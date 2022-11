Foto & Feinkost Nicoletti jetzt auch mit traditioneller Keramik aus Sizilien

Familie Nicoletti freut sich über die neue Keramik-Kollektion sowie Schmuck und Taschen aus Sizilien. © Gabriela Königbauer

Spezialitäten und mehr aus der Heimat – Geschenkkörbe fürs Fest jetzt ganz neu im Foto-Fachgeschäft der italienische Familie Nicoletti in Schongau

Schongau – Als Foto-Fachgeschäft mit 100-jähriger Familientradition kennt man die italienische Familie Nicoletti in Schongau schon lange. Vor anderthalb Jahren hat das Familienunternehmen den neuen Geschäftsbereich mit sizilianischen Spezialitäten & Feinkost aus der Heimat eröffnet und jetzt durch original sizilianische Keramik erweitert.

Traditionelle Keramik-Edition aus Sizilien

Neu im Team: Assunta Nicoletti, die Schwester des Senior-Chefs © Gabriela Königbauer

„Kunden haben uns auf die Idee gebracht, weil der Wunsch nach nachhaltigen Geschenkkörben bestand, die mit unseren kulinarischen Spezialitäten gefüllt werden können“, sagt Filippo Nicoletti. Ob Salat-, Pasta- oder Obstschale aus Keramik – die Auswahl ist sehr exquisit und stilvoll. Aber auch Vasen, Tassen, Teller, Eierbecher und Schälchen in verschiedenen Größen und Farben stehen zur Auswahl. Die Keramik-Serie stammt aus einer renommierten sizilianischen Manufaktur, die traditionelles Handwerk präsentiert. So auch die „Teste di Moro“ - handbemalte Keramikvasen, bunt verziert oder schlicht, die das Gesicht eines Mohren oder einer schönen jungen Frau zeigen. Sie sind in der sizilianischen Kultur zu finden und von den Einheimischen als Dekoration und Pflanzgefäße sehr beliebt. Der Legende nach steckt hinter den „Mohrenköpfen“, die heute ein Symbol für Sizilien darstellen, eine tragische Liebesgeschichte.

Tragische Liebesgeschichte hinter den „Mohrenköpfen“

Vor etwa 1000 Jahren, als Sizilien unter arabischer Herrschaft stand, verliebte sich ein junger Mohr in ein schönes Mädchen aus der Gegend von Palermo. Seine Liebe wurde von dem Mädchen erwidert. Nach Tagen der Leidenschaft erfuhr sie, dass ihr Geliebter bald nach Arabien zurückkehren würde, wo bereits eine Frau auf ihn wartete. Das Mädchen fühlte sich verraten und wollte sich rächen. Kurzerhand schnitt sie ihm im Schlaf den Kopf ab. Aus dem Kopf des jungen dunkelhäutigen Mannes machte sie eine Vase, in der sie Basilikum pflanzte. Sie stellte die Vase auf den Balkon und tränkte sie mit Ihren Tränen. Das Basilikum wuchs in voller Pracht heran und erregte den Neid der Nachbarn, welche begannen sich Töpfe in ähnlicher Form aus Terrakotta anfertigen zu lassen. Gerne erzählen die Nicolettis interessierten Kunden im Geschäft mehr dazu und ihrer geliebten italienischen Heimat Sizilien.

Neu im Sortiment gibt es auch besondere Handtaschen, Schmuck und Tücher in tollen Farben und Mustern – auch als Geschenk-Tipp fürs Fest!

Impressionen von Foto & Feinkost Nicoletti Fotostrecke ansehen

Feinkost-Angebot speziell und unvergleichlich

„Wir bieten allerbeste Qualität und Bio-Produkte von ausschließlich kleinen regionalen Familienbetrieben aus unserer Heimat Sizilien“, betont Agostino Nicoletti. Die Produkte der Feinkostabteilung werden mit sehr viel Fingerspitzengefühl von den Nicolettis ausgewählt und stets aktualisiert und erweitert. „Wir achten sehr auf die Wünsche unserer Kunden“, sagt Filippo Nicoletti. Alles wird aus hochwertigen und biologischen Rohstoffen hergestellt und ist deshalb nur in kleinen Editionen erhältlich. „Das macht unsere Angebote so unvergleichlich“, freut sich die sizilianische Familie mit dem Gespür für das gewisse Etwas. Viele Produkte sind auch Bio, Vegan oder glutenfrei.

Typisch italienische Köstlichkeiten

Ganz frisch eingetroffen: Die beliebte Panettone, der typisch italienische Weihnachtskuchen in zwei Größen – 500 und 1000 Gramm. Im Angebot sind die klassische Mandel-Variante, Pistazie sowie weiße oder dunkle Schokolade.

Außerdem im regionalen Bio-Sortiment, das z.T. hohe Qualitäts-Zertifikate trägt: Olivenöl, Tomatensaucen, Nudeln, Antipasti, Fisch im Glas, Salami, Käse, Gewürze, Biscotti, Marmeladen, Honig, Schokolade, Weine, z.B. die Liköre Limoncello und Amaretto, Kaffee u.v.m.

In Kürze gibt es wieder frische Orangen, Zitronen und Mandarinen – BIO IGP aus Ribera solange der Vorrat reicht, weil es sich um saisonale Ware handelt. Immer stehen auch Verkostungen der Produkte im Geschäft zur Auswahl.

Geöffnet haben der neue Feinkost-Bereich sowie das Fotogeschäft Montag – Freitag 8.30 – 18 Uhr Samstag 9 bis 12 Uhr (im Advent bis 16 Uhr)

Kontakt

NICOLETTI Feinkost

Karwendelring 4

86956 Schongau

(Netto-Parkplatz)

Telefon: 08861-71793

Mobil: 0152-03487639

E-Mail: info@photographie-nicoletti.de

Web: https://photographie-nicoletti.de

Text: Gabriela Königbauer