Fasching in Schongau: Alle Partys, Umzüge und Events in der Region auf einem Blick

Faschingsendspurt! Das närrische Treiben steuert in der Region Schongau auf den Höhepunkt zu – und zwar gleich mit mehreren Umzügen.

Faschings-Fans dürfen sich bei der ersten größeren Gaudiwurm-Party am Samstag in Schwabsoien dann schon mal auf den Kracher-Umzug am Sonntag in Schongau freuen.

In den kleineren Orten geht’s nach dem Wochenende rund.

Schwabsoien hat ohne den Ortsteil Sachsenried gerademal ein bisschen mehr als 1000 Einwohner. Beim Faschingsumzug am Samstag rechnet man beim Faschingsclub Schwabsoien mit einem vielfachen mehr an Besuchern. An die 6000 waren es im vergangenen Jahr – gemittelt über den ganzen Veranstaltungstag.

An die 30 Wagen sind für den Umzug am Samstag, 22. Februar, bereits gemeldet. Das vermeldet der Chef des Faschingsclubs Schwabsoien, Stephan Jahl. Hinzu kommen acht Fußgruppen und vier Musikkapellen. Die Teilnehmer kommen aus allen Himmelsrichtung .

Bevor sich der Zug um 14 Uhr am Gemeindehaus in Bewegung setzt, treten die Minigarden aus Schwabsoien, Hohenfurch, Apfeldorf und Schongau ab 12 Uhr beim Warm-Up auf dem Dorfplatz auf. Nach dem Umzug tanzen dort auch die Garden und Showtanzgruppen aus Hohenfurch, Schongau, Schwabsoien, Peißenberg und Schwabbruck. Das Bier fließt in den Ausschankwägen, in der Apré-Ski-Bar gibt es Hochprozentiges. Gefeiert wird auf dem Dorfplatz (bis 18 Uhr) und im Festzelt bis tief in die Nacht. Es spielen die Bands Bloody Chicken Heads und die Allgäu Feger.

Damit die Besucher unbeschwert feiern können, hat der Faschingsclub Schwabsoien einen Shuttle-Bus-Service für die umliegenden Orte eingerichtet. Je nach Entfernung können die Maskerer für ein bis fünf Euro zur Party hin, und auch wieder zurück nach Hause fahren. Der Fahrplan ist im Internet auf der Vereinsseite einzusehen.

Apfeldorf bietet einen urwüchsigen, regionalen Faschingszug, bei dem die Apfeldorfer im zweijährigen Rhythmus aufziehen. Am Samstag, 22. Februar wird sich der Gaudiwurm ab 14 Uhr ausgehend vom Gasthaus Kölbl über den Schelmengraben, dann entlang der Hauptstraße bis zum Kastanienplatz schlängeln und zurück bis zur Mehrzweckhalle bewegen. „Wir haben mit selber gebauten Wagen und lokalen Themen unseren eigenen Charme“ verspricht der Fußball-Abteilungsleiter Stefan Schmid einen lustigen Nachmittag. Am Maibaum steht für die Zuschauer ab 13 Uhr ein Verpflegungsstand bereit und die Landjugend bietet mit ihrer Faschingzeitung „Apfeldorfer Rundhau“ die entsprechenden Hintergrundinformationen. „Unser Faschingszug ist ohne viel bum-bum, dafür mit witzig aufbereiteten lokalen Themen“ verrät Stefan Schmid. Unter anderem wird die Brückensanierung, die bevorstehenden Kommunalwahlen oder der örtliche Trommlerzug von den mehr als zehn Wagen und Fußgruppen aufs Korn genommen. Beim anschließenden Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle werden alle Gäste bestens verpflegt. Die Apfeldorfer Mädchengarde wartet mit Gardemarsch und Showprogramm auf, später kommt auch die Schongauer Prinzengarde und so kann in Apfeldorf bis in die Nacht hinein gefeiert werden.

Schongau ist einen Tag später, am Faschingssonntag, 23. Februar, Treffpunkt aller Tollitäten und Narren. Es geht rund in der Altstadt, wenn die Schongauer Faschingsgesellschaft zum traditionellen Faschingstreiben auf den Marienplatz einlädt. Dazu gehört natürlich auch der Faschingsumzug durch die Altstadt. Er startet um 14 Uhr an der Münzstraße und zieht einmal um den Marienplatz.

Ganz neu: Erstmals werden in diesem Jahr die drei besten Wagen und die drei besten Fußgruppen prämiert. Als erster Preis winkt ein Spanferkel. Dazu gibt’s 30 Liter Bier. Für die Zweitplatzierten gibt’s ebenso viel Gerstensaft, allerdings ohne Ferkel. Die dritten Plätze dürfen sich über Gutscheine für die Bar freuen. Wer gewonnen hat, das wird im Anschluss an den Umzug auf der Bühne auf dem Marienplatz verkündet. Kreative und lustige Ideen sind also gefragt.

