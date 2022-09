Eisstadion: In Schongau will man langfristig weg vom Eis

Von: Elke Robert

Der letzte Schliff: Gerhard Stanke spritzt das Wasser auf die Fläche, damit die nächste Schicht zu Eis werden kann. © Hans-Helmut Herold

In Mittenwald wird der Betrieb des Eisstadions Mitte Oktober eingestellt wegen zu hoher Kosten. Die EAS hatte wegen des warmen Lechs Probleme bei der Eisbereitung. Konkrete Lösungen, wie man den Eissport in Schongau klimafreundlicher und energiesparender gestalten könnte, gibt es bisher nicht.

Schongau – SPD-Stadtrat Tobias Fuhrmann hatte vor der Sommerpause angeregt, einen „Brandbrief“ zu schreiben an den Bayerischen Eissport-Verband (BEV). Während Mitte August aus Energiespargründen die Beleuchtung der Stadtmauer und historischer Gebäude ausgeschaltet wurde, startete fast zeitgleich im hiesigen Eisstadion bei noch sommerlichen Temperaturen die Eisbereitung. Ein „Brandbrief“ wurde es zwar nicht, denn er halte nichts von „populistischer Stimmungsmache“ und wolle auch dem Eissport keinen Imageschaden zufügen, formuliert es Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman dann an Dieter Hillebrand, Präsident beim Bayerischen Eissport-Verband.

Das Problem angehen solle man dennoch. Die Akzeptanz in der Bürgerschaft für den Betrieb von derart energieintensiven Sportstätten sinke und stehe im Widerspruch zu den kommenden Klimazielen. Zum anderen führten die explodierenden Energiekosten auch die Stadt Schongau an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten. Sluyterman wünschte sich Lösungen gemeinsam mit den Kommunen und Vereinen: „Ich halte eine solche Zusammenarbeit für wichtig und in der heutigen Zeit zwingend geboten.“

Eissport-Verband will reagieren

Die Antwort seitens des BEV an die Stadt ließ wegen der Urlaubszeit lange auf sich warten, sei aber mittlerweile versandt, wie der Leistungsreferent Sport, Frank Butz, versichert. Dass es so rasch keine großen Änderungen geben werde, liege vor allem an den Verzahnungsrunden der Ligen. Derzeit müsse man deshalb Ende März mit dem laufenden Spielbetrieb fertig sein. „Der internationale Wettkampfkalender muss geändert werden“, fordert Butz. Zumindest beim Nachwuchs habe man im Hinblick auf die Energiekrise bereits reagiert, die Ligen kleiner gemacht und Spiele zusammengestrichen. Der übrige Modus sei in Absprache mit den Vereinen in Bayernliga und Landesliga im Mai/Juni 2022 gleich geblieben. „Für die Zukunft wird man aber reagieren müssen“, betont Butz. Man sei bereit, sich verbandsübergreifend auszutauschen. „Das Beste wäre, Mitte Oktober/Anfang November bis in den April hinein zu spielen.“

Die Eismaschine in den Technikräumen neben der Eisfläche: Gekühlt wird mit Wasser vom Lech. © Hans-Helmut Herold

Das Hauptproblem sieht Butz im durchschnittlich hohen Alter der Spielstätten, die in Deutschland bei 40 Jahren plus liege. „Der überwiegende Teil der Spielstätten sind Energieverbrennungsmaschinen“, so Butz. Man sei dabei, Arbeitsgruppen aufzubauen, arbeite hierfür auch mit Fachleuten zusammen, eine Untersuchung laufe etwa über die Uni Kassel. Erst am vergangenen Wochenende sei ein Brief an alle Vereine rausgegangen, um den Istzustand bei den Stadien zu erfragen. „Und wir müssen uns auch über Alternativen Gedanken machen und die Forschung vorantreiben, um von der herkömmlichen Eisbereitung wegzukommen“, so der Eishockeyobmann.

Probleme bei der Eisbereitung

Die „herkömmliche Eisbereitung“ lief in Schongau heuer schon mal nicht reibungslos, denn beim Start der Eismaschine – traditionell nach dem Weinfest Anfang September – hatte der Lech, der für die Kühlung der Eismaschine benötigt wird, 20 statt sonst maximal 16 Grad, wie Gerhard Siegl, Sprecher der Mammuts berichtet. „Und diese Entwicklung wird nicht stoppen.“ Weil man bei diesen Temperaturen die Kühlung nicht hinbringt, hatte man kurzfristig nochmals abgeschaltet, die Eisbereitung um ein paar Tage verschoben, wie EAS-Chef Franz Andergassen bestätigt. Auch der geringe Wasserstand nach der Staustufe 6 samt einer Algenentwicklung bereitet Siegl Sorgen: „Das habe ich so noch nie gesehen.“ Für das erste Vorbereitungsspiel am vergangenen Freitag war dann noch einmal eine Nachtschicht nötig für den letzten Schliff der Eisfläche.

„Wenn wir optimieren sollen, rennen sie bei mir offene Türen ein“, betont Andergassen und spielt den Ball zurück an die Stadt. Allein die angedachte Umrüstung auf LED-Beleuchtung hätte sich nach seinen Berechnungen längst amortisiert, eine PV-Anlage auf dem Dach müsse man ebenso prüfen wie die Möglichkeit, die Abwärme bei der Eisbereitung ins Plantsch zu integrieren. Die Planer arbeiten derzeit an der vorgesehenen Sanierung.

„Wir betreiben ehrenamtlich eine öffentliche Sportstätte, die auch für den Schulsport, von Privatleuten und Hobbymannschaften genutzt wird“, gibt Andergassen zu bedenken. „Man kann mit Investitionen Energie sparen, das kostet aber immer Geld.“ Die Bewerbungsfrist bei der Stadt Schongau für einen Klimaschutzmanager läuft noch bis zum 25. September.

