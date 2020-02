Es waren genau 38 Engelchen im Jahresrückblick der Schongauer Nachrichten

Schongau – Schon fast ungeduldig haben die Teilnehmer des Rätsels in der Weihnachtsbeilage der Schongauer Nachrichten auf dieses Ergebnis gewartet. Denn des Rätsels Lösung wurde jetzt gelüftet: Die große Frage war ja, wie viele Engelchen sich zwischen den Angeboten und Inseraten in der Jahresrückblicks-Beilage versteck hatten. Erinnern Sie sich?

Es hat regelrechte Zählaktionen in den Familien und Haushalten gegeben, in denen die Heimatzeitung gelesen wird. Einschließlich Diskussionen, welche Engel gezählt werden dürfen und welche nur als „Beispielengel“ angeführt sind. Wie von einer der Teilnehmerinnen zu erfahren war, hat sie bei ihrer Lösungstechnik die erspähten Engel mit einem Filzstift dick umrandet und dazu mit einer Nummer versehen. Ihr Ehemann musste dann die Gegenprobe machen und nochmals überprüfen. So kam das Ehepaar auf genau 38 der lustig gemalten Figuren.

Und dies Zahl ist auch die richtige Lösungszahl. Mehrer hundert Teilnehmer haben insgesamt an der Verlosung teilgenommen. 133 haben dabei exakt gezählt. Eben diese 38 Stück. Ziehungsfee Sonja Hornik von der Anzeigenabteilung der Schongauer Nachrichten hat jetzt die fünf Gewinner aus der Lostrommel gezogen, die mit großzügigen Gutscheinen bedacht wurden.

So erhält Florian Schmid aus Wildsteig einen Gutschein über 150 Euro vom Uhren & Schmuck Obermaier in Peiting. Klaus Podack aus Peiting bekommt vom Autohaus Rieser in Peiting einen Gutschein im Wert von 100 Euro.

Alfred Weiher aus Bernbeuren darf sich über einen 75 Euro-Gutschein von Holz Fichtl in Hohenfurch freuen, und Monika Weninger sowie Karoline Boos erhalten je einen 50 Euro-Gutschein vom Fischerhaus Steingaden und vom Hotel Alte Post in Schongau.

Hans-Helmut Herold