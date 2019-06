Junge Trachtler leben die Tradition

Die Kinder und Jugendlichen des Trachtenvereins „König Ludwig II“ aus Burggen zeigten beim Gaujugendtag in der Auerberghalle in Bernbeuren die Sternpolka.

Gaujugendtag in Bernbeuren

Die Tradition im Lechgau lebt: Der beste Beweis dafür ist jedes Jahr der große Gaujugendtag, der in diesem Jahr in der Auerberghalle in Bernbeuren abgehalten wurde.