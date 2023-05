Hören + Sehen in der Schongauer Altstadt

© Hören + Sehen

Heute wird die Augenoptik in den Fokus gestellt – in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren im Vergleich zur Hörakustik viel getan.

Wie von Peter Gsinn zu Ausbildungszeiten vermittelt, legt Derya Atil heute noch großen Wert auf stetige Weiterbildung. Mehrmals im Jahr nimmt sie an fachspezifischen Seminaren teil. Zuletzt ging es um Themen wie Augenglasbestimmung (Feststellung grundsätzlicher Fehlstellungen), Kinder-Optometrie (Sehentwicklung und Abweichungen bei Kindern) und Myopie Management (Kurzsichtigkeit und der richtige Umgang damit).

Das Fachwissen ist jedoch nur ein Teilbereich. Um eine vollwertige Beratung bieten zu können, punktet Hören + Sehen am Marienplatz mit neuester und präziser Messtechnik. Die Messungen können rascher und sehr viel genauer durchgeführt werden – mit optimalem Komfort für Sie.

Eine große Bereicherung ist auch die Augenoptikerin Carola Schmid, welche das Team durch Ihre Qualifikation als Heilpraktikerin unterstützt. Derya Atil ist die stetige Aus- und Weiterbildung sehr wichtig, weshalb ab 1. September ein neuer Lehrling aufgenommen wird. Somit bleibt diese Tradition erhalten und wird weitergelebt.

Falls Sie eine Einstärken- oder Gleitsichtbrille tragen, lohnt es sich übrigens, von Zeit zu Zeit die Brille wie auch Ihre Augen überprüfen zu lassen, da sich Ihre Sehstärke individuell verändert. Wann haben Sie zuletzt einen Sehtest gemacht? Tauchen Veränderungen auf? Falls Ihre Augen nicht ausreichend sind oder Sie nicht die passende Sehhilfe bekommen, können unangenehme Begleiterscheinungen wie z. B. Kopfschmerzen, Unkonzentriertheit, Stress und Verspannungen (vor allem im Nackenbereich) auftreten. Zögern Sie nicht, Augen und Brille überprüfen zu lassen!

Gleitsichtbrillen – für viele Brillenträger eine echte Erleichterung

Wann sollte schnellstmöglich eine Überprüfung erfolgen? Hier gibt es ein paar Beispiele zusammengefasst: Sie können mit Ihrer Brille gut lesen, sehen aber in der Ferne ohne Brille besser? Sobald es dämmrig wird, erkennen Sie beim Autofahren die Verkehrsschilder erst sehr spät? Nachts sind Sie stark geblendet von entgegenkommenden Fahrzeugen? Beim Einkaufen müssen Sie nachfragen, da Sie manches nicht oder nur schlecht lesen können?

Gleitsichtbrillen, also Brillen mit unterschiedlichen, übergangslosen Stärken in den Gläsern, sind für viele Brillenträger eine echte Erleichterung. Durch die stetig wachsende Zahl an Bildschirmarbeitsplätzen ist der Bedarf an speziellen Gleitsichtbrillen gestiegen, gerade in Zeiten, in denen Homeoffice selbstverständlich wird.

Mit der „Allroundbrille“ nah und fern klar sehen

Die klassische Gleitsichtbrille oder auch „Allroundbrille“: Ihr gesamtes Sehspektrum wird durch die individuell angepassten Gläser abgedeckt. Sie sehen also vom Nah- bis in den Fernbereich klar, je nachdem durch welchen Bereich Sie im Brillenglas blicken. Darauf müssen Sie sich nicht konzentrieren, das erledigen Gehirn und Augen in Zusammenarbeit ganz automatisch. Die klassische Gleitsichtbrille ist für den Alltag gedacht, zum Einkaufen, Buch lesen und Autofahren. Wenn Sie täglich lange am Schreibtisch sitzen, sollten Sie die Allroundbrille für Ihre Bildschirmarbeitszeit jedoch nicht tragen. Diese Brille ist für die dauerhafte Arbeit am Schreibtisch nicht geeignet und kann zu einer ungesunden Haltung führen, welche Verspannungen und Schmerzen mit sich bringen kann. Wer beruflich oder privat die meiste Zeit des Tages am Schreibtisch und/oder vor dem PC verbringt, sollte sich eine Businessbrille oder sogenannte Arbeitsplatzbrille holen. Die Businessbrille ist die perfekte Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze.

Eine Stufe spezieller ist die sogenannte Raumbrille. Mit ihr können Sie unbeschwert Zeitung lesen, am PC arbeiten und erkennen trotzdem Ihre Notiz im Wandkalender. Die Raumbrille ist die perfekte Lösung für das Arbeiten und den vorwiegenden Aufenthalt in Innenräumen.

Übergangsloses Sehen mit einer Gleitsichtbrille, Businessbrille oder Raumbrille – ja oder nein? Wichtig ist, dass Sie es für sich selbst entscheiden. Die einen kommen mit Gleitsichtbrillen nicht zurecht, andere schwören darauf.

„Zeitlos, modern oder ausgefallen“

Eines gilt jedoch für alle Brillen – egal welcher Art: Nur durch konsequentes Tragen können sich Augen und Gehirn optimal an die Sehhilfe gewöhnen und unerwünschte Nebenerscheinungen durch die Umstellung ausblenden. Sie fragen sich, ob eine Gleitsichtbrille für Sie geeignet ist? Grundsätzlich gilt: Je früher sie getragen wird, desto leichter fällt die Eingewöhnung. Wenn also die Zeit für eine Lesebrille gekommen ist, Sie Unterstützung bei der Sicht in die Ferne benötigen und Sie auf Ihre Zweitbrille in anderer Stärke verzichten möchten, sind das die besten Voraussetzungen für eine Gleitsichtbrille! Wichtig ist Ihr persönlicher Entscheidungsprozess auf dem Weg zur optimalen Brille. Es wird sich Zeit genommen, um für Sie die beste Lösung zu finden, und die Experten legen mit Marken-Qualitätsgläsern von Zeiss und Rodenstock seit jeher Wert auf Qualität. Bei der Fassungswahl können Sie sich in einer großen und stetig wechselnden Auswahl bewegen: „Wir sind markenunabhängig und haben etwas für jeden Geschmack – zeitlos, modern oder auch ausgefallen“.

Das Ladengeschäft bietet ausreichend Platz in historischer Atmosphäre mit modernem Twist, um problemlos und unbeschwert Brillenmodelle probieren und sich ausgiebig vom Team aus Spezialisten beraten lassen zu können.

