Blitzsauberer Sturm aufs Hohenfurcher Rathaus

Der bekannte Sturm auf die Bastille vor über 200 Jahren muss für den Faschingsclub Hohenfurch Vorbild gewesen sein. Man ging mit seinem Gegner nicht gerade zimperlich um. Ähnlich erging es jetzt Guntram Vogelsgesang, dem Bürgermeister der Schönachgemeinde beim Sturm aufs Rathaus.

Hohenfurch – Tradition wird beim Faschingsclub Hohenfurch großgeschrieben. Da gibt es auch während der letzten tollen Tage kein Abebben der Stimmung und Ideen. Vor allem die Idee wird großgeschrieben, wie man den Bürgermeister beim Rathaussturm richtig aufmischt.

Denn dem Elferrat fällt immer was Neues ein, um Bürgermeister Vogelsgesang aus seiner Amtsstube nach draußen zum sprichwörtlichen Schafott zu locken. Eigentlich hat dem Bürgermeister die ganze Angelegenheit der Elferrat der Nachbargemeinde aus Schwabsoien eingebrockt. Vor allem die Mannsbilder, die mit dem kleinen Büchlein des „normalen Anstands“ etwas auf Kriegsfuß stehen. Diese Bande in den blauen Jacketts hat nach dem Nachfaschingszug in Hohenfurch einen mittelgroßen Saustall an Scherben und Unrat auf der Straße hinterlassen. Dass dieser am nächsten Morgen von den Hohenfurcher Narren aufgesammelt werden musste, ist klar.

Und zwar mühsam per Hand, mit Besen und Kehrschaufel wie in guter alter Zeit. Da waren die Hohenfurcher Narren richtig neidisch auf die Schongauer, die nach ihrem Umzug mit der Kehrmaschine in Windeseile die Straßen sauber fegten.

Denn der Bürgermeister Vogelsgesang hat mit seinen Gemeindevasallen einen nagelneuen Schneepflug angeschafft, aber zu einer Kehrmaschine hat es bis jetzt nicht gereicht. Sehr zum Leidwesen der Hohenfurcher Narren. Der Huber Lenzi vom FCH Elferrat hatte die zündende Idee.

Eine „Mufukehma“ muss her. Eine Multifunktionskehrmaschine. Für den Lenzi kein Problem. Schließlich hat er in seinem landwirtschaftlichen Gerümpelpark das richtige Gerät. Mit wenigen Handgriffen modifiziert er das nostalgische Unikum mit verschiedenen Besen und Reisigzweigen und präsentiert seine Erfindung vor dem Rathaus. „Jugend forscht“ zum Anfassen. Das Ding hat nur ein Problem, es ist ohne Motor. Aber wofür gibt´s denn den Bürgermeister? Der muss herhalten, wie jedes Jahr. An die lange Deichsel gebunden, kann er jetzt zeigen, was in ihm steckt. Das Witzige dabei, die „Mufukehma“ funktioniert richtig. Vogelsgesang zieht, die drehenden Besen schleudern die Scherben auf einen Haufen. Natürlich unter dem Gejohle der Gardemädchen, des Prinzenpaares und der vier „ausgeliehenen“ Dreckspatzen aus Schwabsoien.

Von Hans-Helmut Herold