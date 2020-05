Von der Seele geschrieben: Hohenfurcherin erinnert sich an Kriegsjahre

Viele Erinnerungen rund um ihren kleinen Laden in Hohenfurch hat Josefa Dauer in einem Buch festgehalten. Auch zum Fliegerangriff Ende April 1945.

Hohenfurch – Nachdenklich blättert Josefa Dauer Seite um Seite in dem Buch, das sie vor sich auf dem kleinen Tischchen liegen hat. Nicht irgendein Buch, es sind die Aufzeichnungen und Erinnerungen ihres Lebens.

Genau zwölf Exemplare hat sie für ihre Verwandtschaft drucken lassen. Mit geprägter Goldschrift auf der kartonierten Einbandseite. Erinnerungen in 22 Kapiteln und auf 62 Seiten gedruckt. Mit vielen einmaligen Fotos in Schwarz-Weiß, die besonders beeindrucken. Einige Kapitel hat Josefa einzelnen Mitgliedern ihrer Familie gewidmet, in weiteren beschreibt sie Aufbau und Betrieb im Geschäft.

Hohenfurcherin schreibt Erinnerungen an Kriegsjahre auf

Und Dauer hat sich auch viel Zeit genommen, um über die Kriegsjahre zu schreiben. Erinnerungen, die immer noch sehr bewegen und auch schmerzen. Große Einschränkungen bei der Versorgung, Lebensmittelmarken, Schwarzhandel, Hamsterkäufe. Alles fällt Dauer wieder ein, als ob es gestern gewesen wäre. Wertsachen der Städter gegen Lebensmittel der Landbevölkerung. „So hat da manche Bauerstochter ihre Aussteuer zusammen bekommen“, hat es Dauer in ihren Memoiren formuliert. Doch man durfte weder beim Hamstern, noch beim Schwarzschlachten erwischt werden. Harte Strafen waren die Quittung dafür.

Im August des Jahres 1944 war Josefa Dauer gerade mal elf Jahre Jahre alt. „Das Brummen der Motoren der Kampfflugzeuge war nicht zu überhören“, erzählt sie. „Wenn diese auf erfolgreichem Rückflug von einem Einsatz waren, flogen sie Schwenkbewegungen über uns.“

Flugzeuge über Hohenfurch abgeschossen

Die rüstige Seniorin erinnert sich auch daran, dass an einem Tag ihre Patin und noch eine Frau Wäsche auf der Bleichwiese an der Schönach aufhängten. „Wie Blitzpfeile flogen drei englische Flugzeuge ganz tief über uns. Dann hörte man nur noch Schüsse, wenig später dumpfe Explosionen“, erzählt Dauer. Die Engländer hatten drei deutsche Flugzeuge abgeschossen. Eines davon bohrte sich in die Erde, wo heute die Kiesgrube bei Hohenfurch ist.

Josefas Vater fuhr damals sofort mit dem Radl zur Absturzstelle hin, um zu prüfen, ob noch was zu retten sei. „Er bekam noch vom Piloten einen Händedruck, bevor dieser starb“, erzählt Josefa Dauer mit leiser Stimme.

Mädchen wurde Fuß abgeschossen

Dann kam der 27. April 1945: „Aus der Ferne hörten wir Kanonenschüsse, die Front rückte immer näher“, steht in Dauers Aufzeichnungen. In Vorahnung auf den bevorstehenden Angriff und weitere bevorstehenden Lebensmittel-Entbehrungen, zeigten Josefas Mutter und die Tante Courage: Sie gaben Eier der Eiersammelstelle und andere Lebensmittel im Laden ohne Lebensmittel- Marken ab. Sie kannten ja ihre Stammkunden und wussten, wie viele Personen im jeweiligen Haushalt lebten. Wäre dies aufgeflogen, nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Doch die Versorgung ihrer Mitbürger in Hohenfurch war ihnen in diesem Moment wichtiger.

Schon eine Stunde später Fliegeralarm. Alles, was im Laden stand, wurde runter in den Keller gebracht. Dicht an dicht gepfercht, 39 Personen. Darunter zwölf Kinder. Eine Freundin von Josefa und deren Mutter schafften es nicht rechtzeitig. Dem 12-jährigen Mädchen Marianne wurde der Fuß abgeschossen, ihre Mutter ebenfalls schwer verwundet. Ein Zug, der gerade am Bahnhof stand, wurde von Tieffliegern beschossen.

Mehrere Menschen starben

14 Menschen überlebten diesen Angriff nicht. Dazu kamen viele Verletzte. Schaffner und Lokführer waren verwundet und wurden zum Verbinden in den Laden von Josefas Mutter gebracht. „Am Nachmittag brachte man die Toten mit dem Fuhrwerk vom Bauern Nuscheler zum Leichenhaus“, erzählt Josefa Dauer mit bewegter Stimme. Als wäre es gestern gewesen.

Wer nach diesem Erlebnis überhaupt schlafen konnte, wurde nachts geweckt. „Gegen 23 Uhr fuhren schon die ersten Lastwagen der Amerikaner durchs Dorf“, erinnert sich Dauer.

Hans-Helmut Herold

