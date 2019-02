Apfeldorf wird zum Kiez

Unter dem Motto „Reeperbahn“ wurde in Apfeldorf Fasching gefeiert.

Apfeldorf –Richtig heiß ging es zu beim Sportlerball in Apfeldorf. Unter dem Motto „Reeperbahn“ hatte sich allerhand „zwielichtiges“ Publikum in der Mehrzweckhalle eingefunden, die sich zur Partymeile gemausert hatte. Die Band „Zwoaralloa“ heizte mit fetziger Musik ein. Die Minigarde Apfeldorf erfreute mit ihrem Auftritt und die im „Separee“ eingerichtete Fotobox schoss Partybilder am laufenden Band.

Mit dem Auftritt der Hohenfurcher Prinzengarde erreichte der Abend seinen Höhepunkt. Ihr perfekter Auftritt und der Walzer des Prinzenpaares und besonders der grandiosen Showteil der Garde begeisterten die Ballbesucher. Danach zeigte Zwoaralloa sein zweites Gesicht und rockig gings in die nächste Runde. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die kostümierten Feiernden brachten eine Kopie des Hamburger Kiez mit all seinen Marotten, den kuriosen Gestalten, von Bordsteinschwalbe bis Zuhälter von St. Pauli an den Lechrain. Und so manche Schönheit war durchaus eine besondere Augenweide.

