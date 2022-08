„Eine tolle Sache“: Gratis-Shuttle wird von Touristen und Bürgern top bewertet

Anruf genügt: Lydia Meßmer gehört zu den Fahrerinnen und Fahrern, die im Auftrag der Gemeinde die Peitingmobile durch den Ort steuern. © Peters

Seit Anfang Juli läuft in Peiting ein bayernweit einmaliges Pilotprojekt. Bürger können sich per Peitingmobil im Ort kostenlos von A nach B bringen lassen. Doch wird das Angebot angenommen? Und was sagen die Taxiunternehmen zum gemeindlichen Shuttleservice? Eine erste Bilanz.

Peiting – „Anrufen, winken, einsteigen“ steht auf den beiden Elektroautos zu lesen, die seit gut einem Monat an Werktagen von 8 bis 17 Uhr durch Peiting düsen. Möglichst einfach soll sie sein, die neue Möglichkeit, um sich innerhalb der Gemeinde kostenlos an jeden gewünschten Ort bringen zu lassen. Kein starres Liniennetz, kein kompliziertes Tarifsystem soll das Peitingmobil ausbremsen, so lautete die Idee, für die Bürgermeister Peter Ostenrieder schon im Wahlkampf vor zwei Jahren geworben hatte und mit der er 2021 auch den Gemeinderat überzeugte, den öffentlichen Personennahverkehr in der Gemeinde neu zu denken.

Das sagt die Statistik

Anfang Juli fiel der Startschuss für das Pilotprojekt. 400 000 Euro kostet die zweijährige Testphase, die Hälfte davon trägt der Freistaat. In den ersten 24 Tagen bis Anfang August wurden 660 Fahrten durchgeführt, was einer durchschnittlichen Zahl von 27,5 Fahrten pro Tag entspricht. Wobei die Tendenz nach oben geht. In den vergangenen beiden Wochen stieg die Nachfrage deutlich, mittlerweile ist man bei 40 bis 45 Fahrten angelangt. Pro Tag legen die Peitingmobile im Schnitt jeweils etwa 110 Kilometer zurück. Auch wenn ab und zu mehrere Bürger den Service gemeinsam nutzen, sind einzelne Fahrgäste die Normalität. Vor allem ältere Bürger haben das Peitingmobil für sich entdeckt. Senioren machen die größte Gruppe der Nutzer aus. Jugendliche und Kinder – letztere dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen mitfahren – sitzen eher selten im gemeindlichen Elektroauto. Am häufigsten wird der Shuttleservice für Fahrten zum Einkaufen genutzt. Auch Arztbesuche werden oft als Grund genannt. Die meisten Fahrgäste kommen aus dem Hauptort, Anrufe aus Birkland oder den Riedschaften gehören bislang noch zu den Ausnahmen.

Das sagt die Gemeinde

Bei der Gemeinde blickt man zufrieden auf den ersten Monat zurück. Die Erwartungen seien sogar weit übertroffen worden, freut sich der Bürgermeister. „Es klappt alles sehr gut, das hat mich selbst überrascht.“ Ein Vater habe gleich nach Start zwei Sitzerhöhungen spendiert, damit auch Kinder sicher mitgenommen werden könnten, berichtet der Rathauschef. Aber natürlich gebe es noch Luft nach oben, was die Auslastung angehe. „Unser Ziel sind 80 Fahrten pro Tag.“ Um noch mehr Bürger auf das Angebot aufmerksam zu machen, werde man in den nächsten Wochen einen Flyer mit Informationen zum Peitingmobil an alle Haushalte verteilen, kündigt der Bürgermeister an. Bewährt habe sich die Regelung, Herzogsägmühle zu zwei festen Zeitpunkten, um 9.30 und 13.30 Uhr, anzufahren. Nicht erfüllen könne man dagegen den Wunsch nach einem Wochenend-Angebot, bedauert Ostenrieder, der von entsprechenden Nachfragen berichtet. Das sei finanziell nicht stemmbar.

