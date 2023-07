Nächste Gaststätte verschwunden: Das Hohenfurcher Brückenstüberl ist jetzt Geschichte

Das Brückenstüberl hat in Hohenfurch endgültig seine Pforten geschlossen. © Friebel

Das Gaststätten-Sterben in Hohenfurch setzt sich fort: Nachdem schon vor einigen Jahren der Schönachhof seine Pforten dicht gemacht hat und das Sportheim seit dem Jahreswechsel mangels Nachpächters nur noch von den Sportlern bei Heimspielen und Besprechungen betrieben wird, ist jetzt auch das Brückenstüberl am Hauptplatz Geschichte.

Hohenfurch – Das Brückenstüberl in Hohenfurch: Zuletzt hatte Wirt Helmut Wöhnl nur noch an drei Tagen die Woche ab 18 Uhr geöffnet. Und da er langsam dem Rentenalter zugeht, hat er seine Gäste bei einer Abschiedsveranstaltung am 9. Juni verabschiedet.

Bleibt in Hohenfurch, das in früheren Zeiten bis zu sechs Gaststätten zählte, nur noch der angesichts seiner Speisen und bei Ausflüglern beliebte Gasthof Piroschka/Negele. Das DekoCafé „Oafach Schea“ und die Bäckerei-Fililae Ihle beim Rewe-Markt sind Tagescafés.

Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte Brückenstüberl werden demnächst einem neuen Nutzen zugeführt. Der ambulante Pflegedienst „BlauWeiß Lechtal“, der bisher in den ehemaligen Sparkassenräumen im selben Haus untergebracht ist, zieht mit dem Büro in die größeren ehemaligen Gasträume um – nach dem Abschluss einiger Umbauarbeiten. Für die knapp 70 Quadratmeter großen vorherigen Sparkassen-Räumlichkeiten werden derweil noch geeignete Pächter gesucht.

Zahlreiche Pächterwechsel

Das Brückenstüberl hat in Hohenfurch durchaus Geschichte: Anfangs war das im Strohhacker-Besitz stehende Gebäude eine Schmiede – mit Tankstelle. Danach war es eine Autowerkstatt, die Citroen-Händler Wolfgang Hoffmann eröffnete. 1978 übernahm Richard Moser, gelernter Schlosser und beruflich als Busfahrer im Einsatz, mit 37 Jahren die Räumlichkeiten und baute sie in Eigenleistung zur Gastronomie für Alt und Jung um.

Als Gemeindediener beschäftigt, führte der inzwischen 84-Jährige die Gaststätte mit Ehefrau Anni bis ins Jahr 1987. Danach übergab er sie dem einheimischen Siegfried Fichtl – auch aus gesundheitlichen Gründen. Fichtl betrieb die Gaststätte allerdings nur kurze Zeit.

Im Januar 1990 kam Gert Wladar ins Spiel: Ein Vollblut-Wirt, der Erfahrung in mehreren Schongauer Gaststätten wie dem Augustiner-Stüberl, dem Bärenbräu, dann kurz in München und zuletzt im Café Müller mitbrachte. Bis 2011 führte der heute 79-Jährige das Brückenstüberl, um es dann an Kenan Arslan abzugeben.

Allesamt Vollblut-Wirte

„Ich hätte die Kneipe noch gerne weiter geführt, doch das war mir leider aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich“, sagte Wladar, der 43 Jahre als Gastwirt tätig war und davon 21 Jahre in Hohenfurch. Ebenso Vollblut-Wirt Arslan, der in Altenstadt das Bistro-Café Lions nach wie vor führt und eine Zeit lang auch das Sportheim in Hohenfurch bewirtschaftete, Arslan betrieb das Brückenstüberl bis ins Jahr 2013.

Die Gaststätte, damals im Besitz einer Erbengemeinschaft, wurde danach an Adalbert und Bettina Sporer verkauft. Arslan nahm die angrenzende Räumlichkeit, in der erst eine Fahrschule und später ein Blumenladen untergebracht waren, dazu. Auch wurde die Gaststätte um einen kleinen Biergarten zur Schönach hin erweitert.

Frauen-Dartmannschaft wechselt nach Peiting

Von 2013 bis 2018 war Wolfgang Frei der Pächter. Bekannt war der aus dem ehemaligen Lustberghof an der Bundesstraße 17 bei Denklingen für seine Steaks. Wobei sich das Vorhaben, ein Steakhaus zu machen, im Brückenstüberl nicht realisieren ließ, und es bei der Kneipe blieb. Versehen mit Dart, Billard und Tischfußball sowie Spielautomaten.

Nachdem sich 2014 Adalbert und Bettina Sporer als neue Besitzer vergeblich bemüht hatten, Arslan zurückzuholen – dem Lions-Wirt war es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich –, wurde die Gaststätte nach Frei im Jahr 2018 an Helmut Wöhnl verpachtet.

Mit dem jetzigen Vertragsende und der Schließung ist für ihn der Berufszweig Gastwirt abgeschlossen. Die Brückenstüberl-Dartmannschaft, die unter dem Namen „Flowerpower“ auftritt, trägt ihre Heimspiele künftig im Onat-Döner in Peiting aus.

DIETMAR FRIEBEL