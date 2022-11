Glasfaser für fast alle: Telekom investiert in Peiting acht Millionen Euro in Gigabitausbau

Von: Christoph Peters

Josef Scherl (Telekom-Konzernbevollmächtigter Süd) (li.) und Bürgermeister Peter Ostenrieder (Mitte) unterschrieben im Beisein von Telekom-Regionalmanager Klaus Strauß die Absichtserklärung für den Glasfaserausbau. © Christoph Peters

Die Telekom meint es ernst mit dem Gigabitausbau in Peiting: Im Rathaus haben Vertreter des Unternehmens und Bürgermeister Peter Ostenrieder eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Die sieht vor, dass die Telekom ab 2025 binnen drei Jahren rund 3000 Adressen im Ort mit einem Glasfaseranschluss versorgt.

Peiting – Erst vor wenigen Wochen hatte das von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro IK-T im Gemeinderat von den Plänen der Telekom für einen großflächigen Glasfaserausbau berichtet. Wie konkret diese bereits sind, zeigte sich nun beim Pressetermin im Rathaus, zu dem eigens der für Bayern zuständige Konzernbevollmächtigte der Telekom gekommen war. In den vergangenen Jahren habe man den Volkswagen für alle gebaut, jetzt komme der Sportwagen, verglich Josef Scherl den bisher erfolgten Breitbandausbau über die alten Kupferleitungen mit dem neuen Ziel eines Glasfaseranschlusses für jedes Haus.

Den hatten in der Vergangenheit in Peiting vor allem jene Haushalte bekommen, für die eine schnellere Internetgeschwindigkeit auf anderem Weg nicht zu erreichen war. Im Kernort setzte die Telekom dagegen auf Technologien wie Vectoring, um die Datenraten zu steigern. Diese würden im Moment für die meisten Zwecke ausreichen, betonte Scherl. Das zeige die noch geringe Nachfrage nach Anschlüssen mit mehr als 100 Mbit/s. Dass sich das auf absehbare Zeit ändern wird, dessen ist man sich auch bei der Telekom bewusst. Der bislang erfolgte Ausbau sei nur ein Zwischenschritt – wenn auch ein wichtiger – gewesen auf dem Weg zum flächendeckenden Glasfasernetz, machte der Konzernbevollmächtigte klar.

3000 Adressen sollen ab 2025 einen Glasfaseranschluss erhalten

Nun soll in Peiting der finale Schritt erfolgen. Ab 2025 will die Telekom binnen drei Jahren knapp 3000 Adressen im gesamten Ort inklusive Herzogsägmühle und Birkland mit einem kostenlosen Glasfaseranschluss ausstatten. Rund acht Millionen Euro nimmt das Unternehmen dafür nach eigenen Angaben in die Hand. Übrig blieben nur rund 190 Adressen etwa in Hausen und Kurzenried, an denen sich ein eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht rechnet. Doch auch hier werde man im Rahmen des von der Gemeinde angestoßenen geförderten Ausbaus ein Angebot unterbreiten, kündigte Scherl an.

Das „Netz der Ewigkeit“ (Scherl), es verspricht offenbar ein gutes Geschäft. Das zeigt sich auch daran, dass die Telekom nicht das einzige Unternehmen ist, welches Interesse an einem Glasfaserausbau in Peiting angemeldet hat. Auch Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) möchte im Ort auf eigene Kosten ein Gigabit-Netz aufbauen (wir berichteten). Das könnte dazu führen, dass am Ende sogar zwei Glasfasernetze parallel realisiert werden. Die Situation, dass man mit Wettbewerbern konkurriere, gebe es derzeit in vielen Gemeinden, sagte Scherl, der keinen Zweifel daran ließ, dass sein Unternehmen auf alle Fälle bauen werde. Sollte die UGG früher starten, werde man auch den eigenen Zeitplan anpassen, damit Straßen nicht zweimal aufgerissen werden müssten. Ein Punkt, der auch dem Bürgermeister am Herzen lag. „Uns ist wichtig, dass der Ort nicht doppelt durchgepflügt wird.“

Hausbesitzer müssen ihr Einverständnis geben

Verlegt werden die Glasfaserkabel in 45 Zentimeter Tiefe. Wo bereits in der Vergangenheit von der Gemeinde Leerrohre verlegt worden seien, werde man diese auch nutzen, versprach Scherl. Damit die neue Technik bis in die einzelnen Häuser verlegt werden kann, müssen die jeweiligen Eigentümer ihr Einverständnis geben. Wer das nicht tut, bleibt beim kostenlosen Ausbau außen vor und muss später für seinen Anschluss womöglich teuer bezahlen. „Es wäre fatal, wenn wir durch eine Straße graben und zehn Adressen fehlen.“

Schon jetzt können sich Interessierte online bei der Telekom für den Glasfaserausbau registrieren. Über den genauen Zeitpunkt, ab wann die Anwohner den eigentlichen Anschluss beauftragen können, werde man rechtzeitig informieren, sagte Regionalmanager Klaus Strauß.