Das sagen die Fahrer

Lydia Meßmer ist halbtags als Fahrerin eines Peitingmobils im Einsatz. Sie berichtet von vielen „positiven Rückmeldungen“, die sie in den vergangenen Wochen von den Fahrgästen bekommen habe. Ein bisschen höher allerdings könne die Nachfrage noch sein, sagt sie. Schwierig sei es am Anfang gewesen, wenn mehrere Anfragen in kurzer Zeit eingegangen seien. Mittlerweile habe sich das aber ganz gut eingespielt. Gerade vor termingebundenen Fahrten, etwa bei Arztbesuchen, rät sie aber dazu, mindestens eine halbe Stunde vorher anzurufen. Diesen Tipp gibt auch ihr Kollege Martin Lutzenberger, denn ein Fahrzeug zu einem gewissen Zeitpunkt zu reservieren, sei systembedingt nicht möglich. Die meisten Anfragen nehmen er und sein Kollege per Telefon unter der zentralen Rufnummer 599599 entgegen, doch auch am Bahnhof habe er schon Reisende aufgesammelt. Eine Berufsschülerin etwa brachte Lutzenberger vom Zug hinaus ins Weinland. Auch der ein oder andere kuriose Einsatz war schon dabei. So orderte ein Landwirt ein Peitingmobil zu seinem Feld, wo der Traktor den Geist aufgegeben hatte. Auch von Touristen, die mit ihrem Wohnmobil am Wellenfreibad übernachteten, sei der Shuttleservice schon in Anspruch genommen worden, berichtet Lutzenberger, der sich gleich als Fremdenführer betätigte und während der Fahrt Ratschläge für Ausflüge und Wirtschaften im Ort gab.

Das sagen die Nutzer

Die Fahrgäste zeigen sich durch die Bank schwer begeistert vom neuen Angebot. Eine von ihnen ist Antje Möller. Die 78-Jährige hat das Peitingmobil schon mehrfach geordert, um Arzttermine in der Ortsmitte wahrnehmen zu können. Per Zufall sei sie auf das Angebot aufmerksam geworden. „Ich habe das Auto in der Nachbarschaft stehen sehen und habe dann im Internet recherchiert, was es damit auf sich hat“, sagt Möller. Für sie sei der Service eine große Erleichterung. „Dass das auch noch kostenlos ist, hat mich fast umgehauen.“

Auch Ingeborg Schnepf kann das nur bestätigen. Einmal die Woche lässt sich die 86-Jährige per Peitingmobil zum Friseur fahren. „Ich habe kein Auto mehr, zum Laufen ist die Strecke zu weit“, sagt die Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist. „Das ist eine tolle Sache.“

Das sagen die Taxler

Kritik am Peitingmobil hatte es im Vorfeld von Taxiunternehmen gegeben, die in dem Pilotprojekt ein Konkurrenzangebot sahen. Diese ist auch nach dem Start nicht gänzlich verstummt. „Für uns sind auf jeden Fall einige Fahrten verloren gegangen“, sagt der Peitinger Taxiunternehmer Friedrich Siegmund. Sein Kollege Christian Etzel, der bereits vor einem Jahr seinem Ärger über das Vorhaben Luft gemacht hatte (wir berichteten), will sich auf Anfrage nicht mehr äußern. Bei der Gemeinde ist man bemüht, den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ostenrieder verweist darauf, dass das Peitingmobil nur innerorts fahren dürfe, eine Konkurrenzsituation zu Taxi-Anbietern damit quasi nicht gegeben sei. „Ich bin sicher, Peitingmobil und Taxiunternehmen können gut nebeneinander existieren.“ Auf dem Info-Flyer, den die Gemeinde demnächst verteilt, habe man das berücksichtigt, betont er. Dort seien auch alle Taxiunternehmen der Region aufgeführt, die „außerhalb der Angebotszeiten des Peitingmobils die richtigen Ansprechpartner sind“.