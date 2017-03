Rauchmelder schlägt Alarm

In Schongau wurde am Freitag um 6 Uhr früh Feueralarm ausgelöst.

Schongau – In einer Wohnung im zweiten Stock ertönte ein Rauchmelder, den der Nachbar hörte. Er läutete an der Wohnungstüre, aber es machte niemand auf. Also blieb dem Nachbarn nichts anderes übrig, als über Notruf die Feuerwehr zu verständigen.

Mit rund 25 Mann und vier Fahrzeugen rückten die Wehrmänner aus Schongau samt Drehleiter an. Drinnen in der Wohnung tönte immer noch der Rauchmelder. Es konnte allerdings kein Brandgeruch wahrgenommen werden.

Die Wohnungstüre aufbrechen oder nicht? Das war jetzt die Frage, die sich Feuerwehr-Kommandant Werner Berchtold und seine Männer stellten. Mit Hilfe der Drehleiter fuhren sie außen zum zweiten Stock hoch und spähten durch die Fenster. Ein Feuer konnte sie jedoch nicht erkennen.

Also verzichtete man auf einen Aufbruch der Wohnung und versuchte stattdessen, den Hausbewohner ausfindig zu machen. Mit Hilfe der Polizei konnte er an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Zehn Minuten später war er vor Ort und betrat die Wohnung. Zum Glück kein Brand, kein Feuer, kein Rauch.

Warum der Rauchmelder Alarm angeschlagen hat, ist nach wie vor rätselhaft. „Ein klassischer Fehlalarm“, so das Fazit von Feuerwehrkommandant Werner Berchtold.