der RC-72 ins Leben gerufen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Radsport in Peiting bereits eine lange Tradition. Schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war im Radverein „Solidarität“ kräftig in die Pedale getreten worden.

Eine Tradition, die man mit dem RC-72 wieder aufleben lässt. Die Mitgliederzahl steigt rasch. Bald werden die ersten Rennen durchgeführt. Ab dem Jahr 1975 wird jährlich ein Vereinsmeister unter den Mitgliedern ermittelt, die bei insgesamt fünf Rennen an den Start gehen. Im selben Jahr wird mit den Nachbarvereinen RC-77 Altenstadt und Concordia Burggen erstmals der Kreiscup ausgerichtet.

Pfaffenwinkel-Rundfahrt entwickelt sich zum Radel-Event

Das Jahr 1983 sollte ein besonderes werden: Erstmals wird gemeinsam mit dem Radclub Altenstadt, dem SC Huglfing und dem SV Oberhausen die Internationale Pfaffenwinkel Rundfahrt organisiert. Ein Rad-Event der Extraklasse, das sich zum Besuchermagnet mausern sollte. Im Jahr 2019 fand sie zum 36. Mal statt. In diesem Jahr soll es laut Vorstand Josef Glück – so die Corona-Auflagen es zulassen – am 17. Juli die 37. Auflage geben.

Wer rastet, der rostet: Das jedenfalls gilt nicht für die rüstige Seniorengruppe des Vereins. © RC-72

Die Einsatzfreude des RC-72 lobt auch Peitings TSV-Präsident Günther Neureuther: Für die Vorstandschaft und die Mitglieder der Radabteilung bedeute die Rundfahrt jedes Jahr „einen bemerkenswerten zeitlichen und organisatorischen Aufwand“.

Slowenien ist nur eines der vielen Ziele, die sich die Mitglieder des RC-72 über die Jahre vorgenommen haben. © RC-72

In den Jahren von 1983 bis Ende der 1990er rückte dann das Peitinger Ausnahmetalent Sepp Holzmann in den Fokus derer, die sich für den Radsport interessierten. Holzmanns sportliche Erfolge lesen sich noch heute großartig: Bayerischer Meister am Berg, Teilnahmen am „Giro d’Italia“, der „Tour de Swiss“ und bei der Straßen-Weltmeisterschaft in Japan sind sportliche Höhepunkte.

Eine Tour zum Verschwisterungsort in Italien

Immer mehr Mitglieder des RC-72 erfreuten sich an Touren ins Ausland. Eine ganz besondere Tour gibt es beispielsweise im Jahr 1990: In sechs Tagen geht es von Peiting nach „Calvi dell Umbria“, dem Verschwisterungsort der Marktgemeinde in Italien. Von Peiting aus geht es aber auch bei Straßenradtouren nach Grasse in Frankreich, die Pyrenäen werden vom Atlantik ans Mittelmeer überquert, mit dem Rad wird Korsika umrundet. „Wenn man solche Fahrten gemeinsam mit den Sportkameraden erleben kann, dann ist das einfach eine tolle Sache“, weiß Glück aus eigener Erfahrung.

Überschattet werden die großartigen gemeinsamen Erlebnisse vom plötzlichen Unfalltod des Sportkameraden Bernd Utzschneider sowie dem Tod von Gottfried Koppold, der bei einer Trainingstour auf dem Rad einen Herzinfarkt erleidet. Sie bleiben ebenso unvergessen wie die Präsidenten des Vereins, die diesen über die Jahre hinweg maßgeblich geprägt haben: Neben Erwin Vöst sind das Lissi Schuster, Toni Brandmeier, Gerhard Erhart, Willi Kraus, Hubert Danner und Georg Hiemer.

Freude am Radsport steht im Vordergrund

Was wünscht sich der jetzige Vorsitzende für seinen Verein? „Dass die Freude am Radsport in Peiting bestehen bleibt – und, dass der RC-72 auch noch sein 100. Jubiläum feiern darf.“ Grund zum Feiern haben die Mitglieder auch schon am heutigen Samstag bei der Jahreshauptversammlung.

Info

für Interessierte, die die Fest-Broschüre des RC-72 nicht bekommen haben, gibt es einen Link zum ePaper: https://www.yumpu.com/de/document/read/66501863/radsport-in-peiting-rc-72-broschure-50-jahre