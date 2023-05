Auch Hohenfurch gibt eine Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses ab

Von: Christine Wölfle

Knapp 50 Hohenfurcher waren zur öffentlichen Gemeinderatssitzung in den Gasthof Negele/Piroska gekommen. Viele interessierte besonders das Thema Zukunft des Krankenhauses Schongau. © Wölfle

Gibt es eine Hohenfurcher Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses? Ja. Erhielten die Hohenfurcher klare Antworten zur Zukunft des Krankenhauses? Jein.

Hohenfurch – Knapp 50 Besucher waren zur jüngsten Hohenfurcher Gemeinderatssitzung gekommen, die aus diesem Grund im Gasthof Negele/Piroska“ stattfand. Bevor Sieglinde Schuster vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ und der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus-GmbH, Claus Rauschmeier, das Wort ergriffen, wollte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang Einiges klarstellen.

„Die Bürgerversammlung war schwierig für mich, denn viele Fragen waren für mich nicht mit Ja oder Nein und auch nicht in Kürze zu beantworten“, erklärte er sein Schweigen bei der Versammlung (wir berichteten). Zudem betonte er, dass er „nicht auf den Willen der Bürger vereidigt“ sei, sondern darauf, „zum Wohl der Bürger zu handeln“. Als Bürgermeister müsse er deshalb auch immer die finanzielle Situation der Gemeinde im Auge behalten, und als Kreisrat sei er noch für viel mehr Menschen verantwortlich.

Dann war Sieglinde Schuster an der Reihe, die die Beweggründe des Aktionsbündnisses anschaulich darstellte – unter dem Motto „Was wollen die Bürger“. Dies seien: Eine 24/7-Notfallversorgung, eine Geburtenstation, und eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. „Deshalb haben beim Bürgerentscheid auch 84,4 Prozent der Hohenfurcher für den Erhalt beider Krankenhäuser gestimmt“, betonte sie.

Nach den Vorträgen von Sieglinde Schuster (li., Aktionsbündnis Pro Krankenhaus) und Claus Rauschmeier (stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhaus-GmbH) wurde die Fragerunde eröffnet. © Wölfle

Große Befürchtungen hat Schuster, dass Schongau in ein sogenanntes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) umgewandelt wird. „Das würde für Sie alle bedeuten: Werden Sie ja nicht nachts krank.“ Zudem sehe sie bei Notfällen das Problem, dass dann gerade der richtige Facharzt vielleicht nicht vor Ort ist. „Wollen Sie, dass Ihnen ein Urologe einen Splitter aus dem Auge entfernt?“, gab sie ein mögliches Szenario vor.

Simulator-Karten zeigen Probleme auf

Ebenfalls kein schönes Szenario war die Gebiets-Karte des Krankenhaus-Simulators. Diese zeige die aktuelle Fahrzeit-Situation auf, wenn beide Krankenhäuser im Landkreis erhalten bleiben. Dabei überwogen die „grünen Flächen“, das heißt, eine Fahrzeit bis zu 15 oder 20 Minuten zur nächstgelegenen Einrichtung.

Sollte die Geburtenstation Schongau weiterhin geschlossen bleiben, zeige die Karte überwiegend „weiße Flächen“, das bedeutet, eine Fahrzeit von über 40 Minuten für viele Landkreisbewohner. Deshalb fordere das Aktionsbündnis unter anderem die Wiederaufnahme dieser Station sowie die Rückverlegung der Abteilungen, „die abgezogen wurden“, und den Aufbau neuer Abteilungen.

Danach war es an Rauschmeier, seine Sicht zu erläutern. Er wählte den Einstieg geschickt, indem er auf seine Laufbahn hinwies: „Ich bin seit 1986 im Gesundheitswesen tätig, zuerst als Krankenpfleger, ausgebildet im Schongauer Krankenhaus.“ Nach einem weiterführenden Studium habe er „als Spätberufener“ die Seiten gewechselt.

Zukunftsplan schwebt wie Phantom über der Diskussion

„Ich versuche immer, für Patienten und Mitarbeiter das Beste rauszuholen“, beteuerte er. Doch das sei manchmal eben schwer. Momentan sei man daran, einen Zukunftsplan zu erarbeiten, der Ende Juli dem Kreistag vorgelegt werden soll. Details dürfe er noch nicht verraten, da dieser erst mit dem Aufsichtsrat abgestimmt werden müsse.

Und so schwebte der Zukunftsplan wie ein Phantom über der weiteren Sitzung. Lediglich die Voraussetzungen, die darin berücksichtigt werden müssen, erklärte der Geschäftsführer ausführlich. Das seien drei Säulen: Erstens müsse man eine solide Finanzplanung vorlegen, denn „es bringt ja nichts, wenn wir einen schönen Plan letztlich aus diesem Grund nicht umsetzen können“.

