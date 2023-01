Warum lag der Fiat mit Moped-Kennzeichen auf der Seite?

Von: Theresa Kuchler

Ein roter Fiat Panda ließ an Neujahr Polizei und Feuerwehr ausrücken. © Herold

Über Wochen stand ein falsch versicherter Fiat Panda ihn Hohenfurch. An Neujahr lag das Fahrzeug umgekippt auf der Straße. Warum, ist unklar.

Hohenfurch – Das Mysterium um ein kleines rotes Auto hat am Sonntag, 1. Januar, gegen 13 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie der Schongauer Polizeidienststellenleiter Herbert Kieweg mitteilt, war an der Raiffeisenstraße in Hohenfurch über mehrere Wochen hinweg ein roter Fiat Panda gestanden. An Neujahr lag das Auto schließlich seitlich gekippt auf der Straße.

Hohenfurch: Fiat Panda ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

„Warum und wie lange das Auto auf der Seite lag, wissen wir noch nicht“, so Kieweg. Am Fahrzeug sei kein Schaden entstanden, allerdings war etwas Benzin und Öl ausgelaufen. Die Hohenfurcher Feuerwehr rückte mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden, wie Kommandant Frank Karczewski berichtet.

Die Polizei stellte fest, dass an dem Auto ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war. „Es handelte sich um ein Kennzeichen für Mofas“, sagt Kieweg. Der Besitzer des Fahrzeugs, ein Schongauer, habe zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen können. Gegen ihn wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt.

