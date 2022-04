Unbekannter Randalierer zerstört Tornetze in Hohenfurch - Nachtsichtkamera gibt Hinweise auf den Täter

In flagranti wurde der Fuchs bei seiner zerstörerischen Tat erwischt. © privat

Immer wieder zerstörte Tornetze, aber ein Übeltäter war lange nicht auszumachen. Jetzt wurden die Kicker aus Hohenfurch kreativ - mit Erfolg.

Hohenfurch – Mutwillige Zerstörung oder Lausbubenstreich? Wochenlang rätselten Hohenfurchs Fußballer, wer immer wieder die Netze an den Fußballtoren zerschnitten hat. Jetzt ist der Täter ermittelt: Ein Fuchs hat sich daran zu schaffen gemacht.

Fuchs zerstört Tornetze in Hohenfurch: Nachtsichtkamera entlarvt den Übeltäter

Die Fußballer selbst sorgten dafür, dass der Täter ermittelt werden konnte. Auf dem Fußballplatz wurde von der Abteilung eine Nachtsichtkamera mit Bewegungsmelder installiert, doch zunächst tat sich über mehrere Tage nichts. „Wir haben die Kamera anscheinend an der verkehrten Stelle positioniert“, vermuteten die Kicker und stellten die Richtung anders ein.

Mit Erfolg. Gegen 5 Uhr löste die Kamera aus. Auf den Bildern ist genau zu erkennen, wie der Fuchs um das Netz schleicht und sich schließlich darin verbeißt. Sehr zum Ärgernis der Fußballer, denn solch ein Netz kostet immerhin 80 Euro. „Bisher ist uns ein Schaden von über 500 Euro entstanden“, erzählt Hohenfurchs Fußballer-Chef Matthias Zeidlmaier. Zehn mit Netzen bestückte Tore stehen auf den beiden Plätzen am Hornberg im Landkreis Weilheim-Schongau. Völlig unklar ist, was der Fuchs an den Netzen so schmackhaft findet.

Fußballer aus Hohenfurch rätseln über den Standort des Fuchsbaus

Den Fußballern stellt sich jetzt die Frage, wie sie den rabiaten Fuchs wieder loswerden. Zumal weitere Füchse um den nahe gelegenen Fischerhof vermutet werden. Wo genau der Netze-Zerstörer seinen Bau hat und sich tagsüber aufhält, ist ebenso unklar wie die Frage, wie der Fuchs aus dem Bau gelockt werden soll, falls sein „Wohnort“ ermittelt werden könne. „Es ist sehr schwer, den Fuchs loszuwerden“, so Zeidlmaier, der hofft, dass das Tier von selbst verschwindet. „Vielleicht verzieht sich der Fuchs, wenn auf unserem Sportgelände wieder richtig viel Betrieb herrscht.“

Früher, weiß man bei den Fußballern, gab es mal nahe der Tennisanlage einen Fuchsbau. Doch der ist schon seit zwei Jahren abgetragen. Jetzt wird vermutet, dass der Fuchs nahe der Wasserstelle neben dem Fußballplatz, also am Hang, Unterschlupf finden könnte. Doch bislang tappen die Hohenfurcher diesbezüglich noch im Dunkeln – und seit den nächtlichen Schnappschüssen sind schon wieder einige Netze zerstört worden. Dietmar Friebel