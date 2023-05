Solarparks in Hohenfurch nicht gern gesehen - Gemeinderat lehnt mehrere Vorhaben ab

Zur geplanten Erweiterung des Schongauer Solarparks erhebt die Gemeinde Hohenfurch Einwendungen. © Christine Wölfle

Drei Mal stand das Thema Energiegewinnung aus Photovoltaikanlagen auf der Tagesordnung der jüngsten Hohenfurcher Gemeinderatssitzung. Zweimal gab es ein „Nein“, das dritte folgt vermutlich bei der nächsten Sitzung.

Hohenfurch – Wie es aussieht, werden die Hohenfurcher wohl in den kommenden Jahren nicht auf Sonnenenergie als alternative Energiequelle setzen. Zumindest nicht in größerem Stil. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es zunächst um einen erneuten Antrag eines Hohenfurchers, der eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im Hohenfurcher Norden errichten wollte.

Zunächst sah es auch ganz vielversprechend für ihn aus, denn er erfüllte eigentlich alles, was dem großen Solarpark, der in der vergangenen Sitzung vorgestellt worden war, entgegensprach. So wäre das Grundstück auf der östlichen Seite der B 17 (Ortsausgang Richtung Landsberg) gerade einmal überschaubare drei Hektar groß, der Einspeisepunkt für den Strom für rund 900 Haushalte läge direkt daneben. Und eine Bürgerbeteiligung bis zu 50 Prozent wurde in Aussicht gestellt. Einzig, dass es sich bei der Fläche bisher um einen Acker gehandelt hat, war ein negativer Punkt.

Die positiven Aspekte lobte auch Gemeinderat Helmut Schmidbauer: „Drei Hektar sind maßvoll, der Antragssteller kommt aus Hohenfurch und stellt uns eine große Bürgerbeteiligung in Aussicht. Zudem bin ich überzeugt von der Effizienz solcher Anlagen.“ Ein klares „Ja“ kam auch von Markus Rieger, einem bekennenden Solarenergie-Fan.

Vetos gegen Solarparks kamen stakkatoartig

Doch dann kamen stakkatoartig die Vetos. Nach einer etwas rätselhaften Wortmeldung von Martin Knopp (zu verstehen waren die Stichworte „Nein, Zahlen, Albert“), kam Genannter zu Wort: Albert Berchtold. Der erläuterte unter anderem, dass die derzeitigen Netze nicht auf die enorme Einspeisung an Sonnentagen ausgelegt seien. „Das kann nicht der richtige Weg sein, wenn dafür in diesen Zeiten kleinere Kraftwerke abgeschaltet werden“, wie es seiner Kenntnis nach derzeit geschieht. Zudem solle man keine Grünflächen verbauen, solange es auf Hausdächern und anderen bereits verbauten Flächen genug Platz für PV gebe.

Nachdem die Argumente beider Seiten mehrfach wiederholt worden waren, kam es zur Abstimmung: Mit acht zu vier Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

„Solarpark Hohenfurch“ von der Tagesordnung genommen

Nächster Punkt war der „Solarpark Hohenfurch“. Eigentlich sollte hierzu über einen „Antrag auf Durchführung eines Bauleitverfahrens zur Ausweisung eines Sondergebiets für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage“ abgestimmt werden. Bürgermeister Guntram Vogelsgesang setzte diesen Punkt aber ab. Begründung: Die Energiegenossenschaft Oberland würde nur bei einer Bürgerbeteiligung von mindestens 50 Prozent einsteigen. Darüber müsse man noch einmal mit dem Geschäftsführer der Investorfirma „AQWISO“ sprechen. Dieser schließe wohl jetzt mehrere Punkte, die in der vergangenen Sitzung als gesetzt galten (maximal 20 Prozent Bürgerbeteiligung, Verkleinerung der Fläche nicht möglich), nicht mehr grundsätzlich aus.

Hier hakte wieder Martin Knopp, diesmal verständlich, ein: „Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt nicht gleich entscheiden. Das ist doch dasselbe, wie der Antrag vorhin. Nur dass die Fläche noch größer ist und das Projekt dazu von einer auswärtigen Firma durchgeführt werden soll.“ Doch die jeweiligen Fraktionssprecher hatten die Absetzung bereits im Vorfeld beschlossen. „Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass der private Antragssteller eine Bürgerbeteiligung von 50 Prozent angeboten hat“, gab Matthias Zeidlmaier zu. Bürgermeister Vogelsgesang ergänzte, dass er nichts ablehnen möchte, ohne vorher mit allen Beteiligten alles besprochen zu haben. Deshalb wird es bis zur nächsten Sitzung noch einmal ein Treffen geben.

Stellungnahme zu Solarpark-Vorhaben in Schongau

Drittes Sonnenenergie-Thema war eine Stellungnahme zur Bauleitplanung des „Solarpark Schongauer Norden II“, der eine Erweiterung des Parks vorsieht. „Die Unterlagen aus Schongau sind teilweise falsch oder unvollständig“, erklärte der Bürgermeister. Denn die Erweiterung sehe eine Errichtung der Module zwar auf Schongauer Flur, aber im Hohenfurcher Wasserschutzgebiet vor. „Mal heißt es, dass die Fläche teilweise ins Wasserschutzgebiet rage, mal heißt es, sie rage nicht hinein und später wird das Wasserschutzgebiet gar nicht mehr erwähnt.“

Fakt ist: Nach derzeitiger Wasserschutzgebiet-Verordnung ist eine Überbauung nicht zulässig. Außer man beantragt eine Befreiung. Zudem würden, laut Vogelsgesang, mit der Erweiterung einem Landwirt acht Hektar Nutzfläche weggenommen. Stichwort wieder: Ackerfläche.

Da riss Markus Rieger der Geduldsfaden. „Die Erträge der acht Hektar landen samt und sonders in der Biogasanlage. Nur, dass ihr das mal gehört habt“, stellte er in die Runde. Und: „Ich weiß nicht, was für ein Wasserschutzgebiet schlimmer ist: Wenn der Bauer dort odelt, oder wenn dort PV-Module stehen.“ Deshalb stimmte Rieger, als Einziger, gegen eine Stellungnahme mit genannten zu erhebenden Einwendungen.

von Christine Wölfle

