Geldstrafe für Hitlergruß auf dem Supermarktparkplatz

Teilen

Das Gericht hat eine Entscheidung getroffen © IMAGO / U. J. Alexander

Erst habe er den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben und dann die Abkürzung „NPD“ gerufen: Dafür musste sich jetzt ein 67-jähriger Mann vor Gericht verantworten.

Schongau – „Er wollte mich wahrscheinlich provozieren“, vermutete eine Zeugin jetzt vor dem Weilheimer Amtsgericht. Die Situation, die sich im Februar dieses Jahres vor einem Schongauer Discounter abgespielt haben soll, sorgte für Stirnrunzeln im Gerichtssaal.

Mann zeigte den Hitler-Gruß

Der 67-jährige Mann, der für die Aktion verantwortlich sein soll, war für die Zeugin kein Unbekannter. Schon öfter habe sie ihn gesehen. Die beiden hätten sich auch schon einige Male unterhalten. Nachdem sie den Discounter zu besagtem Zeitpunkt verlassen hatte und der Mann ihr mit nationalsozialistischen Zeichen und Ausrufen entgegengetreten war, sei sie sofort zur Polizei geradelt. „Ich wollte eigentlich erst keine Anzeige erstatten“, sagte sie. Vor Ort sei ihr aber mitgeteilt worden, dass eine Anzeige nun wohl unumgänglich sei.

Mehrfach aufgefallen

In letzter Zeit habe sich der Mann „vermehrt ausländerfeindlich“ geäußert, so die Zeugin. Früher sei das nicht so gewesen.

Der Angeklagte bestritt die Anschuldigungen weitestgehend. Er habe vor dem Discounter nach Pfandflaschen gesucht, als ihm eine weitere Frau Kleingeld zugesteckt hätte. Seinen Schilderungen nach soll die Zeugin sich zuerst ihm gegenüber respektlos ausgedrückt haben, weswegen er ihr seine politische Meinung gegeigt habe. Er will sich allein zur politischen Gesinnung der Zeugin geäußert und diese kritisiert haben.

Der 67-Jährige leugnete weitere Vorwürfe

Den Rest leugnete er. „Ich bin doch kein Nationalsozialist. Das ist alles aus der Luft gegriffen“, so der 67-Jährige.

Richterin Stefanie Rainer konnte bei der Zeugin allerdings keinen Grund erkennen, warum sie den Mann zu Unrecht einer Straftat bezichtigen sollte. Aus diesem Grund sah sie, ebenso wie der Staatsanwalt, die Anklage als bestätigt an. „Mich hat die Zeugin überzeugt“, sagte sie in ihrer Urteilsverkündung.

Geldstrafe für den Mann

Das Gericht verhängte gegen den Mann letztlich eine Geldstrafe von insgesamt 750 Euro wegen der „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“.

Florian Zerhoch