Hohenfurcher Grundschüler gewinnen zum neunten Mal Wettbewerb „Nichtschwimmer-freie Grundschule“

Jubel in der Aula der Grundschule Hohenfurch: Zum neunten Mal haben die Schüler die begehrte Trophäe der Wasserwacht Peiting-Schongau gewonnen, die seit 2010 vergeben wird. Im Hintergrund Vertreter der Wasserwacht und Schulen. Mit Urkunden die Schulleiterinnen (v.l.) Uta Adelt, Anja Mross und Sabine Weber. © Herold

Diese Erfolgsgeschichte kann sich wahrlich sehen lassen: 2010 von Magnus Magg ins Leben gerufen, hat die Aktion „Nichtschwimmer-freie Grundschule“ richtige Wellen geschlagen. Sehr zur Freude der Wasserwacht Peiting-Schongau, deren Ziel es ist, dass am Ende jeder Viertklässler schwimmen kann.

Landkreis/Hohenfurch – Wenn das nicht ein Grund zum Jubeln ist: Im Jahr 2010 hat Magnus Magg als damaliger Rektor der Grundschule Hohenfurch „sein Baby“ in die Wiege gelegt. Jüngst konnte er an seiner alten Wirkungsstätte die begehrte Trophäe an seine Nachfolgerin Uta Adelt übergeben.

Und das mit einem Rekord, der in den kommenden Jahren nur schwer zu toppen sein wird: Zum neunten Mal hat die Grundschule Hohenfurch den ersten Platz beim Schwimmwettbewerb der Grundschulen belegt.

Zum Hintergrund: Das große Ziel von Magnus Magg ist es, dass spätestens zum Ende der vierten Klasse der Grundschule jedes Kind schwimmen kann. Und Magg, der bekanntlich ein treibender Motor der Wasserwacht ist, hat nie aufgegeben, Eltern und Lehrerschaft mit ins Boot zu holen.

Jubelschreie der Begeisterung

Diesen zollte an dieser Feierstunde Schulleiterin Uta Adelt großes Lob. Sie bedankte sich bei den Eltern, Lehrkräften und Rettungsschwimmern, die während der Schwimmunterrichte die Gruppen begleiten.

Zurück zu den jungen Schwimmern: Es war ein Jubelschrei der Begeisterung, der kurz vor Ferienbeginn durch das Hohenfurcher Schulhaus hallte. Denn Gerd Merk, der Vorsitzende der Wasserwacht Peiting-Schongau, hatte das Ergebnis der Aktion „Nichtschwimmerfreie Grundschule“ bekannt gegeben. Die Grundschule Hohenfurch hat es erneut geschafft, die begehrte Auszeichnung in Empfang zu nehmen. 96 Prozent aller Schüler der Schönachgemeinde können schwimmen. Bei den Viertklässlern sind es 95 Prozent.

Zwei Schulen kommen ganz dicht an die Leistung der Hohenfurcher ran: Platz zwei belegte die Grundschule Apfeldorf mit 92 Prozent, den dritten Platz erschwammen sich die Altenstadter Grundschüler mit glatten 90 Prozent. Klar, dass die beiden Schulleiterinnen Sabine Weber und Anja Mross die begehrten Trophäen für ihre Schulen Apfeldorf und Altenstadt gerne in Empfang nahmen.

Die drei Besten freuen sich über Geldpreise

Die ersten drei Plätze waren mit satten Geldpreisen verbunden: So wurden die 2200 Euro, die von der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, der Sparkasse Oberland sowie den Firmen Hirschvogel, Hochland und Gustav Klein gespendet wurden, folgendermaßen aufgeteilt. Glatte 1000 Euro erhielt die Siegerschule Hohenfurch, 700 Euro gingen nach Apfeldorf, 400 Euro wanderten nach Altenstadt.

Ganz knapp das Siegertreppchen verfehlt hat die Grundschule Bernbeuren, die sich sehr gesteigert hat und Platz vier erreichte. Dabei bemerkenswert ist, dass deren vierte Klasse als einzige der Schulen 100 Prozent Schwimmer hat.

Die Vertreter der Wasserwacht, Gerd Merk und Magnus Magg, gaben in Hohenfurch ihre Freude zum Ausdruck, dass auch in diesem Jahr die Aktion wieder so gut angenommen wurde. Sie bedauerten aber auch, dass immer mehr Bäder, die renovierungsbedürftig sind, geschlossen werden. „Vor allem Hallenbäder sind unverzichtbar, da auch in den Wintermonaten Schwimmunterrichte stattfinden müssen“, betonte Gerd Merk.

„Anstatt Gutscheine für Schwimmkurse zu verteilen, sollte man lieber in den Erhalt der Bäder investieren. Wir können die Zahl der Schwimmkurse nur erhöhen, wenn genügend Hallenbäder zur Verfügung stehen“, betonte Merk.

Dringender Appell an die Eltern

Magg richtete seinen Appell in Richtung Eltern: „Wenn ein Kind das Seepferdchen erworben hat, ist es wichtig, dran zu bleiben und mit dem Kind immer wieder zum Schwimmen zu gehen“, so der erfahrene Chefausbilder der Wasserwacht. Ansonsten seien Unsicherheiten zu befürchten.

Trotz aller Freude über die guten Ergebnisse musste der Wasserwachts-Vorsitzende Merk die Stimmung dämpfen: Er erinnerte daran, dass in Bayern immer noch 200 000 Kinder nicht oder unzureichend schwimmen können. So seien immer wieder Fälle zu beobachten, wo Kinder in Gewässern ertrinken. Alarmierend sei das gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass die meisten Urlauber ihre Ferien irgendwo am Wasser verbringen. Merk sieht auch die Eltern in der Pflicht, die Wassergewöhnung der Kinder vom Babyalter an zu übernehmen.

Die Platzierungen: 1. Hohenfurch 96%, 95%, 2. Apfeldorf 92%, 96 %, 3. Altenstadt 90%, 90%, 4. Bernbeuren 89%, 100%, 5. Burggen 84%, 96%, 6. Schwabsoien 80%, 96%, 7. Forst-Wessobrunn 78%, 94%, 8. Lentner-Grundschule Peiting 68%, 84%, 9. Steingaden 68%, 77%, 10. Staufer-Grundschule Schongau 70%, 96%.

Zur Erklärung: Der erste Wert bezieht sich auf die gesamte Grundschule, der zweite Wert nur auf die Schüler der vierten Klassen.

Hans-Helmut Herold