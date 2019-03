Gnadenfrist für Hohenfurcher Buche

Gnadenfrist für eine Buche: Drei Bäume sollten eigentlich am Kriegerdenkmal in Hohenfurch gefällt werden. Bürgermeister Guntram Vogelsgesang stoppte jedoch die Aktion, nachdem zwei Birken bereits entfernt worden waren – entgegen eines Gemeinderatsbeschlusses.

Hohenfurch – Drei hohe Bäume standen bisher auf dem Friedhof beim Kriegerdenkmal in Hohenfurch. Eine Buche, flankiert von jeweils einer Birke. Bei der jüngsten Sitzung des Hohenfurcher Gemeinderates stand die Fällung einer der Birken auf dem Friedhof beim Kriegerdenkmal auf der Tagesordnung, die aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden sollte.

Hohenfurchs Bürgermeister Guntram Vogelsgesang schlug vor, gleich auch die „nicht so schön gewachsene Buche“ – sie war von den beiden Birken „bedrängt“ worden – gleich mitzufällen, um hernach eine Eiche dort zu pflanzen.

Das gefiel einigen Gemeinderäten jedoch nicht: Bei einer längeren Diskussion kam zudem der Vorschlag auf, gleich alle drei Bäume zu fällen, um einer Nachpflanzung gleich mehr Raum zu geben. „Da ging mir dann das Messer auf“, sagte der Rathauschef gegenüber der Heimatzeitung. „Das können wir doch nicht machen.“ Doch sein Veto half nichts: Mit sieben zu fünf Stimmen entschied das Gremium den Umschnitt aller drei Bäume.

So weit, so gut. Am Tag der Fällung wurde zunächst die kranke Birke entfernt, danach die andere Birke, die Vogelsgesang eigentlich erhalten wollte. Dabei stellte sich heraus, dass auch diese bereits im Inneren verfault war und sich die Entscheidung des Rates im Nachhinein als richtig erwies. Die zahlreich zusammengekommenen Dorfbewohner verfolgten mit Entsetzen und großen Diskussionen die Fällaktion, gehörten die hohen Bäume doch nahe der Kirche seit langem zum Ortsbild.

Bürgermeister Guntram Vogelsgesang, der ebenfalls vor Ort war, konnte dies auch kaum mit ansehen. Er stoppte die Fällung der „nicht so schönen, aber ansonsten gesunden Buche“ kurzerhand – entgegen des anderslautenden Gemeinderatsbeschlusses. „Ich möchte, dass sich die Räte das nochmal anschauen. Wenn sie dann immer noch der Meinung sind, dass die Buche weichen soll, können wir das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, so der Rathauschef.

Dieser wird dann jedoch erst im Herbst sein, denn ab dem 1. März dürfen die Bäume nicht mehr gefällt werden. Bei der Opposition hielt man sich gegenüber der einsamen Entscheidung des Bürgermeisters bedeckt: „Wir müssen uns das jetzt erst einmal anschauen“, resümierte SPD-Gemeinderätin Sieglinde Schuster beschwichtigend. Dann sehe man weiter.

VON MYRJAM C. TRUNK

