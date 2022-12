Auflärung ist das A und O, wenn es um Ohrgesundheit geht

Hörsturz: Systemausfall im Ohr

Immer gut beraten bei HÖREN+SEHEN am Marienplatz von Geschäftsführerin Derya Atil und Neuzugang bei Hören+ Sehen am Marienplatz: Akustikerin Susanne Bantele © HÖREN+SEHEN am Marienplatz

Nach dem letzten Beitrag aus dem Bereich der Optik zum Thema Gleitsicht informiert Sie Derya Atil von HÖREN+SEHEN am Marienplatz nun über den sog. Hörsturz (Ohrinfarkt).

Höreinschränkungen sind mittlerweile weit verbreitet und – entgegen der allgemeinen Annahme – altersunabhängig. Was genau passiert, wenn das Gehör plötzlich nicht mehr funktioniert und wie Sie richtig handeln, erfahren Sie hier.

Jedes Jahr erleiden deutschlandweit ca. 150.000 Menschen einen Hörsturz oder sogenannten Ohrinfarkt. Von einem Moment auf den anderen empfinden Betroffene meist einseitig ein dumpfes Gefühl. Es fühlt sich an, als ob das Ohr in Watte gepackt wurde. Oftmals gehen damit Schwindel und Unwohlsein einher. Für einen Hörsturz ist typisch, dass keine konkrete Ursache vorliegt, also kein Knall, Schlag o. ä. welcher für die plötzliche Hörminderung verantwortlich ist.

Bei einem Hörsturz muss schnell gehandelt werden

Organisch betrachtet funktioniert bei einem Hörsturz die Signal-Umwandlung vom Ohr zum Gehirn nicht mehr richtig. Die Kommunikation zwischen beiden ist gestört oder unterbrochen.

Ein Hörsturz kommt stets unverhofft: Beispielsweise auf dem Weg zur Prüfung oder im Urlaub – so erging es Derya Atil mit ihren beiden Hörstürzen, die sie im Abstand von elf Jahren erlitt. Als Fachfrau hat sie richtig reagiert und fuhr beide Male umgehend in die nächstgelegene Klinik, in der ihr schnell und kompetent weitergeholfen wurde. Richtiges und schnelles Handeln ist im Falle eines Hörsturzes zwingend notwendig, um mit professioneller Behandlung und Nachsorge bleibende Schäden zu verhindern. Eine – im schlimmsten Fall – zurückbleibende Hörminderung ist irreparabel, kann jedoch problemlos mit einem Hörsystem ausgeglichen werden.

Schnelle und professionelle Hilfe ist bei einem Hörsturz (Ohrinfarkt) ausschlaggebend. © Stockphoto

Auflärung ist das A und O, wenn es um Ohrgesundheit geht

Kennen sich mit Hörsturz aus: die Profis von HÖREN+SEHEN am Marienplatz © Nikolaos Gavrihilidis

Aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus besucht Derya Atil regelmäßig spezielle Fortbildungen zum Thema Hörsturz und auch Tinnitus. Was ihr generell am Herzen liegt, ist die Aufklärung und Information ihrer Kunden! Nur wenn man weiß, wie im Ernstfall gehandelt werden sollte, kann Betroffenen schnell und nachhaltig geholfen werden.

Grundlegend ist vor allem, die so wertvollen Sinnesorgane eines jeden Einzelnen so gut wie möglich zu schützen und so lange wie möglich zu erhalten. Zögern Sie daher bei akuten oder wiederkehrenden Beschwerden nicht, rechtzeitig professionelle Hilfe aufzusuchen. Wenden Sie sich an Ihren HNO-Arzt, machen Sie in regelmäßigen Abständen einen kostenlosen Hörtest bei Ihrem Akustiker und achten Sie auf sich!

HÖREN+SEHEN am Marienplatz ist jetzt noch schlagkräftiger

Die historischen Räumlichkeiten von HÖREN+SEHEN am Marienplatz sind auch fürs Auge etwas ganz Besonderes. © HÖREN+SEHEN am Marienplatz

Haben Sie davon schon gehört? HÖREN+SEHEN am Marienplatz hat mit der Schongauer Akustikerin Susanne Bantele seit Oktober Verstärkung im Bereich der Hör-Akustik bekommen. Sie bringt über 15 Jahre Erfahrung mit und hat einen tollen Background mit zwei aktiven Akustiker-Meistern in der Familie. Weiter zieht sich Derya Atil mit ihrer Auszubildenden ab Herbst 2023 ein echtes „Eigengewächs“.

