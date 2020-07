Gelebtes Beispiel für Integration mit Fußball

„Kick it like Schongau“ heißt ein Film-Clip, der im Rahmen des Bildungsprojekts „Mensch.macht.Heimat“ entstanden ist. Er zeigt eindrucksvoll, wie Fußball die Völker verbindet. Im Lagerhaus feierte der Streifen jetzt Premiere.

Schongau/Peiting - „Der Mensch hat die Grenzen gezogen, die ganze Welt muss deine Heimat sein“, lautet ein Satz. „Meine Heimat ist da, wo meine Familie ist“, ein anderer. Es sind berührende Worte, die die Fußballer des TSV Schongau in dem Clip „Kick it like Schongau“ sprechen.

Die Projektverantwortlichen aus Herzogsägmühle hatten lange überlegt, wie sie das Thema „Mensch.macht.Heimat“ in Szene setzen könnten. In den vergangen zwei Jahren gab es etliche Workshops und Veranstaltungen in Schulen und Betrieben im südbayerischen Raum. Mit dem von der Schongauer FiLMBAAR gedrehten Clip haben Ingo Massel und John Edward Schulz aus Herzogsägmühle dem Bildungsprojekt nun das Sahnehäubchen aufgesetzt.

Kollegen mit Demut

„Nichts bringt Menschen mehr zusammen als der Fußball.“ Das wussten Schulz und Massel schon vor den Drehtagen beim TSV Schongau. Dort wurde es ihnen nochmal eindrucksvoll bestätigt. Vor der Kamera kamen vom Spieler bis zum Platzwart alle zu Wort. Deutsche wie ausländische Spieler räumen in dem Clip mit gängigen Vorurteilen auf und betonen vielmehr das gute Miteinander der Nationen, das in Schongau seit Jahrzehnten gelebt wird. „Fußball ist das beste Bindeglied“, sagt Platzwart Karl-Heinz Schwarz. „Ohne muliti-kulti würde es heute keinen Amateur-Fußball mehr geben“, so Trainer Peter Mahl.

Die deutschen Spieler zeigen mit Blick auf die aus ihren Heimatländern geflüchteten Mannschaftskollegen im Film Demut: „Man muss froh sein über das, was wir haben“, sagt ein Schongauer.

„Ich glaube, die Jungs haben sich sehr gut verkauft“, freute sich dann auch TSV-Abteilungsleiter Hannes Waldmann bei der Filmpremiere im Lagerhaus. Er brach einmal mehr eine Lanze für das Team mit Spielern aus elf Nationen. „Das sind super Fußballer, total durchgemischt.“

Streifen in Kinos der Region bringen

Ihre Botschaft, „dass sich Integration lohnt und Sinn macht“, haben die Projektverantwortlichen aus Herzogsägmühle jedenfalls erreicht. Den vierminütigen Film, den es auch in einer drastisch gekürzten Form als „Spot“ gibt, möchten Massel und Schulz jetzt den Kinos in der Region anbieten. Die Mittel für das Gesamtprojekt kommen aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU.

