Freiluft-Bühnen-Spektakel zum 111. Theater-Jubiläum

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Nicht nur beim Üben, sondern auch beim Kulissenbauen sind die Mitgliedern des Theatervereins Peiting ordentlich beschäftigt – schließlich ist es nicht mehr lange hin bis zum Jubiläumsfest Ende Mai. Von links: Claus Simbeck (Bühnenbauchef), Stefan Herb, Nico Simbeck, Wolfgang Schäller (1. Theaterleiter) und Theaterer-Vize Gabi Schäller. © herold

Die Theaterer des Peitinger Trachtenvereins Alpenrose lassen’s krachen: Zum 111. Jubiläum gibt es eine ganz besondere Premiere. Auf einer Wiese am Peitinger Gumpen wird an zwei Tagen Freiluft-Theater gespielt. Dazu gibt es an vier Tagen ein Wahnsinns-Festprogramm – Eintritt frei.

Peiting – Das 110-Jährige kann jeder feiern. Das 111-Jährige: Das feiern die Peitinger Theaterer des Trachtenvereins Alpenrose in Peiting. Und zwar bei einem „Jubiläumsfest“ das sich gewaschen hat. Im Jahr 1911 stand die Truppe erstmals auf einer Bühne. Freilich bedarf es da einer ganz besonderen Jubiläums-Feier: Eine Freilichtbühne soll es sein, beim Angerbaur am Gumpen. Aufgeführt werden zwei Akte des „Königlich Bayerischen Amtsgerichts“ – und zwar zu verschiedenen Terminen an zwei Tagen. Das gesellige Fest allerdings mit Rahmenprogramm dauert vier Tage an. Und zwar vom 26. bis 29. Mai.

Theater wagen sich auf aufwändiges Neuland

Lange habe man überlegt, erklärt Gabi Schäller, zweite Theaterleiterin des Peitinger Trachtler-Theaters. Ganz klar: Das Freilicht-Theater hat in Corona-Zeiten ganz klar einen Riesen-Vorteil. Die Bühne, die eigentlich beim Hauptplatz-Fest im Einsatz ist, gibt’s von der Gemeinde. Allerdings wären da auch diverse Unwägbarkeiten. „Du bist wetterabhängig. Wesentlich aufwändiger ist das Ganze auch mit Licht, Ton und Beleuchtung.“ Ein Wagnis, das die Theaterer des besonderen Jubiläums zuliebe eingehen wollen.

Bei Rahmenprogramm mit Theater soll ordentlich gefeiert werden

Kaum war der Freilicht-Theater-Gedanke geboren, wurde aus der kleinen Sache etwas ganz, ganz Großes. Neben dem Theater auf der Freilichtbühne lockt ein tolles Rahmenprogramm: Neben allerlei Kulinarik gibt es Auftritte von Plattlern, Goaßlern, Männerchor, Trommlerzug, Trachtenjugend, Kabarettistin Alexandra Stiglmeier, Stubenmusik, Knappschafts- und Trachtenkapelle und „boarischem Tanz für alle“. Will heißen: Das Theater gibt es nur an zwei Tagen bei acht Vorstellungen insgesamt. Das Programm an sich füllt vier Tage voll aus. Zumal es an allen Tagen auch noch einen Trachten- und Handwerker-Markt in der Tenne am Gumpen gibt.

Das Fest ist im Vordergrund

Das große Fest soll eine ordentliche Feier bleiben – und kein strammer Veranstaltungs-Akt. „Das Fest ist im Vordergrund“, sagt Gabi Schäller. Bei all dem Wahnsinns-Rahmenprogramm der Trachtler stehen beim Freilufttheater die zwei Verhandlungen des „Königlich Bayerischen Amtsgerichts“ im Mittelpunkt. Hier gibt es zwei separate Verhandlungen. „Das Bienenhaus“ und „Das Damenkränzchen“ werden die Gäste erfreuen. Die können im geselligem Beisammensein bei freiem Eintritt den Akten lauschen – und still feiern. Laut darf es gerne während des Rahmenprogramms werden.

Weit über 100 Leute sind in die Organisation involviert

Dass 18 Mann beim Theaterstück mitwirken: Das ist die Spitze des Veranstaltungs-Marathons. Weit über hundert Mann sind in die gesamte Organisation der Veranstaltung und der Auftritte involviert. Seit Februar proben die Darsteller. „Das Bienenhaus“ und „Das Damenkränzchen“ sind die Titel der Akte, die auf die Freilichtbühne kommen. Geprobt wird in der großen Halle der Peitinger Schreinerei Plischke.

Weil ja wegen des Theaterer-Jubiläums der ganze Verein auf den Beinen ist, hofft Pressewart Stefan Schütz nicht nur auf gutes Wetter beim ersten Freiluft-Experiment: „Wir hoffen natürlich, dass ein Haufen Leute kommen“, erklärt er. Mit 500 Besuchern pro Tag rechnen die Trachtler jedenfalls. Eine tolle Sache – nicht nur für die Peitinger Bürger.

Rund ums Theater-Programm und das Rahmen-Fest

Das Jubiläumsfest der Theaterer des Peitinger Trachtenvereins „Alpenrose“ findet vom 26. bis 29. Mai in Peiting auf der Angerbaur-Wiese am Gumpen statt. Das Rahmenprogramm beginnt am Donnerstag um 11 Uhr, am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Die Aufführungen des „Königlich Bayerischen Amtsgerichts“ finden am Donnerstag („Das Bienenhaus“) und Sonntag um 15.30, sowie am Freitag und Samstag um 19 Uhr statt. Außerdem am Donnerstag und Sonntag um 17 Uhr sowie am Freitag und Samstag um 20.30 Uhr („Das Damenkränzchen“). Der Eintritt ist frei – will heißen: Wer zuerst kommt, malt zuerst.