HÖREN+SEHEN am Marienplatz ist Ihr Akustiker in der Schongauer Altstadt! „Sie erreichen uns wie gewohnt per Telefon, E-Mail und selbstverständlich auch persönlich am Marienplatz 5. Unsere Türen stehen für Sie offen!“ strahlt Derya Atil.

Wenn Sie noch mehr Infos zum Thema Hören und Hörsturz möchten, werfen Sie doch einfach einen Blick in die angrenzende Infobox!

Hören+Sehen am Marienplatz GmbH Marienplatz 5

86956 Schongau

E-Mail: mail@hoeren-sehen.info

Web: www.hoeren-sehen.info Öffnungszeiten

Mo & Di 10–18 Uhr

Do & Fr 10–18 Uhr

Mi & Sa 10–13 Uhr

Wie funktioniert Hören eigentlich?

Schallwellen werden über unsere Ohrmuschel in den Gehörgang geleitet und bringen das dort liegende Trommelfell zum Schwingen. Diese Schwingung überträgt sich auf die im Innenohr liegenden Gehörknöchelchen sowie die Hörschnecke (lat. Cochlea). An der Innenwand der mit Flüssigkeit gefüllten Cochlea befinden sich feine Haarzellen. An diese werden die Schwingungen weitergeleitet und in elektrische Signale umgewandelt. Der damit verbundene Hörnerv leitet sie weiter ans Gehirn, wo diese als Geräusch interpretiert werden. Am Ende hören wir also nicht mit den Ohren, sondern mit dem Gehirn. Spannend, oder?

Was passiert bei einem Hörsturz?

Betroffene sind plötzlich – meist einseitig – schwerhörig, haben Ohrgeräusche (Rauschen/Klopfen/Pfeifen usw.), Schwindel und sind erst einmal verängstigt und ratlos. Bei einem Hörsturz ist die Durchblutung des Innenohrs gemindert oder gestört. Unser Blut ist für die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen, wie auch für den Abtransport verantwortlich. Durch mangelnde Durchblutung ist die Signalumwandlung in der Hörschnecke gestört und die feinen Haarzellen werden bei anhaltend schlechter Versorgung dauerhaft geschädigt.

Woher kommt ein Hörsturz?

Ein Hörsturz kommt meist ohne Vorwarnung. Wissenschaftler vermuten, dass mögliche Ursachen z. B. Stress, Entzündungen oder Durchblutungsstörungen sein könnten. Grundsätzlich gilt immer: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wann haben Sie zuletzt einen Hörtest gemacht? Meiden Sie Stressfaktoren, respektieren Sie Ihre körperlichen und emotionalen Grenzen und gehen Sie bei Beschwerden rechtzeitig zum Facharzt.

Wer erleidet einen Hörsturz?

Lange ist nicht mehr nur Gene-ration „Ü60“ davon betroffen. In den letzten Jahren ist Derya Atil von HÖREN+SEHEN am Marienplatz vor allem eines aufgefallen: Immer mehr junge Kunden (ab 20 Jahren) haben Hörprobleme, u. a. kann auch ein unbehandelter Hörsturz Ursache sein. Hörminderungen haben nicht grundsätzlich mit dem Alter zu tun!

Wer kann mir weiterhelfen?

Der Gang zum Fachmann kann bei einem Hörsturz Schlimmeres verhindern. © HÖREN+SEHEN am Marienplatz

Jeder sollte regelmäßig seine Ohren vom Akustiker mit einem Hörtest prüfen lassen. Bei HÖREN+SEHEN am Marienplatz können Sie diesen kostenlos nach Terminvereinbarung durchführen lassen. In einem akuten Fall des Ohrinfarkts führt Ihr Weg aber auf jeden Fall zum HNO-Arzt, außerhalb der Erreichbarkeit bitte in die Notaufnahme. Nach der Behandlung empfehlen wir nochmals einen Hörtest bei Ihrem Akustiker vor Ort.