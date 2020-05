Golfplatz in Wolfratshausen öffnet trotz Verbots: Das sagen die Anlagen-Betreiber im Schongauer Land

Holger Osterried zieht mit dem Rasentraktor derzeit als Einziger Runden auf dem Golfplatz der Familie in Bernbeuren.

Beschränkung wegen Corona-Krise

von Christoph Peters schließen

Mal eben eine Runde Golfen gehen, das ist derzeit nicht möglich. Denn wie alle anderen Sportstätten sind auch die Golfplätze wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ein Betreiber in Wolfratshausen hat jetzt angekündigt, seine Anlage wieder zu öffnen – trotz geltenden Verbots. Was die Verantwortlichen der hiesigen Golfplätze in Bernbeuren und auf der Gsteig dazu sagen.