Beim Thema Krankenhaus Schongau kochten in Hohenfurch die Emotionen hoch

Rund 50 Hohenfurcher Bürger waren in den Gasthof Negele/Piroska gekommen und machten am Ende der Bürgerversammlung ihren Unmut Luft, als es um die Zukunft des Schongauer Krankenhauses ging. Andere Themen waren der noch nicht verabschiedete Haushalt und die anstehende Sanierung der Grundschule.

Grundschul-Sanierung und offener Haushalt

Ein relativ umfassendes Bild der aktuellen Situation der Gemeinde Hohenfurch hat Bürgermeister Guntram Vogelsgesang bei der Bürgerversammlung gezeichnet. Doch zwei offene Themen sorgten gegen Ende der Veranstaltung fast für einen Eklat: Der ausstehende Haushalt und die Zukunft des Schongauer Krankenhauses.

Hohenfurch – Themen aus fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens standen auf dem „Spickzettel“ des Hohenfurcher Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung, auch Rückblicke und Aussichten auf die nächsten Jahre. So sei es eine positive Entwicklung der Gemeinde, die derzeit 1782 Einwohner zählt, dass man neun der zehn Bauplätze am Moosfeld bereits vergeben habe und zwei weitere neue Baugebiete (Am Pickelstein und Pappelweg) mit insgesamt zwölf Bauplätzen ausgewiesen habe.

Auch bei der Kinderbetreuung konnte Vogelsgesang den rund 50 anwesenden Bürgern Positives vermelden: Durch die Schaffung einer dritten Gruppe kann die Gemeinde Hohenfurch allen eingegangenen Anmeldungen auch für das kommende Schuljahr entsprechen.

Die bürokratischen Themen, von denen die Bürger oft gar nichts mitbekommen, weil sie im Hintergrund laufen, brachte Hohenfurchs Bürgermeister mit einer Mischung aus Fakten und Humor seinen Bürgern näher. Zum besseren Verständnis und auch, um für dieses zu werben. Das betrifft auch die Zukunftsaussichten, denn in der Gemeinde stehen große Projekte an.

Welche Heizung für den neuen Bauhof?

Finanziell wird der Neubau des Bauhofs die Hohenfurcher die kommenden Jahre beschäftigen. Die geschätzten Kosten liegen bei drei Millionen Euro, doch die sind noch ziemlich vage, da beispielsweise noch nicht klar ist, welche Heizung dort verbaut werden soll. „Mit der Hackschnitzelheizung, die wir einbauen wollten, wird’s mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz wohl eher nichts werden“, vermutet Vogelsgesang. Ärgerlich für die Gemeinde, denn der Brennstoff fiele bei den gemeindlichen Waldarbeiten sowieso ab. Der Baubeginn soll dennoch im Frühjahr 2024 erfolgen.

Noch völlig im Unklaren sind auch die Kosten für die bevorstehende Generalsanierung der Hohenfurcher Grundschule. Derzeit liegt weder ein aktueller Haushalt, noch der dazugehörige Finanzplan vor. Klar ist lediglich, dass in den nächsten Jahren saniert werden muss, da das Gebäude aus den 60er- Jahren in vielen Bereichen nicht mehr den Standards entspricht.

+ Bürgermeister Guntram Vogelsgesang informierte über die aktuelle Situation der Gemeinde. © Wölfle

Angesichts dieser finanziellen Unsicherheiten stellte Thomas Nuscheler die Frage, ob die Gemeinde denn künftig überhaupt noch finanziellen Spielraum habe, um handlungsfähig zu sein, wenn beispielsweise der Gasthof, in dem die Bürgerversammlung stattfand, plötzlich zum Verkauf stände. „Wir haben ein Vorkaufsrecht, aber es wird auch die nächsten neun Jahre nicht zum Verkauf kommen“, ist Vogelsgesang sicher.

Auch den Vorwurf, man hätte das Gebäude im Herzen Hohenfurchs schon lange kaufen müssen, wollte er so nicht stehen lassen: „Wir können nichts kaufen, was heute nicht und damals nicht zum Verkauf angeboten wird.“

Kurze Antworten und dann ein schweigender Bürgermeister

Emotional wurde es dann beim Thema Schongauer Krankenhaus, das der Bürgermeister zwar in seinem Bericht kurz angerissen, dann aber auf die nächste Gemeinderatssitzung verwiesen hatte, zu der der stellvertretende Krankenhaus-GmbH-Geschäftsführer Claus Rauschmeier und ein Vertreter des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus Schongau“ geladen sind. Kurze Antworten wollte Siegfried Auer dennoch haben: „Sind Sie dafür, dass das Schongauer Krankenhaus in seiner bisherigen Form erhalten wird?“, wollte er wissen.

Vogelsgesangs Antwort: „Nein“. Auer dazu: „Werden Sie dafür kämpfen, dass dort eine Grund- und Notfallversorgung bleibt?“ Vogelsgesangs Antwort: „Ja, aber sie muss bezahlbar sein.“

Spannend wird die Gemeinderatssitzung am 23. Mai

Diese Antworten des Bürgermeisters führten im Anschluss zu einer hitzigen Diskussion, bei der Vogelsgesang sich nicht als Gemeindeoberhaupt, sondern als amtierender Kreisrat erklären musste. Sieglinde Schuster und Rita Weckbecker, die beide beim Aktionsbündnis aktiv sind, erläuterten sachlich einige Hintergründe. Doch was die Hohenfurcher Bürger eigentlich hören wollten, war ein klares Bekenntnis des Bürgermeisters beziehungsweise des Kreisrats Guntram Vogelsgesang zum aktiven Kampf für den Erhalt des Krankenhauses Schongau.

Das bekamen sie aber nicht: Schweigend hörte sich der Hohenfurcher Rathauschef die Argumente an und ließ auch die Appelle („Bitte tut doch was!“; „Steht auf und kämpft für den westlichen Landkreis!“; „Wenn Ihr endlich alle zusammensteht, könnt ihr auch was bewegen!“) unkommentiert. Inwieweit er sich die Gefühlslage seiner Bürger, die sich für „dumm verkauft“ und „von den Kreisräten verraten“ fühlen, zu Herzen genommen hat, zeigt sich womöglich bei besagter nächster Gemeinderatssitzung am 23. Mai.

CHRISTINE WÖLFLE