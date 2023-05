Leitungen teilweise „über hundert Jahre alt“: Baustelle vor dem Hohenfurcher Rathaus

Um die Leitungen geht es an der Baustelle am Hohenfurcher Hauptplatz. Im Hintergrund ist Wasserwart Frank Karczewski (r.) mit seinem Vorgänger Alfred Kohler zu sehen. © Dietmar Friebel

Ein großes Loch klafft derzeit vor dem Rathaus Rathaus. Das Wassernetz soll umgebaut werden, um künftig Wasserschäden zu vermeiden, erklärt der Bürgermeister.

Hohenfurch - Seit Montag werde an der Baustelle vor dem Rathaus gearbeitet, erklärt Hohenfurchs Bürgermeister Guntram Vogelsgesang auf Nachfrage der Heimatzeitung. Vor allem gehe es aktuell darum, zu schauen, was alles im Erdreich verlegt ist. „Es gibt keine Zeitzeugen, es muss alles eruiert werden.“

Zwei Wasserleitungen sind parallel verlegt – „eine 125er- und eine 200er-Leitung“, so Vogelsgesang. Einen Sinn, warum es zwei parallele Leitungen gibt, sehe man nicht. Ein Schieber sei kaputt und es werde überlegt, die 200er-Leitung stillzulegen und die andere Leitung zu erneuern – die sei allerdings „über hundert Jahre alt“.

Bagger mussten tief nach unten graben - Leitungen stammen teilweise aus dem Jahr 1902

Die Bagger mussten vor der Gemeinde tief nach unten graben. Vorbei an Leitungen für Strom, Telefon und Fernheizung. Erst dann gelangte man zu den umliegenden und tiefer liegenden Schiebern, über die sich das Wasser schließlich an die Haushalte verteilt. Für Hohenfurchs neuen Wasserwart Frank Karczewski und seine Mitstreiter auf der Tiefbaustelle eine Mammutaufgabe. „Die Rohre, die bei uns verlegt sind, stammen teilweise noch aus dem Jahr 1902“, erzählt der ehemalige Wasserwart Alfred Kohler, der die Arbeiten beobachtet und dabei auch mit Rat zur Seite steht.

Um zu den einzelnen Schiebern zu gelangen, müssen weitere Strecken aufgegraben werden. Karczewski und sein Team sind also noch eine Weile beschäftigt und bemüht, die Belästigung für die Bürger möglichst gering zu halten. Wobei teilweise auch das Wasser abgesperrt werden muss, damit es in Hohenfurch in Zukunft wieder zur allgemeinen Zufriedenheit fließt. Zwei Wochen sind aktuell für die Arbeiten angesetzt. „Es hängt davon ab, was wir finden“, so Vogelsgesang. Im Moment sei das relativ viel, sagt er. Auch auf der anderen Seite der Bundesstraße B 17 müsse noch aufgegraben werden.

df/es