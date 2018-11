Hebefiguren und Paartanz

Endlich ist es soweit: Die fünfte Jahreszeit im Pfaffenwinkel hat begonnen. Und was wäre die ohne die Hohenfurcher Prinzengarde? Die Unbändigen sorgen bei jedem Auftritt für super Stimmung. Und das tun sie nicht zuletzt wegen ihrer männlichen Tänzer. Die gute Nachricht: heuer sind die Burschen sogar zu viert.

Hohenfurch – Vier männliche Tänzer – das hat es sogar in Hohenfurch lange nicht mehr gegeben. Das sind heuer Lenzi Huber und Markus Strommer sowie die Neuzugänge Robin Strauß und Peter Schröfele. Das Publikum kann sich also auf spannende Hebefiguren und leidenschaftliche Paartänze gefasst machen. Zwölf junge Frauen haben die Burschen dafür auf der Bühne zur Auswahl: Madlen Egger, Anna und Eva Schröfele, Sophia Braunegger und Sabrina Wöhnl sind – zumindest in der Faschingswelt – schon alte Hasen. Außerdem wieder mit dabei sind Nicola Fichtl, Magdalena Götz, Franziska Helmer, Christina Hafenmayr, Isabell Schlecht und Jana Weckbecker. Magdalena Wölfl gibt heuer ihr Debüt.

Wer die Hohenfurcher Garde für Faschingsveranstaltungen, Geburtstage oder sonstige Feiern buchen will, kann dies per Mail an info@faschingsclubhohenfurch.de oder per Telefon unter 0171/3166655 tun. Auch die Minigarde des Faschingsclubs steht für die Saison in den Startlöchern und kann gebucht werden bei Albert Berchtold (08861/241015).