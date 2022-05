Gastgeber aus Leidenschaft: Eröffnung Bachtaler in Kinsau

Anna-Maria Baumgartner und Julian Resch freuen sich auf die Eröffnung ihres „Bachtaler“ in Kinsau. © Bachtaler

Vom 3. bis 5. Juni wird gefeiert: Bachtaler lädt zu „30 Jahre Dorfladen Resch“ & „Eröffnung Bachtaler“ ein – mit viel Musik, Kulinarik & Kinderprogramm.

Zwei Generationen – und ganz viel Leidenschaft für Genuss und Kulinarik. Das ist die Familie Resch aus Kinsau. Seit 30 Jahren betreiben Marlene und Hans Resch den beliebten Dorfladen, der schon längst zu einer legendären Institution in dem schmucken Ort Kinsau geworden ist. Sohn Julian hat jetzt, im Jahr des 30-jährigen Dorfladen-Jubiläums, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Anna-Maria Baumgartner den „Bachtaler“, Restaurant, Catering und Kochschule eröffnet. Ausschließlich regionale Handwerksfirmen waren am Bau beteiligt und das Gastro-Paar möchte sich auf diesem Weg bei allen Beteiligten noch einmal für den reibungslosen Ablauf bedanken. „Es ist alles nach unseren Vorstellungen gelaufen“, sagt Julian Resch, der seinerzeit eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat.

Hans Resch in seinem Element: Täglich freut er sich auf seine Kunden im Dorfladen. © Bachtaler

Endlich Eröffnung des „Bachtaler“

„Endlich ist es so weit, jetzt wird ’gessen, ’kocht, g’lacht und g’feiert“, freut sich das Wirte-Ehepaar zusammen mit seinem 15-köpfigen Team. „Der Gastraum ist bereit, die Küche bestückt, und wir sind superglücklich“, sagen die beiden Herzblut-Kulinariker. Geöffnet ist zurzeit am Donnerstag und Freitag ab 17 und sonntags von 11.30 – 14.30 Uhr und wie immer gibts an allen Tagen die Speisen auch To Go!

„Für unser neues Gasthaus in Kinsau haben wir uns einige Träume erfüllt. Besonders wichtig ist uns nämlich, dass ihr euch wohlfühlt bei uns. Alle. Wir wollen ein Ort sein für die Familienfeier, für den Azubi-Stammtisch, für die Kartler und die Ausflügler“, erklärt Julian Resch das Bachtaler-Konzept. Deshalb ist der Gastraum zwar neu, aber trotzdem mit Seele: Alte Stühle mischen sich unter die neuen. Große Tische laden zum Essen, Ratschen und Zusammensein ein. Die urige Holzbalkendecke sorgt für Wärme und Gemütlichkeit. Große Fenster machen den Raum hell und gemütlich. Im Sommer darf man sich auf Gastlichkeit im Biergarten und auf der Terrasse freuen.

Mit dem „Bachtaler“ in Kinsau haben sich die Betreiber einen Traum erfüllt. © Felix Pitscheneder

Kochkurse, Show-Kochen & Wine Tasting bei Bachtaler

Im Gastraum werden an einer großzügigen Kochinsel mit drei Kochfeldern, Öfen und viel Arbeitsfläche besondere Kochkurse sowie Show-Kochen, Wine Tasting und Themenabende angeboten. Mit bis zu 12 Teilnehmern wird geratscht, gekocht und ausprobiert – und natürlich das eine oder andere Küchengeheimnis verraten. „So z.B. wie unsere Enten so knusprig werden, was wir selbst am liebsten kochen, worauf man bei der Auswahl der Zutaten achten soll und was die Getränkeauswahl mit dem perfekten Menü zu tun hat – alles kann beim Kurs gefragt werden“, freut sich Anna-Maria Baumgartner auf ihre „Schüler“.

Räume für Feste aller Art mieten

Die Räumlichkeiten inklusive Speis und Trank kann man natürlich auch mieten, ob für eine private Feier, eine Veranstaltung oder ein Meeting, alles ist möglich und kann individuell angeboten werden. „Der Bachtaler soll dabei immer ein Ort für alle sein: zum Wohlfühlen, Austauschen, Feiern – und natürlich für gutes, frisches und regionales Essen“, sagt Anna-Maria Baumgartner, Betriebswirtin Hauswirtschaft. Zusammen mit ihrem Partner Julian Resch hat sie sich als Wirtin des Lokals „Goldener Apfel“ in Apfeldorf einen beachtlichen Ruf erworben.

Beliebte Schmankerl werden natürlich auch im Bachtaler auf den Teller gezaubert. Sonntags gibts z.B. eigentlich immer einen frischen Braten mit hausgemachten Soßen und Gewürzen. Als „bayerischer Grillmeister“ weiß Julian Resch jetzt in der Grill-Saison natürlich seine Gäste auch mit interessanten Grill-Spezialitäten zu verwöhnen.

Impressionen: Bachtaler Fotostrecke ansehen

Bachtaler: Catering für jeden Anlass und Anspruch

Die Familienfeier im kleinen Kreis, die Geburtstags-Grillparty zu Hause oder die Hochzeit an einem besonderen Ort, Vereinsfeste und Großveranstaltungen: Beim Bachtaler läuft alles! „Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Veranstaltungsbereich können wir fast jeden Wunsch erfüllen. Wir kreieren dafür nicht nur tolles Essen, sondern organisieren auch Zelte, Mobiliar, Servicepersonal und alles, was man für die perfekte Party braucht. Gern sind wir auch bei der Suche nach einem DJ, einer Band oder einem Fotografen behilflich“, erklärt Julian Resch das Konzept.

Gewürz-Geheimnis auf dem Teller

„Unsere Gewürze mischen wir schon immer selbst – aus Überzeugung, aus Liebe am frischen Produkt, aus Freude am Tun“, schwärmt Anna-Maria über ihre Gewürz-Leidenschaft. Stolz präsentiert die passionierte Köchin elf hauseigene, handverlesenen (und streng geheime!) Mischungen, viele davon in Bio-Qualität. „Natürlich haben wir uns auch Gedanken über eine möglichst nachhaltige Verpackung gemacht, deshalb gibt es unsere Gewürze in praktischen Dosen und Nachfüllpackungen aus Papier.“

Erhältlich sind sie im Restaurant oder im Kinsauer Dorfladen nebenan. Dort gibt es auch täglich frisches Brot und Backwaren der Bäckerei Glöckler sowie beste Metzgerei-Produkte von Boneberger, der seit 30 Jahren Partner und Lieferant des Kinsauer Dorfladens ist. (Gabriela Königbauer)

Marlene Resch vor rund 30 Jahren in ihrem Dorfladen. © Bachtaler

Tolles Programm vom 3. bis 5. Juni 2022

30 Jahre Dorfladen Resch & Eröffnung Bachtaler: Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr Grünstreifen Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen mit der Apfeldorfer Big Band Sonntag, 5. Juni, ab 11 Uhr Mittagessen mit der Kinsauer Blaskapelle, Kinderschminken, Isländer-Ponyreiten vom Erhard-Hof und am Abend Unterhaltung mit den Birkländer Musikanten

Eröffnungsfest des Kinsauer Dorfladens vor 30 Jahren. © Bachtaler

Kontakt

Bachtaler

Catering- Kochschule – Restaurant

Bachstraße 9b

86981 Kinsau

Telefon: 0171-5489086

E-Mail: info@bachtaler.de

www.bachtaler.de