Hohenfurch soll 30 Geflüchtete unterbringen, die Frage ist nur, wo?

Bernhard Pössinger (2.v.li.) und Helmut Hartl (re.) sprachen im Hohenfurcher Gemeinderat vor, um für Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtet zu werben. © Wölfle

Täglich kommen Menschen nach Deutschland, die vor Krieg, Zerstörung und Naturkatastrophen fliehen. 30 Geflüchtete sollen noch in diesem Jahr auch in Hohenfurch eine vorübergehende Bleibe finden. Wo genau, das entscheidet sich voraussichtlich Ende April.

Hohenfurch – Die beiden Beauftragten der Kontaktstelle für Asyl und Integration des Landratsamtes Weilheim-Schongau, Helmut Hartl und Bernhard Pössinger, haben gerade keinen leichten Job. „Wir rechnen in diesem Jahr mit 46000 Geflüchteten, die in Bayern ankommen“, erklärte Hartl einleitend bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfurch. Diese würden dann durch so genannte Zwangszuweisungen auf die Landkreise verteilt.

Damit auch weiterhin keine Menschen in Turnhallen im Landkreis Weilheim-Schongau untergebracht werden müssen, heißt es für Hartl und Pössinger nun: Klinkenputzen in allen Gemeinden, damit diese Wohnraum oder Pachtflächen zur Verfügung stellen. „Der Druck lastet auf den Gemeinden. Wir können natürlich niemanden zwingen, aber eine gleichmäßige Verteilung im Landkreis wäre schon wünschenswert.“

Wie und wo?

Momentan ist die Gemeinde Hohenfurch Vorletzter auf der Aufnahme-Liste des Landkreises mit gerade einmal fünf Geflüchteten. Jetzt sollen bis zu 30 dazukommen. Stellt sich nur die Frage: Wie und wo?

Bereits vorhandener Wohnraum ist rar. Deshalb stellten die Asyl-Beauftragten den Räten mehrere Unterbringungsmöglichkeiten vor, die gebaut werden könnten, sollte die Gemeinde Flächen dazu zur Verfügung stellen. Möglich wären Schiffscontainer, Holzständer- oder Vollholzbauweise – je nachdem, ob und wie die Gemeinde später (frühestens ab Ende 2027) die Gebäude weiterhin nutzen möchte.

Auf dieser Fläche neben dem Rewe-Markt an der B 17 in Hohenfurch könnten laut Bürgermeister Vogelsgesang die Unterbringungen entstehen. © Wölfle

„Wir richten uns da ganz nach Euch“, versprachen Hartl und Pössinger. Finanziert wird das Ganze vom Staat, das „bedeutet auch, dass damit die Kreisumlage nicht steigen würde“, meinte Hartl mit einem Augenzwinkern.

Doch so sehr das Ganze auch nach einem Rundum-Sorglos-Paket klang, stellten sich den Räten doch einige Fragen. Beispielsweise konnten sich einige Gemeinderäte nicht mit der ersten von Bürgermeister Guntram Vogelsgesang vorgeschlagenen Fläche anfreunden. Dieser würde die Module gerne auf dem südlichen Teil (2500 Quadratmeter) des neuen Bauhofgeländes bauen – statt des geplanten Wertstoffhofes. „Die EVA-Insel können wir auch anders realisieren“, meinte der Rathauschef. Markus Rieger gefiel dieser Vorschlag nicht: „Ich finde, wir sollten da ein bisschen mehr drüber nachdenken, gerade auch, was die Nachnutzung der Gebäude angeht.“

Neben dem Rewe-Markt

Vorschlag Nummer zwei seitens des Bürgermeisters ist ein Grundstück neben dem Rewe-Markt, das der Gemeinde gehört. Dieses ist mit 1400 Quadratmetern zwar kleiner, aber es wäre zentraler, und so „für die Integration vielleicht besser geeignet“.

Albert Berchtold führte zudem ins Feld, dass die Situation der Kindergartenplätze in Hohenfurch derzeit schon angespannt sei, weshalb es schwierig werden könnte, wenn zu viele Kinder hinzukämen. „Da können wir Euch beruhigen. Wenn wir wissen, dass Ihr nur noch zwei Plätze oder so frei habt, dann werden wir bei der Verteilung schauen, dass keine Kindergartenkinder zu Euch kommen“, versprach Pössinger.

Die Zeit drängt

Zwar wisse man immer erst ein paar Tage vorher, wer überhaupt dem Landkreis zugewiesen wird, aber man bemühe sich um eine „gute Mischung aus Familien, Müttern mit Kindern und alleinstehenden Männern“.

„Wir dürfen uns aus dieser Thematik nicht voll raushalten“, betonte Vogelsgesang und erntete dafür Kopfnicken von allen Seiten. Doch die Zeit drängt. „Uns bringt es nichts, wenn Ihr erst in einem halben oder Dreivierteljahr entscheidet“, machte Bernhard Pössinger klar. So sollen die Asylbeauftragten nun möglichst schnell eine Planskizze anfertigen, über die die Gemeinderäte dann bestenfalls schon in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende April entscheiden können.

CHRISTINE WÖLFLE

