Gesundes Wohnen mit Holz - alles aus einer Hand

Vom urigen Bauernhaus bis zur modernen Stadtvilla: Damit wir für jeden den Traum vom Eigenheim erfüllen können, gehen wir gerne auf Ihre Anforderungen und Wünsche ein.

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, und dabei Wert auf Nachhaltigkeit und hundertprozentige Transparenz legt, der ist bei H.R.W. Vollholzwandsystem Obb. genau richtig. Unser Betrieb bietet nicht nur ein perfektes Endprodukt, sondern auch ein Service-Paket, das keine Wünsche offen lässt: Nach einem umfassenden Vorgespräch geht es zusammen mit dem Kunden in die Entwurfsplanung, in der dessen Vorstellungen eingearbeitet werden, auf deren Grundlage unsere Bauzeichner dann einen fertigen Ausführungsplan erstellen.

Natürlich bauen und gesund wohnen mit H.R.W.

Wir realisieren die gewünschten Bauprojekte, angefangen vom Eigenheim über Hotels, Werkstätten, Büros, Ställe bis hin zu Industrie-Hallen - einfach alles, was man aus Holz bauen kann. Zudem bieten H.R.W. Vollholzwandsystem Obb., die Zimmerei und ARS Starkholzplatten GmbH die Möglichkeit, den Bauprozess auf Schritt und Tritt zu begleiten: Beispielsweise durch Werksführungen in Roßhaupten, die einen Einblick in die moderne Produktion von Vollholzelementen ermöglichen.

Nach der Fertigstellung können sich unsere Kunden dann auf eine natürliche, allergenfreie und gesunde Wohnatmosphäre freuen, die vor Umweltbelastungen wie Lärm und Hochfrequenz-Strahlung schützt, höchste Dämmwerte und extrem hohen Brandschutz aufweist und sofort ein trockenes und behagliches Wohnen ermöglicht. Zudem achten wir auch ständig auf unsere Ökobilanz, indem wir mit der Firma ARS das Holz ausschließlich aus PEFC-zertifizierten Wäldern in einem Umkreis von 40 Kilometern beziehen. Auch bei der Fertigstellung achten wir darauf, dass keine langen Fahrtwege anfallen, indem man ausschließlich mit Firmen aus der jeweiligen Region zusammenarbeitet.

Bauen mit H.R.W. Vollholzwandsystem Obb.

Möchten Sie ein Haus...

in dem Sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen,

fühlen, das Ihnen eine natürliche, allergenfreie, angenehme und gesundere Wohnatmosphäre bietet,

bietet, Sie vor Belastungen aus der Umwelt wie Lärm und Hochfrequenzstrahlen schützt,

schützt, zu Ihrer Entspannung beitragen wird,

beitragen wird, hochwertbeständig ist und im Laufe seiner Lebenszeit nur geringen Sanierungsbedarf haben wird,

und im Laufe seiner Lebenszeit nur geringen Sanierungsbedarf haben wird, das Sie mit einfacher, unanfälliger Technik unabhängig macht von fremder Energieversorgung

unabhängig macht von fremder Energieversorgung und in dem sich Extravaganz und Bodenständigkeit vereinen

...dann sind Sie hier richtig, bei uns!

Ihre Vorteile im Überblick

Qualität

massiv ; Formstabilität (auch bei Wassereinwirkung) und dauerhafter Holzschädlingsschutz durch Trocknungsprozess bei 95°C und Hochdruckpresse mit 25 kg/cm2

; Formstabilität (auch bei Wassereinwirkung) und dauerhafter Holzschädlingsschutz durch Trocknungsprozess bei 95°C und Hochdruckpresse mit 25 kg/cm2 100% CNC-Werksfertigung hilft Baufehler zu vermeiden

durch Luftkammern höchste Dämmwerte ; leichtes, tragendes Wandsystem

; leichtes, tragendes Wandsystem Dämmwert 30% und Wärmespeicherkapazität 40% höher als bei herkömmlichen Vollholzwänden

höher als bei herkömmlichen Vollholzwänden schalldämmend nach außen und innen

nach außen und innen immer ideale Luftfeuchtigkeit (Holz als kostenlose „Klimaanlage“)

(Holz als kostenlose „Klimaanlage“) sofort trockenes und immer behagliches Wohnen

Ökonomie

günstige Montagekosten durch kurze Bauzeiten

10-15% Raumgewinn durch kompaktere Wände

durch Sichtqualität als Wand im Endausbau nutzbar

sehr langlebig, wertbeständig, leicht und günstig anpassbar

Ökologie

nachwachsender, energiesparender, einzig CO2-freier Baustoff

100% diffusionsoffen (keine Plastikhülle / Passivhaus)

chemikalienfrei; punktuelle Verleimung durch Heißpressverfahren

schützt vor Hochfrequenzstrahlen (Mobil-, Richtfunk)

Sicherheit

erdbebensicher, widerstandsfähig, dauerhaft

hoher Brandschutz F30B / F60B / F90B je nach Ausführung

geprüfte Statik zukunftssicher; erfüllt schon heute die EU-Richtlinie 2021

Architektur

freie Grundrisse, kein Rastermaß, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, kombinierbar mit allen Baustoffen

Fassadengestaltung mit Putz, Klinker, Schiefer, Metall und Holz möglich.

H.R.W. Vollholzwandsystem: Unser Betrieb stellt sich vor

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen mit 60 Mitarbeitern, das sich ganz dem gesunden und nachhaltigen Bauen mit Holz verschrieben hat. Das von uns entwickelte Vollholzwandsystem mit europäischer Zulassung garantiert unseren Bauherren höchste Qualität und Sicherheit, und entlastet die Umwelt durch die Verarbeitung regionaler und nachwachsender Rohstoffe. „Holz ist einer der ältesten und robustesten Baustoffe, es überdauert Generationen und sorgt zudem für ein einzigartiges Wohnklima“, davon ist Inhaber Andreas Reßle überzeugt. Das sehen auch immer mehr Menschen so, die Wert auf ökologisch-nachhaltiges Bauen legen.

Heute ist unser Unternehmen, das Andreas Reßle 2009 gegründet hat, zu einem Verbund aus drei Betrieben gewachsen, mit elf weiteren Standorten in Deutschland und Österreich. Die H.R.W. Vollholzwandsystem Obb., unser ältester Unternehmenszweig, arbeitet sowohl mit Privatpersonen als auch mit Unternehmen an der Verwirklichung ihrer Bauprojekte, die von unserer eigenen Zimmerei umgesetzt werden. Vor einem Jahr kam die ARS Starkholzplatten GmbH mit eigenem Sägewerk und hochmodernen Produktionsanlagen dazu. Dort werden für unsere Kunden installationsfertige Plattenelemente höchster Qualität gefertigt. Auch dieses Standbein wächst beständig, so dass wir immer auf der Suche nach engagierten Zimmerern, Schreinern und Anlagenführern sind.

H.R.W Vollholzwandsystem Obb.

Andreas Reßle

Ammergauer Str. 59

86971 Peiting

Tel. 0 88 61 - 90 93 395

Fax 0 88 61 - 90 93 396

www.hrw-vollholzwandsystem.de