Damit die Laune auf dem Marienplatz so richtig in Fahrt kommt, dafür sorgt die Schongauer Faschingsgesellschaft SFG mit Barbetrieb und DJ. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr eine Happy Hour von 12 bis 13 Uhr. So kündigt es Faschings-Präsident Andreas Mock an.

Vor dem Faschingszug selbst können die Nachwuchs-Garden aus den umliegenden Gemeinden bestaunt werden. Der Gaudiwurm schlängelt sich ab 14 Uhr durch die Altstadt. Anschließend werden das Prinzenpaar und die drei Schongauer Garden auf der Bühne vor dem Ballenhaus ihr Programm präsentieren.

Premist in diesem Jahr am Faschingsdienstag turnusgemäß der Ausrichter des Gaudiwurms, der sich dann ab 14 Uhr von der Gemeinde Prem hinüber zu den Nachbarn nach Lechbruckschlängelt. Im vergangenen Jahr war es von Lechbruck nach Prem gegangen. Erwartet werden die Premer im Flößerdorf gegen 14.30 Uhr, dann zieht der Gaudiwurm noch einmal durch den Ort. Gefeiert wird dann gemeinsam beim bunten Faschingtreiben rund ums Rathaus.

Epfach darf sich ebenfalls am Faschingsdienstag über den alljährlichen Gaudiwurm freuen, der sich durch die Hauptstraße Via Claudia schlängeln wird. Punkt 14.11 Uhr startet der Zug mit zahlreichen Faschingswägen aus Epfach und den umliegenden Dörfern: – darunter Hohenfurch, Schwabsoien, Birkland, Schongau oder Apfeldorf. Der Epfacher Faschingsclub hat sich wieder ein paar lustige Sachen ausgedacht, um lokale Ereignisse des vergangenen Jahres humoristisch auf die Schippe zu nehmen. Anschließend heizt DJ Harry allen feierwütigen Faschingsfreunden am Dorfplatz so richtig ein, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Im Haus der Vereine werden die Garden aus der Umgebung mit ihren Prinzenpaaren auftreten und für Unterhaltung sorgen.

Böbing startet seine große Faschingsgaudi traditionell am Faschingsdienstag um 13.30 Uhr. Nachdem im vergangenen Jahr die Erwachsenen durchs Dorf marschiert sind, sind heuer turnusmäßig wieder die Kinder dran. Ein Spaß ist der Umzug allemal für Groß und Klein. „Wie viele kommen, das wissen wir noch nicht“, erklärt der Organisator des Umzugs, Robert Klinger. Meistens sind es zehn bis zwölf Kindergruppen mit ihren Eltern. Alles ganz spontan und locker in Böbing. Eingeladen teilzunehmen sind jedenfalls alle, die Spaß daran haben, als Fußgruppe mitzumarschieren. „Um so mehr, um so besser.“

Aufstellung ist am Gasthof Haslacher. Von dort geht es über die Peißenberger Straße zum Kirchplatz, dann über die Schöffauer Straße, Söldner Straße wieder zurück zum Gasthof Haslacher. Dort gibt es im Anschluss an den Umzug ein Faschingstreiben mit Kinderball für Klein und Groß. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Böbing. Von der Kinderfaschings-Party geht es dann beim Haslauer quasi nahtlos zum Kehraus über, bevor der Fasching dann um 0 Uhr allerorts zu Grabe getragen wird in diesem Jahr.

Trauchgau macht den Auftakt in diesen äußerst närrischen Faschingstagen, die am und nach diesem Wochenende ihren Höhepunkt erleben – erstmals findet der Faschingszug schon am heutigen rußigen Freitag statt. Der Hintergrund: Der Faschingsumzug in Trauchgau hat bislang alle zwei Jahre am Faschingsdienstag stattgefunden. „Da an diesem Tag zeitgleich auch der Faschingsumzug in der Hopferau sowie in Lechbruck bzw. Prem stattfand, wurde vorgeschlagen den Umzug auf den rußigen Freitag zu legen“, so eine Sprecherin der Gemeinde. Dies hatte man bereits im vergangenen Jahr in Buching getestet. Das Ergebnis: Begeisterung. Auf vielfachen Wunsch wird sich der Faschingszug in Trauchgau deshalb bereits heute durch den Ort schlängeln.

Der Faschingszug startet um 14.30 Uhr in der Austraße und führt durch die Reichenstraße, die Allgäuer Straße und Dorfstraße zum Kirchplatz. Dort geht es weiter mit dem Faschingstreiben. Die Motorradfreunde, die Tomahawks und der Kindergarten Trauchgau sorgen gemeinsam dafür, dass garantiert keiner hungrig oder durstig bleiben muss. Familie Romeder versorgt die Besucher bestens im Gasthof Hirsch.