Die zweite Säule beschäftige sich mit der Frage, ob man für beide Standorte und alle Abteilungen genügend Mitarbeiter findet. „Stichwort: Fachkräftemangel. Dieser besteht jetzt schon, aber er wird uns erst in zwei bis sieben Jahren richtig einholen, wenn die ‘Boomer‘ in Rente gehen“, befürchtet er.

Vorgefertigte Resolution wird einstimmig verabschiedet

Last but not least müsse man als dritte Säule Qualität sicherstellen. „Hier werden die Anforderungen immer höher, und da sie mittlerweile auch schriftlich fixiert sind, kommen wir oft nicht aus.“ Hierin sei auch die Schließung der Geburtenstation in Schongau begründet, denn man konnte laut Rauschmeier keinen „sicheren“ Betrieb mehr aufrechterhalten. Deshalb hätten auch die Versicherungen dabei nicht mehr mitgemacht. „Wir sind aber weiterhin an einer sicheren Geburtshilfe interessiert“, so Rauschmeier. „Wir, der Herr Lippmann und ich, sind seit zwei Jahren wirklich sehr engagiert. Glaubt es mir oder nicht.“

Erinnerung an Betriebe, Arbeitsplätze und Steuerkraft

Was die Hohenfurcher glaubten und was nicht, wurde bei der anschließenden Fragerunde deutlich (siehe unten). Die Resolution, die am Ende einstimmig abgesegnet wurde, ist eine Zusammenführung von vor der Sitzung ausformulierten Worten des Bürgermeisters und des Gemeinderats Josef Schmidbauer.

Sie beinhaltet im Großen und Ganzen die Forderungen, die auch in den Resolutionen anderer Gemeinden formuliert wurden. Nämlich die Wiederinbetriebnahme der Geburtenstation, Arbeitsplätze im Krankenhaus erhalten und eine 24/7-Erstversorgung im Notfall im Bereich Schongau sicherzustellen. Zudem weist die Resolution darauf hin, dass „viele mittelständische Betriebe im Bereich Schongau ein Garant für eine hohe Wertschöpfung sind, mit vielen qualifizierten Arbeitsplätzen mit guten Verdiensten und einer hohen Steuerkraft. Dies alles sichert den Wohlstand in der Region. Daraus leitet sich auch ein Anspruch auf eine sehr gute Gesundheitsversorgung ab, sie ist ein hoher Standortvorteil, der nicht verspielt werden darf.“

Einige Fragen und Antworten aus der Diskussion:

Stefan Lukats: „Wie geht es in Schongau konkret weiter?“



Claus Rauschmeier: „Das werden wir in unserem Zukunftsplan darlegen. Wir sehen die Notwendigkeit einer 24/7-Versorgung. Es soll eine ambulante Einheit geben, eine stationäre Einheit, eine spezifische Intensiveinheit, und auch die Bildungseinheit soll erhalten bleiben. Wir müssen uns in allen Bereichen aber an die Qualitätsvorgaben halten. Da stellt sich schon die Frage, was können wir konkret bei einem Notfall um 5 Uhr nachts anbieten.“



Bürger (per Mail, vorgetragen von Guntram Vogelsgesang): „Wird Schongau überhaupt ein Krankenhaus bleiben?“

Rauschmeier: „Ein Teil wird in Schongau Krankenhaus bleiben und auch so geführt werden. Und auch der andere Teil wird nicht schließen.“



Helmut Huber: „Ihr könnt doch, trotz Kontrolle, eigentlich alles so lenken, wie Ihr wollt. Die jetzige Situation ist doch von Euch gewollt herbeigeführt worden.“



Rauschmeier: „Die Unterstellung, dass wir einen langjährigen Plan verfolgen, den Standort Schongau zu schließen, ist haltlos. Das stimmt einfach nicht. An Ihrem Glauben kann ich nichts ändern.“



Albert Berchtold: „Uns fehlt einfach, und ich glaube, da spreche ich für alle Bürger, dass Ihr Euch hinstellt und ,nach oben’ Rabatz macht, Signale aussendet und Euch für unsere Gesundheitsversorgung stark macht.“



Rauschmeier: „Wir versuchen schon, laut zu sein. Aber die Rufe verhallen, weil die Zuständigkeiten, Beispiel Finanzierung oder Qualitätskontrolle, ständig hin- und hergeschoben werden.“



Markus Rieger: „Wie kann denn so ein großes finanzielles Defizit entstehen?“

Rauschmeier: Das große Problem ist, dass wir mit den Krankenhäusern in Weilheim und Schongau gerade alles doppelt unterhalten. Wenn die Konzentration auf einem großen Haus liegt, sehen auch die Zahlen anders aus. Deshalb kann der Weg nur die Spezialisierung sein: Angepasste Notfallversorgung, angepasste Ambulanz und angepasste 24/7, auch stationäre Versorgung.“