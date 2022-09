Heimerer Schule in neuen Räumen – Tag der offenen Tür am 16. September

Zum „Tag der offenen Tür“ und zur offiziellen Eröffnung der Heimerer Schule in Schongau ist die interessierte Bevölkerung am Freitag, 16. September, ab 15.30 Uhr herzlich eingeladen.

Nach gelungenem Umbau und Sanierung der ehemaligen Hypo-Vereinsbank am Marienplatz 4 präsentiert sich die Fachschul- und Akademieeinrichtung für die Berufsbilder Pflege, Therapie und Sozialwesen mit interessanten Informationen.

Die Schüler haben bereits im Juni die Umzugskartons zusammen mit ihren Lehrern gepackt und konnten sich noch vor den Sommerferien in ihren neuen Klassenräume einleben und dort sogar ihre Abschlussprüfungen absolvieren. Rund 100 Schüler, sowie 12 Lehrkräfte in Voll- und Teilzeit sowie zwei Mitarbeiterinnen im Sekretariat zählt die Schule derzeit.

Räume und Klassenzimmer zum Wohlfühlen

Neben den modern und ansprechend gestalteten Räumlichkeiten für den Schulbetrieb mit drei Theorieräumen, einem Pflegeraum und Gemeinschaftsräumen sowie den Büroräumen für Schulleitung, Lehrer und Sekretariat gibt es noch eine komplett sanierte, großzügige Dachgeschosswohnung für Schüler oder Mitarbeiter mit mehreren Schlafzimmern sowie Küche und Gemeinschaftsbad.

Am Freitag, 16. September, steht die offizielle Eröffnung auf dem Programm. „Wir freuen uns, mit geladenen Gästen den neuen Standort unserer Schule am Marienplatz 4 zu feiern“, sagt Adrian Heimerer. Ab 15.30 Uhr ist die interessierte Bevölkerung eingeladen.

Lage im Herzen der Stadt

Die Lage der Schule im Herzen der Altstadt ist optimal, weil die Schüler ihre Mittagspausen dort verbringen oder Einkäufe erledigen können. Das Flair des Hauses konnte durch eine angepasste Sanierung erhalten werden, sodass einzelne ursprüngliche Segmente des Gebäudes noch sicht- und erlebbar sind.

Fachschule für berufliche Perspektiven

Die Heimerer Schulen gehören mit ihren 18 Standorten zu einer renommierten Schul- und Akademieeinrichtung für die Berufsbilder Pflege, Therapie und Sozialwesen. Als Bildungsanbieter mit über 40 Jahren Erfahrung fühlt sich die Familie Heimerer mit großem Engagement der professionellen Aus- und Weiterbildung verpflichtet. „Wir haben tragfähige Konzepte geschaffen, um dem Fachkräftemangel in der Pflege, der Therapie und in den sozialen Berufen aktiv entgegenzuwirken“, erklärt Heimerer die Intention des renommierten Familienunternehmens.

Lob an alle Handwerkbetriebe

„Wir sind ein Familienunternehmen mit Sitz in Landsberg und freuen uns über die neu bezogenen Räume in Schongau“, erklärt Adrian Heimerer, der an dieser Stelle ein großes Lob an alle Handwerkbetriebe, die bis auf eine Ausnahme ausschließlich aus der Region stammen, ausspricht. Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert. (Gabriela Königbauer)

Kontakt

Heimerer Schule

Marienpl. 4

86956 Schongau

Webseite: https://www.heimerer.de/