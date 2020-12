Hohenfurch sagt „Jein“ zur Fuchstalbahn

Soll es eine Reaktivierung der Fuchstalbahn geben? Die Antwort des Hohenfurcher Gemeinderats nach der jüngsten Sitzung lautet: Jein.

Hohenfurch – Nach einstimmigem Beschluss in der Hohenfurcher Gemeinderatssitzung im November hatte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang die Diskussion zum Thema Fuchstalbahn auf die Tagesordnung der Dezember-Sitzung genommen. Sein Hauptanliegen bestand darin, eine Verhandlungsgrundlage für einen Runden Tisch Anfang nächsten Jahres zu haben.

Dabei ließ er es den Räten, nach den vielen kontroversen Zeitungsberichten der vergangenen Zeit, offen, ob dies in einem Beschluss enden sollte oder nicht. Vorsichtshalber hatte Vogelsgesang einen Beschlussvorschlag ausgearbeitet, der den Gemeinderäten im Vorfeld zugegangen war (wir haben berichtet).

Beschlussvorschlag mit 13 Punkten

Darin aufgelistet sind 13 Punkte, die seiner Meinung nach deutlich gegen eine Reaktivierung sprechen. Es bestehen demnach in Hohenfurch „kein Bedarf und keine Nachfrage“, denn man brauche zu einem fast leeren Linienbus nicht noch eine leere Fuchstalbahn, da die derzeitige Versorgung in Richtung Landsberg von der Bevölkerung nicht angenommen würde. Untermauert würde dieser Punkt, ein scheinbares Desinteresse, von einer Umfrage aus dem Jahr 2013, bei der gerade einmal 19 Rückmeldungen verzeichnet wurden.

Ein weiterer Punkt gegen die Fuchstalbahn seien die acht Bahnübergänge auf Hohenfurcher Flur, deren eventuelle Schließung „insbesondere für die Landwirtschaft unverhältnismäßige Mehraufwendungen bedeuten“ würden. Zudem existieren in der Schönachgemeinde keinerlei Infrastruktur wie etwa ein Bahnsteig oder ausreichend Parkplätze mehr, da das Bahnhofsgebäude einschließlich der anliegenden Grundstücke bereits vor vielen Jahren von der Bahn unter anderem an Privatpersonen verkauft wurden.

Gemeinderäte mit unterschiedlicher Meinung

Auch, dass es Äußerungen gäbe, nur in Schongau, Landsberg und in der Mitte der Strecke einen Haltepunkt einzurichten, der dann vielleicht gar nicht in Hohenfurch liege, spräche gegen das Projekt, da kein Mehrwert für die Hohenfurcher Bürger erkennbar sei. Denn: „Wer im Auto sitzt, wird gleich bis Landsberg oder Kaufering fahren und nicht noch zwischendurch auf die Bahn umsteigen.“

Die vom Hohenfurcher Bürgermeister formulierten Bedenken teilte Gemeinderätin Christine Grünewald vollumfänglich. „Ich bin da ganz Deiner Meinung“, ergriff sie als Erste das Wort. Doch ihre Kollegen waren skeptischer. „Wir haben doch keinen Zeitdruck“, meinte Stefan Lukats. In seinen Augen müssten vor einer Entscheidung noch viele Fragen geklärt werden. „Es gibt noch keine konkreten Kosten, keinen Fahrplan, kein Konzept für die Bahnübergänge, das ist mir alles noch zu vage.“ Und sollten diese Eckpunkte feststehen, möchte er die Bevölkerung noch einmal befragen.

+ Auf einer alten Postkarte aus dem Jahr 1899 ist zu sehen, wie der Hohenfurcher Bahnhof damals noch in Betrieb war. © Wölfle

Deutlicher wurde Sieglinge Schuster: „Ich bin für eine Reaktivierung“, gab sie offen zu. Sie selbst sei zu ihrer Ausbildung damals mit dem Zug nach Landsberg gefahren, das sei „eine feine Sache“ gewesen.

Auch ein Blick in die Vergangenheit sollte, laut Schuster, zum Nachdenken anregen: „Ich möchte Euch alle daran erinnern, dass Hohenfurch damals eine Umfahrung abgelehnt hat, und heute wäre jeder froh, wenn es sie gäbe.“ Ihr Fazit: „Meiner Meinung nach wäre es das Beste, wenn wir uns positiv positionieren und abwarten, was passiert.“

„Ihr musst mir eine Richtung vorgeben“

Das sah auch ihr SPD-Parteikollege Josef Schmidbauer so: „Das ist ja eine sehr langfristige Planung, und ich sehe die große Entwicklung in Landsberg, auch im Hinblick auf eventuelle neue Arbeitsplätze.“ Peter Schratt verwies zudem auf die Verkehrswende, die, laut Aussagen des derzeitigen Verkehrsministers, den finanziellen Aufwand der Gemeinden durch millionenschwere Förderungen überschaubar gestalten könnte.

„Die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, auf´s Auto oder zumindest den Zweitwagen zu verzichten“, sprach auch Schratt sich gegen ein negatives Votum seitens der Gemeinde Hohenfurch aus.

Gutachten gefordert

Das alles war Bürgermeister Guntram Vogelsgesang aber zu wenig: „Ihr müsst mir eine Richtung vorgeben, wie ich bei einem Runden Tisch die Gemeinde vertreten soll, sonst sitze ich da und kann nichts sagen“, bat er immer wieder eindringlich.

Letztlich machte er selbst den Vorschlag, dem die Räte dann folgten: Es wird keinen Beschluss seitens der Gemeinde Hohenfurch geben, die eine Reaktivierung der Fuchstalbahn grundsätzlich ablehnt. Allerdings müssten die im Beschlussvorschlag aufgeführten Probleme und Fragen, die zum jetzigen Zeitpunkt bestehen, geklärt und in einem Gutachten beantwortet werden.

Christine Wölfle