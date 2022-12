Barbarazweige zaubern mitten im Winter einen Hauch von Frühling

Von: Andreas Jäger

Die Kirsch- und Forsythienzweige schneidet Barbara Fischer immer am 4. Dezember. © Andreas Jäger

„Sei die in uns, die sich und andere ins Licht führt, auch wenn alles drumherum finster ist“: Diese Zeile stammt aus einem Gebet zu Ehren der Heiligen Barbara, deren Namenstag am 4. Dezember gefeiert wird. Um die Symbolik dieses Lichtblicks in der dunklen Jahreszeit zu verdeutlichen, pflegt Barbara Fischer aus Hohenfurch schon seit ihrer Kindheit den Brauch der Barbarazweige.

Hohenfurch – Ihre Großmutter hat die Landwirtin einst an jene Tradition herangeführt, indem sie ihr immer am Barbaratag, ihrem Namenstag, eine Vase mit geschnittenen Forsythien- und Kirschzweigen schenkte. „Darüber habe ich mich immer sehr gefreut“, erinnert sich Fischer. Bei der richtigen Pflege blühen die Zweige an Weihnachten und bescheren einen Hauch von Frühling in der kalten und dunklen Jahreszeit.

Der Brauch, der ein wenig an Popularität verloren hat, geht zurück aufs Ende des 3. Jahrhunderts. In dieser Zeit lebte Barbara von Nikomedien, Tochter eines reichen heidnischen Kaufmanns, im Gebiet der heutigen Türkei. Als ihr Vater auf einer Reise war, nahm Barbara heimlich den christlichen Glauben an. Allerdings blieb die Konversion nicht lange ein Geheimnis, der Vater erfuhr kurz nach seiner Rückkehr davon. Das machte ihn so wütend, dass er seine Tochter gefangen nehmen und zum Tode verurteilen ließ.

Die Heilige Barbara erblüht zu neuem Leben

Auf dem Weg ins Gefängnis verfing sich in Barbaras Kleid ein Kirschzweig, den sie in ihrer Zelle in einen kleinen Krug mit Wasser stellte. Am Tag ihres Todes, dem 4. Dezember, begann der Zweig zu blühen und symbolisiert damit laut Überlieferung, dass die Heilige Barbara zu neuem, ewigem Leben aufblühte.

„Ich schneide die Zweige traditionell immer am 4. Dezember“, erzählt Fischer. Je nach den meteorologischen Bedingungen kann es sein, dass die Kirsch- und Forsythienzweige nach dem Schneiden zunächst ins Gefrierfach gelegt werden müssen, um den nötigen Kältereiz zu bekommen. Dies ist jedoch nur notwendig, wenn es bis zum Barbaratag noch keinen Frost gab.

Zweige vom Ofen oder der Heizung fernhalten

In diesem Jahr haben die Zweige den Kälteschock bereits auf natürliche Weise erhalten, weshalb Fischer sie zunächst über Nacht in lauwarmes Wasser legt und dann in eine zur Hälfte mit Wasser gefüllte Vase stellt. „Alle drei Tage sollte das Wasser gewechselt werden“, erklärt Fischer. Wichtig sei, dass man die Zweige von Hitzequellen wie Heizung oder Ofen fernhält und sie genügend Licht bekommen. Durch die angenehme Zimmertemperatur treiben die Knospen und nach 16 bis 20 Tagen, also kurz vor beziehungsweise an Weihnachten, erfreut sich die Landwirtin jedes Jahr an den weißen und gelben Blüten. Übrigens können die Barbarazweige auch nach Weihnachten problemlos im Haus bleiben. Bei Fischer werden sie im Frühjahr einfach kurzerhand zum Ostergesteck umfunktioniert.

Barbara Fischer freut sich über ihre Barbarazweige, die in zwei bis drei Wochen blühen werden. © Andreas Jäger