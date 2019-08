Vater verfolgt Tochter mit Küchenmesser

Ein Vater in Schongau war stinkewütend auf seine 17-jährige Tochter. Was er dann tat, entsetzte selbst die Schongauer Polizeibeamten.

Schongau – Wenn das keine fragwürdigen Erziehungsmethoden sind: Mit einem Küchenmesser in der Hand hinterhergelaufen ist in Schongau ein Familienvater (53) seiner 17-jährigen Tochter. Laut Schongauer Polizei konnte sich die verängstigte junge Frau in ihrem Zimmer verbarrikadieren und die Polizei verständigen.

Den Streifenbeamten gegenüber gab der Vater an, dass es sich bei der Messer-Verfolgung um eine Art Erziehungsmethode gehandelt haben soll. Die Beamten konnten den Streit schlichten. Der Vater verließ die Wohnung.

Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Barbara Schlotterer-Fuchs